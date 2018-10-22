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【水墨江湖，皆棋局】——《影》短评

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2018-10-22 19:18:49

        

      “虚虚实实，真真假假，就像下棋。只是，谁才是棋子？”  这是片中沛王的一句话，也是这部《影》的概括之句。

      这是一个长于密室之中的青年，因不甘心做他人傀儡，而冲破枷锁的故事。所有影片梗概说来无非一两句话，但其中的所说所感，远非大银幕上那两小时能讲完的。

 

 【沛王·沛良】：

      初见沛王，会认为他沉迷女色、胆小无能，是个烂泥扶不上墙的主儿，所以十分讨厌他，以为这个沛王终究逃不过一个“昏君误国”的人设。然而故事不断推进，才逐渐明白这个人物的心机所在和复杂之处。

      琴瑟合奏的考验，新旧刀伤的考验，主动提出让妹妹青萍去和亲，甚至后来自损子虞、田战两员大将以迷惑炎国，沛良的所有行为都是他的计划之中。就像那日朝堂之上，田战负气离去，沛良装腔作势地弩弓相对，故意没射中田战，却让青萍主动答应了给杨平做妾的无礼要求。

      沛良早已识破子虞有个替身，并在子虞刺杀影子时派人救下影子境州。他就是要除掉那个野心勃勃的子虞，重新扶起一个对自己俯首帖耳的都督。

      子虞为自己找了一个替身当面具，而沛良的面具，就是他自己。


 

【都督·子虞】：

      与其说子虞想收复境州，不如说他想的是收复境州后的自立为王。他对权利的渴望超过片中任何人。子虞把田战约到密室谈话那天，他苍老而得意地说着自己要如何在那斗室之间运筹帷幄，承诺田战一旦收复境州“我为王，你为都督。” 当时孱弱的子虞甚至连腰都直不起来，他的眼神却凌厉而狡诈，令人毛骨悚然。倘若最终一切都如了他的愿，田战也并不能真的能成为都督，那时的田战，应该也会像影子境州一样，被子虞利用完就狠心干掉。

      子虞毫不避讳自己的野心，他的智慧让他十分自信。但恰恰如此，子虞也是悲凉的。即便在最后时刻，他依然试图将杀害境州母亲一事栽赃给沛王，他就是如此自负地认为境州会如他所愿干掉沛良，却不曾想过自己会被一手培养起来的影子一剑刺死。一直以来，子虞就像他自己说的那样，“我这一生醉心于权谋与征伐，却从未领略过天下之美。”  

      子虞的故事里，有一个让我记忆深刻的画面：细雨之中，太极图上，为破解杨苍刀法，他亲眼看着夫人小艾和影子境州一起，把沛伞用得出神入化，最终阴阳合璧打败了自己。当他如痴如狂地喊着“成了”时，是否可曾想过，将来有一天会在自己设的棋局中输得落花流水？


 

【影子·境州】：

      境州他年轻，强壮，眼神明亮。大堂之上，众人眼中，他从容有度、举止得体，万人瞩目时他强迫自己是受人尊敬的都督子虞。然而白昼褪去，直面自己时，他骤然恢复成那个只能睡在地上，怕黑、怯懦的无名影子。甚至连他的名字，也是为了要让他铭记自己的重任而取的。

      境州从小被囚禁，用20年的时间被打造成另外一个人，为了关键时刻替主人挡刀，为了撑过与杨苍交战时的那半个时辰，为了给收复大军争取时间。至于然后，没人关心。可即便如此，他依然从未反抗过，因为他要的是获得自由后与母亲的重逢，那一刻他日夜期盼了20年，他的母亲又何尝不是！可他们都未曾料到，从20年前老太公找到那个八岁的男孩儿开始，他就已经是别人棋盘上的一颗子了，他的生死、归宿，哪一样能由得了自己？

      所以，即便拼尽全力撑过了与杨苍对战的三合，却还是逃不了被暗杀的命运。三合之后，大旗未倒，影子用生命争取时间，为拿下境州，更为获得自由。当他带伤前往母亲住处，发现被刺死的母亲后，还来不及震惊，紧接着就要面临自己也被暗杀。他面对黑衣杀手时的眼神十分无助，却依然纯洁，“都督答应放我走的！”  他连喊两遍，却无济于事。也正因如此，那一刻被救下的境州，开始由被动服从转变为主动抗争。此时的境州，获得自由的幻想已经破灭，被暗杀的母亲也让境州无可依恋。原本抱着赴死的心，却活了下来，那唯有将错就错，自己主导这盘棋。从此他变了，不再是躲在黑暗里担惊受怕的影子，他想做那个万人瞩目、手握实权的真身。

      我最喜欢关于境州的两处情节。

      一个是赴杨苍之约的前夜，同小艾告别时的境州。每个夜晚，境州都对小艾行礼道别，然后回到自己的房间，在地板上独自睡去。多年如此地克制、沉默。但唯独那晚他主动讲话：“我知道，明天我赢不了……明日之战，我只是个诱饵。没人在乎诱饵的死活。”  听到小艾那句“我在乎”后，境州转身之际，仅有一句“多谢”，眼角似有若无地滑落了一行泪。接下来，在房间的角落里，他独自蜷缩抱住自己，不曾出声，却早已泪流满面。也许那晚他不想再克制自己的眼泪；也许，他夜夜如此。

 

       还有一个情节，是境州与杨苍对战那天。大雨滂诺中只有境州孤独的身影，仅一身蓑衣、一把沛伞，依然眼神坚定、清澈明亮。瞬间想到苏轼的名句——竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。

      似乎被降为白身的人总是豁达而潇洒的，总有一副不悲不喜的样子。可他们真的能不悲不喜、胜败两忘吗？也许他们只能如此，只不过看似洒脱的背后全是无奈罢了。就像当时的影子境州，他无路可退，唯有赴死前往。

 


      都督下了一盘棋：训练影子替自己对战杨苍，收复境州，继而为王、为天。

      沛王下了一盘棋：杀了子虞，扶正影子，收复境州，从此民心所向，安心坐拥天下。

      影子也下了一盘棋：干掉沛王，嫁祸都督，从此没有主人，自己便是真身。

      无论主动还是被动，他们都想做运筹帷幄、坐山观虎斗的棋手，却不知不觉也变成了他人棋局中一颗任人摆布的棋子。

 

      关于结尾，可以有诸多猜测，但我并不好奇究竟是哪一种。因为我宁愿希望，最终的境州功成身退，随母亲隐居乡野，回归那个身姿矫健、眼神澄澈的少年。根本就是妄想，但我很希望那样，一切如初，就像什么都发生过一样。

      可我分明看到，当初那个少年的眼中，已经充满着权势和野心。

7.4 

(2018)

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