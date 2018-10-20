《找到你》：细数三个坏男人的七宗罪！





影片开头就告诉了观众女主的孩子丢了，只见女主焦急地在臭气熏天垃圾桶里翻找着，当没有找到孩子后她痛哭地倒在了垃圾堆里呼喊着孩子的名字。在小区监控室里看到原来孩子是被她雇来的保姆带走的，而保姆正巧是那位在医院里因女儿做肝移植，没钱做手术被强制出院后床位被女主女儿代替了床位.









在乡下长大的保姆看来医院是没有人性和道理可讲的，而女主的老公正是这家医院的医生，一定是他们开了后门把她和女儿赶出去的，所以女儿出院后病情很快就恶化了，保姆把这口恶气全出在了女主一家身上，要报复她们！于是托人介绍了这份保姆的工作。





与此同时女主在和丈夫在打离婚官司外，接手的案件也是关于夫妻离婚争夺孩子抚养权的官司。原本就工作繁忙的女主现在还要去找孩子，她真是处在焦头烂额的状态啊！女主、保姆、委托人前妻三位女人面对其丈夫们的背叛和罪恶都为了保护孩子拼尽全力、倾其所有！所谓事出有因，究竟是哪些原因导致了悲剧的产生？





下面就细数三个坏男人的七宗罪：





女主的老公：





第一宗罪：婚内出轨，虽然片中没有明说，当女主在医院楼道里和丈夫谈离婚官司时说，丈夫是过错方，她可以让他净身出户，这也说明他没有责任心，既然有了女儿更要有爸爸的样子，就算是医院里的美女护士扑倒在他怀里又怎样？可以绅士地把人家扶正说句：小心点，下次不要再这样啦！婉转拒绝不就行了！











第二宗罪：是让长辈介入婚姻：夫妻在处理家庭事物纠纷时，丈夫的母亲非但没有劝阻劝和，而是添油加醋般的存在：比如孩子丢失后她没有一句话安慰女主却是上前又是打又是骂还拉扯她的头发、还有争夺孩子的抚养权上丈夫是放弃的可其母亲依依不饶，原本可以调解的现在非要闹到法院判决，弄得女主的上司也很尴尬。





保姆的丈夫：





第三宗罪：家暴，在他们的婚礼上其丈夫居然在别人的挑逗下出手打新娘耳光，婚后更是变本加厉，这种男人嫁不得啊！要知道男人比女人更身强力壮，力气大是他们的特征，可千万别在一气之下和男人动手，弱小的女性要动脑筋，记住不要动手！要智取哦！















第四宗罪：不关爱自己孩子，有没有搞错？连自己的孩子也漠不关心这还是人吗？这种男人根本就不配生孩子，孩子是双方生的就该双方照顾的，可其丈夫连孩子住院都一次没去看望。





第五宗罪：强奸，离婚后勒索妻子企图强奸：当妻子筹了钱给他后，企图在车上强奸保姆，她反抗就打她，保姆被前夫的举动所激怒，她给予了反击，只是运气太“好”了，虽然赢了却付出了惨痛的代价!





委托人：





第六宗罪：妻子怀孕期间出轨，作为丈夫，妻子在怀孕期间是受煎熬时期，9个月的时间挺个大肚子真是不容易，男人们有兴趣也可以打个20斤的包裹绑在肚子上两天试试，尝试过的男士应该不会轻易出轨了，可委托人却因为生的是男孩抓住不放，抚养权理由竟然妻子是全职妈妈没有收入来源？是的 ，妻子也拥有着高学历可为了将儿子照顾好她甘愿在家做全职太太，把时间、精力和爱都给孩子，可其丈夫在法庭上递交给法官所谓的有力证据：妻子在产后多次在精神科看病，当妻子在法庭上哭诉着是丈夫在她怀孕期间屡次出轨后她才去看病的，真让人心痛！









第七宗罪：行贿并骚扰律师：在和妻子官司期间，他设宴请律师又是灌酒又是摸大腿令人讨厌，相信这种行为举止也是促使最后女主改变自己想法反转结局的理由。有人会问这宗罪并不大呀？仔细想想要不是这顿饭局，女主也不会那么晚回家，要是早回去了和保姆进一步交流沟通也就不会拐卖女儿了。





纵观上诉的七宗罪里，这些坏男人有着惊人的相同：对身边的妻子和孩子都没有爱护和珍惜，喜新厌旧也许是人类的通病，可坚强勇敢的男人们把贪婪做得更好，奉劝一句：守住自己，以免悲剧！























