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终将异化的独角兽——《明日传奇》和嬉皮士

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2018-10-27 19:29:19

终将异化的独角兽
——看《明日传奇》S04E01
简评=空语因明
在第三季的结尾，明日传奇团队利用赞比西图腾，组成巨大的毛绒娃Beebo打败了大魔王。这种自得其乐的战斗方式，看起来不那么靠谱，不过却成了明日传奇团队逐渐明确的风格。这种违和甚至有些癫狂的风格，似乎要延伸到第四季里。《明日传奇》第四季第一集在很大程度上诠释了明日传奇团队的如此风格。
《明日传奇》第四季第一集的故事，发生的主要历史事件是1969年8月的Woodstock音乐节。这个音乐节代表了美国六十年代的嬉皮士文化的特点，似乎也可以算作嬉皮士文化由盛而衰的一个转折点。嬉皮士文化的特点大概而言就是这些关键词所表达的：反主流，反传统；幼稚，梦幻，灵性；漂泊，摇滚，毒品。从哲学立场上看，他们大致上反对物质论（唯物主义的社会统治），梦想着一种很可能是不切实际的自我肯定，崇尚灵性或神秘主义的意识形态。因此他们需要用毒品和音乐（摇滚乐）来肯定他们那种迷幻的自我和宽容。Woodstock音乐节成为宣示嬉皮士文化优越性的一个典范，大约五十万人参加了这次活动，但却惊人地有秩序，只有非常少的人在这个音乐节上死掉。
由于历史事件异常，在这一集里，Woodstock音乐节上出现了吃人独角兽引发的动乱。明日传奇团队为了修复异常，穿着似乎是波西米亚风格的服装来到这个音乐节，解决掉那个独角兽。嬉皮士风格倒非常适合明日传奇团队，可以说，这个团队就似一群嬉皮士。他们反传统，就像在第三季的结尾，他们竟然能想到用一个幼稚的毛绒偶形象来打败一个魔头；他们不主流，团队成员几乎都是从其它地方被放假来的。比如闪电小子沃利，自己放假去漂泊着寻找自我，加入明日传奇队伍完任务，等差不多了之后就回到闪电侠团队去了。明日传奇队伍穿行在历史线中，用梦幻的方式来实现各自的英雄目标。
《明日传奇》第四季第一集的标题是“处子盖瑞”（The Virgin Gary）。很明显，这是一个搞笑的设定。康斯坦丁发现要打败那个独角兽，需要一个处子来完成任务。而对于倡导“做爱，不要战争”的嬉皮士来说，做到这一点看起来很难。独角兽能喷发出使人产生幻觉的物质，还让热浪和钢人在幻觉中感觉到宽容和爱，这一点设定也非常嬉皮士。不过，看起来美好神奇的独角兽，却是一个吃人心的怪兽。这个异化的独角兽，其实也像嬉皮士文化那样。梦想起来是美好的，但实际操作却不尽人意。他们要么被社会法阵消灭，要么被社会法阵驯服。
最后附一首迷幻摇滚乐歌曲，“The Train”。这个歌曲就是雷·帕尔默在树林里看到他对象诺拉之前，放的背景乐。播放地址：

6.6 

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