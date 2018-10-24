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活久见！四大宗师同框共组《功夫联盟》

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2018-10-24 21:55:12

凡是看过几部国产功夫片的，基本上都能对几位功夫宗师的名字信手拈来，尽管在很多时候对于那一套行云流水一气呵成的拳法腿功也只能“外行看热闹”式地一看而过，但这仍然无法掩盖中国功夫原本具有的非凡魅力。在10月26日上映的功夫喜剧片《功夫联盟》可以说是圆了广大功夫迷的一个英雄梦：只看一个功夫高手耍帅还不过瘾？《功夫联盟》让四个绝世功夫宗师聚在一起给你好看！

纵观经典功夫片，配得上功夫宗师四个字的其实也屈指可数，而饰演这些宗师的实力派演员，也给观众留下了难以磨灭的印象，其中最令人难以忘怀的当属李连杰饰演的黄飞鸿、黄元申饰演的霍元甲、李小龙饰演的陈真以及甄子丹饰演的叶问。没错，在这部《功夫联盟》中出尽风头的正是这四位传奇一般的存在，只不过演员们经历了大换血，分别换成了赵文卓、安志杰、陈国坤和杜宇航。如果说起初看到这个阵容还微微有点担心的话，观影过后保证就会顾虑全消：千万别因为《功夫联盟》是喜剧片，就先入为主地以为不会有拳拳到肉、酣畅淋漓的真功夫，否则一定会被狠狠打脸。

至于这四位功夫不相上下的大师怎么就会聚到一起，自然是因为一场令人啼笑皆非的阴差阳错。电影《功夫联盟》以中国传统宗师的武术精神作为故事内核，讲述了黄师傅（赵文卓饰）、霍大侠（安志杰饰）、陈阿真（陈国坤饰）和一位身份后续揭晓的叶姓神秘人（杜宇航饰）空降现代同框对战的奇妙故事。贯穿全片剧情的是经典功夫元素和爆笑喜剧元素的完美相融，时而一言不合就“拳脚相加”令人眼花缭乱，时而猝不及防抛出连环的笑点轰炸让人大跌眼镜，以一种创新性十足的形式阐释江湖侠义的真正内涵。

为何经过这么多年，无论属于哪个年龄层的观众几乎都对这些功夫宗师念念不忘？归根结底，是因为黄飞鸿、霍元甲、陈真、叶问这些侠肝义胆的正气形象在潜移默化中为观众灌输了“中国也有超级英雄”的理念。好莱坞的超级英雄越是无懈可击无所不能，就越是给人一种遥不可及的距离感和不真实感，而相比之下，中国功夫宗师们的身世经历则显得更加亲民也更加有血有肉，他们嫉恶如仇为捍卫内心正义义无反顾，当然也曾经遭遇坏人算计无计可施的困境。而且，拳拳到肉的拳法和实力强劲的腿功，本身就又燃又硬核，充满励志感。 

除了《功夫联盟》中这四位存在感极强的功夫宗师，还有两位新生代演员的演技也蛮出彩，那就是饰演漫画家费英雄的书亚信和饰演保儿的麦迪娜。他们不仅是对于剧情发展起到关键性作用的两个角色，而且两人在电影中难以捉摸的情感关系也颇为吸引人。想要感受下传统与现代碰撞、四大武学宗师同框对战的热血场面，不妨到电影院一睹为快这部刘镇伟导演的《功夫联盟》。


功夫联盟 (2018)

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功夫联盟/KungFu League(2018)
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