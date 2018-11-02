《冰封侠：时空行者》：反思穿越与动作回归

始于穿越，也终于穿越。



当武侠与穿越相遇，人们总是愿意相信，拥有宇宙超级无敌身手的人，可以开挂一样，玩弄生死与命运与股掌之间，但当真的进入故事，手握开启时空穿梭钥匙的人，真的可以掌控未来吗？

《冰封侠》用数次时空的轮换，来抒写一个朝代败亡前最后的纷乱，皇帝的幼稚无知，兄弟的互相倾轧，内忧外患之下，家园与爱情，如何守护？现实的悲壮与无奈，成为这部动作片在动作之外，最大的难题。其实也想告诉观众的关于“穿越”的反思——时空可以穿越，历史和命运可以改写吗？

在这部影片中看来，未必，从刀光剑影的战场到灯火繁华的都市，甄子丹所扮演的贺英并未逃离被缉捕的命运，即使遭遇爱情，也只是一时的慰藉，依然无法拯救他脱离阴谋以及所牵扯的巨大责任，所以，他必须返回故事开始的地方重新开始，选择自我拯救，无疑成为这部影片的故事核心。

影片启用了全新班底，全新制作，重返而回的明朝，也有了一个全景展示的机会，宫廷的奢华，桃源村的绮丽，都在镜头中形成强烈的视效冲击，对比最后的村庄里的屠杀与宫廷里的血战，无论是勾心斗角的皇宫还是偏安一隅的山村，都难逃命运的无情碾压。

甄子丹、王宝强，完全是宇宙最强VS少林宝强的终极碰撞，两人的打斗风格各成一派，一个硬桥硬马，打的正气凛然，一个悍勇无谓，招式凌厉步步紧逼，再加上任达华、喻亢、仓田保昭，影片在日渐冷却的武侠题材中，确实打出了一点经典港片的味道。

穿越元素与武侠中的侠义、情谊相碰撞，忽而有了一些哲学意味，这也是东方的“侠”与好莱坞的“侠”大不相同的地方，好莱坞的“侠”是异能包装下的商业产品，拯救世界更像是一场生意，打的欢实，也打的心安理得。但东方的“侠”更多在于对历史，对命运，对个人困境的悲悯叹息，个人终究无法阻挡历史的进程，即使给再多机会，也依然无法改变因为人性中的自私贪婪，对权利的欲望。

在影片的最后，历经三次生死轮回的贺英选择了另一条路，这是对之前的推翻，去争取一个截然相反的结果，还是重新开启一场全新的冒险，没有人知道，但作为“时空行者”，他的选择确实比“穿越”本身来的更有意义。

金大师的潇洒离场让江湖不再，《冰封侠》以这样的方式，让穿越时空的隧道依然留给观众一窥大明时代和繁华香港间交替的热血与豪勇，当权利与正义火并，兄弟因利益阋墙，穿越时空的行者，正在见证历史。



