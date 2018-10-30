《毒液》：寄生兽与弗兰肯斯坦的混战

文=空语因明

很多超级英雄类电影都要在其起源故事里呈现‘这是谁，从哪里来’的问题和解答。《毒液：致命守护者》似乎正是采用这种思路。毒液是来自共生体星球的一个寄生体。这种共生体的适应性非常强，在银河护卫队动画里，它们甚至可以寄生到奥丁身上。

不过，电影《毒液：致命守护者》的剧情，呈现的并非很多人熟悉的那个毒液。毒液的起源故事和漫威宇宙，还有蜘蛛侠系列的关系比较疏远。《毒液》剧情的相对独立性，让那些通过漫威漫画或动画里的毒液，来了解电影里毒液的方式，显得似乎多余了。这里毒液发生的故事和蜘蛛侠的故事几乎没什么关系，以至于它为什么叫毒液，都显得莫明其妙了。《毒液》电影版倒是和DC电影故事有关联，扮演毒液的男主角曾经在《蝙蝠侠》电影里扮演贝恩，而贝恩能够增强自身的体力依赖的就是名为毒液（Venom）的超级类固醇。当然，这只是电影背后的关联。

相对而言，《毒液》的这个起源故事和日本动漫《寄生兽：生命的准则》很相似，而它的反派则是某种弗兰肯斯坦似的人物，被科学活动的造物欲望所异化。

《毒液：致命守护者》和《寄生兽：生命的法则》有很多相似之处。和共生体一样，寄生兽也来自太空，也热衷于吃人；两种共生都可以增强主体的力量，从身体变换出武器；它们的主角都是以某种“人性”为主导的共生体，不至于让它们被狂热的兽性所控制。它们的主角所拥有的共生体都不属于最强者，但它们都想要阻止最强者的计划。还有，《毒液》故事也有很多像《寄生兽》那样，人类主体和共生体之间的对话。不过，毒液和寄生兽之间的相似之处大致也只限于这种形象和场面上的相似了，它们要表达的内涵是有很大差异的。虽然《毒液》和《寄生兽》所呈现的都是同类和异类之间的冲突，但是，与《寄生兽》不同，《毒液》的故事并没有多么探究主角内心的探索，毒液主角的内心矛盾要简单得多。《寄生兽》的副标题是“生命的准则”，其中也确实有很多相关的台词。但《毒液》并没有把“共生的法则”当成副标题，因为这并不是它侧重于明确探讨的主题。只是，共生何以实现和稳定是它不可回避的设定。

在《毒液》里，毒液的宿主艾迪和共生体之所以在一起，理由倒是非常实在，那就是为了让自己活得更好。这一点也非常符合生物的共生准则。离开彼此，它们各自都是失败者，只有在一起，才能够成为英雄一样的人物。这样，毒液成为人类的守护者，或某种英雄。但是和很多看起来无私的英雄不一样，毒液是“相当自私的”，他只是在实现自私的时候顺带着照顾了群众的利益。这种“诚实”，在很大程度上也是很多观众之所以喜欢“反英雄”的原因。

以人类的利益为中心的超能力才是善，相反则是恶。毒液仍然是以“人性”为主导的，因此他可以是个英雄。很多沉迷于所谓高于人类的理念的超能力者，不可避免地成为恶。在《寄生兽》里有个人，发表了一番高谈阔论，批评人类的“保护环境”口号的虚伪，因为在“保护环境”的口号下包含的实质只是“保护人类”。《毒液》里的反派在某种方面也是如此。《毒液》里暴乱的人类形态，那个生命基金会的领导，在抓到艾迪之后，也发表了类似的阔论。他的大概意思是：人类的生活方式就是不断夺取，以至于导致很多地球物种的灭绝，所以人类就是一种寄生虫；而他想要让共生体和人类结合，从而产生更好的物种。《毒液》里的这段台词和《寄生兽》里的“反人类”论点非常相似。类似这样的论点已经在很多科幻电影里出现过了，持有这种立场的反派超能者都可以归类为“生态恐怖主义者”。

《毒液》反派的这种生态恐怖主义也关联着某个更古老的主题，即弗兰肯斯坦式的制造欲。这个生命基金会的领导德雷克在和共生体结合之前，一直沉迷于科技的造物欲望。他想要制造出更好的物种，为此，他像很多邪恶的科学家一样，不惜用很多人的性命来满足自己的造物欲望。最终，德雷克在盲目的造物欲望中被异化成了怪物，结合成共生体暴乱。他像弗兰肯斯坦一样，可以期望带来的只是毁灭。