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Easy Girl 完全就是一种偏见，这部动画电影告诉你真相

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2018-10-26 14:43:29

Easy Girl 的解释就是很随便的女孩，按照西方人的说法就是很好约会的女孩，说走就走，一点也不矜持，当然更不是很淑女，而且这种观念在西方男士的眼里，中国女孩很多都是Easy Girl。

当然这种观念绝对是带有一定的偏见，他们会认为中国女孩很现实，很势利，很虚伪，而且机会来了一点也不犹豫，所以很多女孩都很容易被外国男士约走。相较于外国女孩来说，中国女孩应该还是比较含蓄，并没有个个都是Easy Girl。

刚开始兴起留学热潮的时候，可能有些女孩到了外国生存很艰难，并且有些女孩急于获得绿卡，所以对于外国男士的约会，急于融入当下环境,没有更多深思熟虑，其实这比较危险，因为人生地不熟，对方如果不是很了解，这样的约会后果会很严重。内地生活过的女孩思想上相对于要单纯些，不像那些外国女孩思想上很开放，也有很多的情感经验，所以不要为了生存轻易成为Easy Girl。

我们不能肯定像邓文迪这样成功的人士会是Easy Girl，因为邓文迪的情史也是很丰富，以前在广州医学院读书，后来认识一对美国夫妇，通过他们的担保，邓文迪成功留学美国，后来邓文迪居然嫁给比她大31岁的这家男主人，不过才两年零七个月她和这位男主人的婚姻走到了尽头。和这位男主人离婚之后，邓文迪又有了新的恋情，就读耶鲁大学商学院获得工商管理硕士学位，再后来飞机上和默多克的偶遇，他们产生了忘年恋。邓文迪的情史给人的感觉是利用男人往上爬，这个应该和Easy Girl的概念还是有区别的。Easy Girl应该只是很随便，没有那么多心机吧？

其实这种对中国女孩认为都是Easy Girl的观念还是很促狭，现在随着国内经济的不断强大，人们也开始对外国人刮目相看，留学不是唯一出路，现实生活中也有一些女孩嫁给外国男人但还是生活在国内。娱乐圈也有很多女明星都和外国男士谈过恋爱结过婚，但她们由于文化背景的不同还是没有和外国丈夫白头偕老。比如袁立曾经嫁给老外，结果两人由于信仰的不同也就拜拜了。还有韦唯和外国老公生了三个儿子，结果对方干涉她过多的人身自由，后来也带着三个孩子回国内生活。也有女星嫁给老外生活得很幸福，比如金星和宋丹萍等。

如果外国男士真正了解国内的女孩就不会那么笃定的说她们都是Easy Girl，一般的女孩没有那么随便，也没有那么的开放，还是比较有自己的主见。国内与国外的女孩都不是一样，可能有些到了国外因为受到不同文化的冲击会变成Easy Girl，但大多数应该还是很审慎自己的行为，经常能够听到一些国内女孩留学遭受到不测，所以作为女孩还应该自尊自爱，不要那么放飞自己，成为Easy Girl。

动画片《两个俏公主》应该可以是给Easy Girl这种定义最给力的反击，两个俏公主帮助天鹅王子拿回圣羽经历了很多波折，最终通过努力实现和平，大家共享圣羽。这里的女孩变成了勇士的化身，她们不是女孩，是守护和平的天使。她们也有情感纠结的时候，但是她们不会沉迷私欲，而是更具博爱精神，当然也更坚强和勇敢。

Easy Girl是大多数西方男士对国内女孩的偏见，这只是小部分人，而不能代表大多数，更多的女孩会活得有尊严和人格。

薛玉峥

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薛玉峥
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