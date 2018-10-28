别限制你的想象力，这些叹为观止的奇境放飞你的梦！

梦，对于人来说是美好的。

因为在梦里，我们能够根据自己的想象去创造出各种天马行空的事情。其实这是一种对于陌生世界的好奇表现，希望它有着与平常生活不一样的地方，能够带给自己不一样的生活体验。

正因为如此，童话故事从人类的想象之中孕育而生。

从梦到童话故事，是一个虚无到有的过程，彼时的念头变成了可以传播的一字一句。当童话故事变成电影的时候，则是梦再次照进了现实。

当天马行空的神奇国度降临的时候，一场场令人叹为观止的视觉盛宴由此展开。





《胡桃夹子与四个王国》

故事讲述了女孩克拉拉收到了教父赠送的一个胡桃夹子，结果阴差阳错地进入了一个神秘世界的故事。在这个神秘的世界里，有着四个特色各异的王国，不同的风格让它们泾渭分明，每一个地方都充满了神奇的事务。

被鲜花覆盖的小镇、装饰着精妙彩窗的房子，还有建立在悬崖瀑布之上的城堡，都是如此的神奇。而每个人物身上华丽又多彩的服装，仿佛回到了维多利亚时代的辉煌之中。

这部由迪士尼制作的真人童话电影，改编自经典的童话故事《咬核桃小人和老鼠国王》和柴可夫斯基的芭蕾舞剧。华丽的道化服、天马行空的童话世界，绝对超乎你的想象力。





《爱丽丝梦游仙境》

作为迪士尼经典的奇幻电影，《爱丽丝梦游仙境》将一个与众不同的异世界呈现在大家面前。

比人还要高大许多的奇花异草，会说话的兔子、会漂浮会隐身的猫，还有逗趣无比、胖到没有脖子的双胞胎。这些充满怪异的人和物不仅充满了怪诞，更是让你领略到了超乎想象力的仙境魅力。

而《爱丽丝梦游仙境》能成为一代经典，不仅仅是蒂姆·波顿充满个性的哥特式画风，而是因为它脑洞奇大无比的设定。

夸张无比的人物形象、画风独特的异世界，还有个性鲜明的角色，都让人舍不得离开这个“仙境”。





《美女与野兽》

这部2017年在全球狂揽12亿美金票房的真人版童话电影，可谓是让无数人看得美不胜收。

充满古色古香的奢华城堡足以让无数少女怀春，城堡里各种仆人们变成的家具，不仅实用还特别有意思。

这部歌舞类型的电影，有几次戏给人难以忘记的印象。

开头在城堡里，所有人身着华服一起跳舞的舞会现场将贵族生活的奢华展现得淋漓尽致。中间“贝儿”坐在餐桌上，家具仆人们给她表演了一场别看生面、色彩斑斓的餐桌秀。

还有最后“贝儿”与“野兽王子”的双人舞更是惊艳全球观众，超过8000支蜡烛悬挂在空中宛如天上的繁星，10盏玻璃吊灯闪烁着迷人的光。

最最令人难以忘记的莫过于“贝儿”身上那件黄色纱裙礼服，宛如羽毛般轻盈的绸缎随着舞步飞扬，震惊四座。





《魔境仙踪》

在现实生活中，魔术师总会让人们见证“奇迹的时刻”。但魔术师要是遇上巫师又会是一番怎样的场景呢？

在《魔境仙踪》里，魔术师“奥斯卡”就意外进入了魔法国度“奥兹国”，遇见了三位性格迥异的女巫师。

在魔法的国度里，有由晶莹剔透的翡翠建成的城池，有迷人的成片向日葵田，还有比人要巨大无比的绚烂森林。

不仅在场景上凸显出了魔法国度的绚烂多变，在魔法上更是突破想象力。乘坐泡泡飞行、极致逼真的水雾特效，还有魔法决斗里的电光火石，不仅突破了想象力，更是带来一场畅快的视觉享受。





《查理和巧克力工厂》

如果你是一个吃货，绝对看过这部电影。

这部电影把巧克力和糖果装扮满了这一个世界，飞流直下的巧克力瀑布，龙头船航行在棕色巧克力糖浆的河流，郁郁葱葱的口香糖草地，还有满山遍野的牛奶糖。这些的场景就算是你做过最荒诞的梦也想象不出来。

在这部电影里，被糖果所组成的世界不仅颜色鲜艳，还散发着迷人的香气，每一刻都在勾起你肚里的馋虫，每一秒都让你垂涎欲滴。

在这个突破脑洞组成的巧克力工厂里，不仅在视觉上让你大饱眼福，更是让你对甜食念念不忘。