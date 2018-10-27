《屋顶探险家》：生命中的一次奇遇

对于我们每个人来说，因为生活在地上，所以便对天空充满了无限的向往。从古至今，人们一直在想尽一切办法脱离大地的束缚，去到天空之中翱翔。但能够飞上蓝天的人毕竟是少数，大多数人只能老老实实的呆在地面上，因此，那延伸向高空的屋顶，变成了我们满足向往的第二选择。

在我们每个人的少年时候，我们总是会想尽一切办法的爬上高处，比如农村平房的露台，或者是住宅楼的顶层，那种来自高处的刺激是每个人年少之时的向往。直到现在我都清楚的记得自己在小学时跟着小伙伴们一起偷偷爬到区图书馆的楼顶时的感受，我们顺着楼后的逃生楼梯爬到三楼，再抓住焊接在大楼外墙上的，已经锈迹斑斑的铁梯子，冒着随时都可能跌落的危险，最终到达楼顶。在楼顶，我们什么都不做，就趴在那看着下面，感受着高处吹来的风，那种感觉说不出来，但是却让我很舒服，很开心。

随着年龄的增长，我基本再也没有从哪座建筑的顶层观察这个世界，仿佛楼顶再成年人的世界中，不再是自由的象征。但在意大利的罗马，有一个青年却爬上了楼顶，开始了自己的冒险，他就是《屋顶探险家》中的泰柯。

这是一部相当有意思的电影，一开始我们看到的只是小青年泰柯为了搞明白海鸥的去向而翻越到另一个屋顶的普通故事，然而看着看着一切就变得不普通起来，抓海鸥的孩子们、患有嗜睡症的老头、从天而降的法国女人、裸体生活的双胞胎，泰柯遇到的人越来越奇怪，罗马的所有屋顶也都连在了一起。每一个屋顶，都成为一个神秘的大门，等待着泰柯去发现背后的秘密。

看这部电影的时候我一直在情不自禁的大笑，因为太好玩了。看着泰柯在屋顶穿梭的时候，我却感觉他是在扮演一个Roguelike游戏中探索地下城的勇士，每一个屋顶的每一扇门背后，都有着神秘的未知。如同Roguelike游戏的机制一样，一切都是随机出现的，人物之间没有线性关联，发生的事情无可挽回，却还充满着复杂的东西在其中。泰柯在屋顶所经历的一切，不亚于爱丽丝在兔子洞中的经历，而这一切都是在罗马的屋顶上，城市和人群在脚下，太阳和星空在头上，一切都那么的真实，一切又那么的虚幻。

其实仔细想想，我们的人生不也是这样吗？我们从出生到死亡，一生中经历了太多太多的偶然事件，正是那一件件偶然的、随机发生的事件早就了现在的我们，很多事情就像影片中泰柯的奇遇一样，出现的毫无道理，结束的也毫无道理，这些事对他人来说微不足道，但对我们自己来说，却又成为影响一生的关键，一切都是不可逆的。我们每个人的一生，其实都是一次探险，会遇到什么我们永远不知道，我们唯一知道的，就是将冒险继续下去，直到到达我们自己冒险旅程的终点。

泰柯的终点是坐上火箭。作为有理智的人，我们都知道片中那个奇怪的火箭是绝不可能飞上天空的，但泰柯相信了，他已经经历了太多的奇幻之旅，生命中充满了奇迹，因此当命运向他伸出手时，他选择成为别人的奇迹。在满屏的烟雾过后，泰柯连同火箭一起消失了，他真的飞向月球了吗？我们谁也不知道。但那些孩子们知道，在孩子们的眼中，一道光芒飞向天空，泰柯选择成为他们的奇迹，他们便相信了这个奇迹。

一千个人眼中有一千个哈姆雷特，在我看来，这个简单的奇幻电影之中，充满了各种隐喻。孩子们与泰柯之间的故事就像是在隐喻人类社会中的宗教和政治，即使你很普通，但只要有人相信你，有人说你是奇迹，你便会成为他们的神，成为他们的奇迹，在这个过程中，甚至连你自己都会慢慢的去相信自己就是奇迹，真实的世界在你眼中变得虚幻，而虚幻的故事却在你眼中成为真实。

而那个患有嗜睡症的老人在我看来，也有着某些讽刺在其中。很多时候，我们认为自己是清醒的，认为自己牢牢地掌握着一切，但其实我们根本就是在睡梦之中，我们固执的认为自己坚持着正确的东西，殊不知在别人的眼中，这只是一个有些可笑的病症而已。

九十分钟的电影，讲述的只是泰柯生命中的一天，这一天对别人来说只是平淡日子的一次重复，但对泰柯来说，却是一场永不回头的奇异旅行。为什么只有他与别人不一样，是他被上天眷顾了吗？我认为并不是，而是因为他对生活感到困惑，他想要逃离这困惑、逃离地下室、逃离旋转的和面机、逃离满架子的牛角面包、甚至是逃离他X的哥斯达黎加的香烟，至于逃去哪儿，管他呢？反正一直逃就是了。但这逃离也是探索，逃离了一成不变的生活，就要去探索未知的世界，整部电影中传达的也都是这样的东西，老人也是小孩，屋顶也是地下，逃离也是探险，一切都毫无道理互不关联，一切又包含真理联系紧密，就像生活。

这部电影又让我找到了少年时爬到楼顶的感觉，一切都那么真实，一切也都那么虚幻，但不管是真实还是虚幻，那种稍微带着凉气的风掠过脸庞的感觉，却是你永远都不会忘记的。