新片预警| 不骗你，《毒液》就是一部超级无脑＋平庸的大烂片！

​​​虽然国庆档过后，无论是华语商业片还是好莱坞商业片，都让大家感觉没啥看头，不少影迷在翘首期盼首个漫威反派英雄电影《毒液》的登场。但由于毒舌君前一阵在欧洲旅游，已经在西班牙巴塞罗那提前看过了这部影片，所以在这里可以遗憾地告诉大家，《毒液》是一部极度令人失望的超级英雄电影，完全不值得期待！





你想看到一个魅力全无、屌丝气质的“汤老师”汤姆·哈迪吗？你想看到一个纯粹花瓶、演技全废的​米歇尔·威廉姆斯吗？你想看到一个挂着“邪恶残忍”、“暴力暗黑”的名号，实则全程话唠、自曝弱点、蠢到极点，甚至让人感觉既不恐怖也不坏的“毒液”吗？你想看到毫无逻辑、设定矛盾、平庸无聊的剧情吗？你想看到因为中国投资方的加入而导致片中出现大量莫名其妙的中国元素和中国话吗？你想在片尾看到最水最坑爹的彩蛋吗？如果你统统不想看到以上这些的话。毒舌君遗憾地告诉你，对不起，这就是《毒液》！如果你不想像毒舌君一样看完大失所望，完全可以省下这张票钱了！

当然，如果你想继续了解《毒液》是怎样一种烂法，以及毒舌君在巴塞罗那的独特观影感受，那就接着往下看吧！



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​由于《毒液》是索尼影业年度力推的超级英雄电影，也是秋冬档唯一打着“漫威旗号”的超级英雄电影（实际上跟漫威影业半毛钱关系都没，索尼重启的《蜘蛛侠》系列漫威是要全程深度参与的，但《毒液》只是索尼自己搞出来的，漫威并不参与），所以就毒舌君在意大利、西班牙、法国、德国一路的旅游感受来说，本片也是唯一一部在四个欧洲国家都同步在映、重点力推的好莱坞商业片，发行力度可谓是相当到位了，这恐怕也是本片目前能够全球破5亿美元的原因所在。





就毒舌君的个人观感来说，在西班牙巴塞罗那看晚上10点半场的《毒液》，门前依然排起购票长队，看来观众对这部片也是格外热情的，毕竟有漫威超级英雄的​光环在，再加上同档期没有其他同级别的好莱坞大片上映，《毒液》还是显得颇为一枝独秀的！





在影院坐定，等待《毒液》开场，欧洲商业院线在影片开场前，一般都有10分钟左右的预告片和商业广告，所以你即便晚到几分钟，依然可以买票进场，不会错过正片！

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等到​《毒液》正式开演，片头出品公司的logo就震了毒舌君一把，居然看到了“腾讯影业”那个企鹅背影的logo，这是真·出品方无疑啊，不像有些片子只是在中国上映时，加个中国出品方的“特供片头”。

​​但后来发现，中国出品方给影片增加的中国元素基本没啥意思，而是让影片显得比较LOW，比较莫名其妙！就拿影片开场来说吧，飞船坠毁在菲律宾，“毒液”附身在一个菲律宾女医生身上，走到一个闹市，仿佛突然穿越到了香港，就是好莱坞电影里常见的那种土了吧唧脏乱差的香港大排档场景，到处都是中国字，周围的人也都说中国话，貌似“毒液”还用极其别扭的中国话对一个丑怪的华人老奶奶说了一句“别怕”，妈呀！这是菲律宾好不好？即便菲律宾也有唐人街，但这种中国元素的嵌入也太违和了吧！





后来，男主角汤老师在旧金山常去的便利店店主也是个华人大妈，这倒没啥，旧金山就是华人多嘛，但华人大妈跟汤老师用英文说着说着，就突然用中文蹦出“你真是笨呐”、“不跟你讲了”这些话，片中对于汤老师的设定从没有说他听得懂中文或者会说中文，所以华人大妈突然说中文这是闹得哪一出啊？如此生硬地拼贴中国元素，中国观众也不会有好感啊，只会感觉傻得冒泡！

不过，对于从头到尾都处于崩盘＋平庸的整部影片来说，以上问题都“不成问题”了，下面毒舌君还是捡影片的主要问题来说。







首先，汤老师扮演的“毒液”从角色创作到演员表演都存在严重问题，始终都找不准让“毒液”吸引观众的定位在哪里，导致毒舌君看完影片之后，不要说喜爱这个超级英雄了，甚至连基本的认同感都无法建立，堪称汤老师演艺生涯的一个大黑洞了！





在被“毒液”附体之前，汤老师扮演的知名记者埃迪·布洛克（Eddie Brock）的角色形象就让人感觉相当莫名其妙。片中有连续几个画面显示，埃迪·布洛克是那种出现在全世界政治和社会热点地区，进行现场报道的大牌记者，甚至有一档以自己名字命名的新闻节目“THE EDDIE BROCK REPORT”，电视台老总后来还把采访片中的大反派——科技大亨卡尔顿·德雷克（Carlton Drake）的任务交给了他，后来他失业后到酒吧买醉，也能被路人一眼认出是埃迪·布洛克，这些情节和细节都说明，汤老师扮演埃迪·布洛克是一个相当大牌和知名的记者了。





但是，汤老师却把这个知名记者演得充满了言行偏激、态度毛躁、神经兮兮、畏畏缩缩的纯屌丝气息，一点都没有个知名记者的样，简直像个不务正业的嬉皮士。头发好像经常不洗的样子，跟人说话总显得拿腔拿调、神态夸张、摇头晃脑，总不能因为他骑个摩托就把这一切当成潇洒不羁的表现吧！这样的角色形象说实话一点都不会让人感觉潇洒帅气，只会让人感觉滑稽怪异，大家如果将来非要去观影的话，那么请注意片中的汤老师的表情和腔调，验证一下毒舌君以上的评价对不对！

在一些具体行为方面，汤老师扮演的埃迪·布洛克也一点也没有知名记者严谨沉稳样。为了获得采访信息源居然偷看女友电脑里的邮件资料，甚至不顾采访的原定议程和电视台老板的劝告，执意要去问科技大亨一些负面问题，结果遭到电视台老板的解雇。影片对汤老师的角色塑造显然带有明显的“激进愤青”的色彩，但又从未对角色的这种独特性格做出任何解释和铺垫。片中电视台老板有句对汤老师说的台词“埃迪，当你无路可走的时候，我们接纳了你”，说明汤老师的偏激性格肯定是有前史、有来历的，但影片却并未做进一步的铺垫和说明，就导致汤老师扮演的埃迪·布洛克简直就是个“挑事儿精”，丝毫不像个知名记者，这是角色塑造上的严重问题。







汤老师扮演的埃迪·布洛克的屌丝气质，在被电视台解雇后，表现得更为强烈。本以为他这种“激进愤青”心里一定怀着多大的正义信念呢，结果被老板解雇、被女朋友甩了之后，就立刻变成一个怂包颓废男，女科学家主动找他爆出科技大亨的黑料，他一开始以一种漠不关心的态度应对。而且明明是一看起来挺壮硕的小伙子，看到有持枪匪徒打劫华人大妈的便利店，就立刻变得臊眉耷眼、畏畏缩缩，回到家面对邻居的噪音污染，也敢怒不敢言，一点都没个男人样！甚至还跑到分手女友的家门口流连徘徊，简直屌丝得不能再屌丝了。看了这样的角色，真让人怀疑米歇尔·威廉姆斯扮演的白领精英范儿女友，是如何会喜欢上汤老师这种屌丝男的，就因为他会骑摩托车吗？呵呵！

可以这么说，如此糟糕的角色，是本片在角色设计和汤老师表演上的双重失败！汤老师此前可是影迷心目中演技大神级的人物啊，也是大家开玩笑说“不要脸”都能演好戏的实力派演员。《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》里戴上面具、吐字不清都能让人感觉霸气无比，《敦刻尔克》里几乎全程戴着飞行面罩，依然能够让观众感受到他的勇敢与坚毅。而这回在​《毒液》完全露脸了，也许是想一方面努力演出角色个性、一方面给角色增添喜感的缘故，反倒让人感觉这个角色全程神经怪异，毫无超级英雄的魅力可言。







除了汤老师扮演的角色崩盘，影片围绕超级英雄“毒液”所做的种种设定，也显得前后矛盾，毫无逻辑。而且作为第一部反派超级英雄电影，在宣传上着力营造“反派”、“暗黑”、“暴力”这些吸引眼球的关键词，但实际上即便内地引进版不删除一些画面，本片在美国的定级也才PG-13，没有达到更无顾忌的《死侍》那种标准R的刺激程度。看了本片你就会发现，“毒液”的反派气质一点也不强，也没啥惊人的恐怖、暴力和血腥的场景，所以​《毒液》搞的种种宣传误导，都是挂羊头卖狗肉罢了！

​毒舌君最受不了就是影片拼命想将“毒液”由“邪”扳“正”的种种做法，导致“毒液”的整个世界观设定完全扭曲，充满无法自圆其说的bug。“毒液”也从《蜘蛛侠3》里面那个恐怖而强大的外星怪物，变成了拯救地球、跟宿主汤老师和谐相处的“外星活雷锋”，看到结尾真是把毒舌君给看崩溃了！







看影片开头，“毒液”这种外星寄生体给人的印象就是嗜好杀戮，占据一个宿主躯体后能够完全控制宿主。所以，当后来​“毒液”占据了汤老师的躯体后，为啥就不采取“完全控制”的策略，反而要跟汤老师和平相处？甚至要逆转自己的“嗜血”习惯，事事照顾汤老师的意愿，依照汤老师制定的啥人能吃、啥人不能吃的规则行事。剧情也没讲明白汤老师有啥特别之处，让“毒液”就看上他了，非他不可，非要寄生在他身上，换个人不行吗？





而且整部影片里“毒液”除了吃了三个人之外，基本没啥血腥暴力气息，友好得简直像个蜘蛛侠，一次在屋里面对几个杀手，一次在大厦里面对一小队特警，都是来要他命的，“毒液”也只是把人打晕或者打飞，貌似一个人都没杀。这恐怕跟大家心目中“毒液”的恐怖暴力形象大相径庭了吧！更要命的是，片中的毒液简直就是《大话西游》里的唐僧，一直在汤老师耳边叨逼叨不停，还成了汤老师的情感导师，要帮汤老师追回前女友，甚至还帮汤老师跟前女友接吻，真让人受不了啊！

看到后来才发现影片对于“毒液”有一个相当奇葩＋脑残的设定，寄生在汤老师的身上的外星寄生体，名叫“Venom”（毒液），是外星寄生体族群中的loser，所以他跟汤老师算是loser见loser，气味相投才在一起了？呵呵！影片一开始那个大开杀戒的​“外星寄生体”叫Riot（暴乱），是“外星寄生体”族群中的boss，他的目的是带着​“外星寄生体”族群占领地球。而“毒液”跟汤老师好了之后，就决定要对抗自己的领导，不让boss带着族人占领地球，他给出的理由是“喜欢地球，想呆在这里”，拜托！你的boss带着族人占领地球后，你不也能“呆着这里”吗？为啥非要保卫地球不可，不惜背叛族群变成“外星活雷锋”，简直毫无道理可言，太拧巴了啊！







​而且​“毒液”最脑残的举动是，居然自曝自己的弱点是一是害怕超声波、二是害怕超高温，就这么当着汤老师和汤老师前女友的面直接说出来了，结果就是汤老师前女友在医院直接用超声波将​“毒液”驱逐出汤老师的身体，你说脑残不脑残吧！

前面说过“毒液”对于观众来说毫无超级英雄的魅力，无法让人建立认同感，主要就是因为整部影片中“毒液”和汤老师从未合二为一过，始终是两个角色，也就是说主人公与超能力之间，始终处于未能得到有效结合的尴尬状态。按照超级英雄电影的套路，主人公与超能力之间，往往都是要有一段“不应期”的，比如说《蜘蛛侠》里彼得·帕克一开始要学会如何攀爬和喷丝，比如说《钢铁侠》里托尼·史塔克一开始要学会如何驾驭自己的钢铁战甲，但这种“不应期”往往很短，主要增添一些趣味性的调剂，然后就是主人公充分驾驭超能力，行侠仗义实现正义目的。超能力同主人公的高尚人格与情操相结合，超级英雄才变得光芒四射。







可《毒液》里的汤老师，从未跟寄生在他身体里的“毒液”产生有效的融合，所以整部影片都让人感觉是“毒液”在推着汤老师走，而不是汤老师对“毒液”有着什么良好的驾驭，所以汤老师在影片中基本处于一种全程懵逼的状态，不知道自己为啥会被追杀，不知道自己面对的大boss是谁？甚至连“暴乱”要毁灭地球，“毒液”准备出手阻止这种高潮大战的关键情节，所有的相关信息都是汤老师从“毒液”那里听到的，他自己在影片中除了逃命和求生，并没有打倒恶人、拯救世界的明确目的。甚至可以这么说，汤老师从头到尾都不像一个超级英雄，寄生在他身体里的“毒液”才是，这样一个全程懵逼＋神经兮兮＋被动行事的主人公，怎么可能成为一个有魅力的超级英雄呢？

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“毒液”这个超级英雄不够吸引人，还在于影片对于“毒液”在形象、动作还是特效上的打造，都没有形成足够个性化的亮点。首先“毒液”恐怖诡异的形象其实在10年前的《蜘蛛侠3》里已经作为大反派亮过相了，这次再看也没啥足够的新鲜感。其次，本片中“毒液”的某些特征也跟《终结者2》里的液态金属机器人也太像了吧！都是能够以人形出现，以诡异的姿态走路，身上的伤口可以快速愈合，肢体可以瞬间变成锋利的杀人兵器。特效动作场面也严重缺乏新鲜感和看点，这样的超级英雄形象怎么能让观众在影院里打起精神呢？





还有就是“毒液”打不坏炸不烂，肢体还能随意变形伸缩用来挡子弹、逃跑和攻击敌人，在人类面前简直就是不死之身。片中势均力敌的高潮对决只有结尾那场“毒液”跟“暴乱”的对决，其他都是“毒液”跟人类的打斗，人类的枪弹不能伤“毒液”分毫，这样一来动作戏还怎么能让观众紧张得起来？所以“毒液”明明可以把追他的杀手们全部干掉，完全没必要在旧金山大街上到处逃嘛！







而且《毒液》在制作层面也没啥大片气质，仿佛一开始就对美国市场信心不足，而把目标放在全球捞钱上，所以片中的国际化元素才如此之多，一开始飞船坠毁在菲律宾，大反派的巴基斯坦人长相，片中的华裔面孔和代表旧金山中国城的大红灯笼，讨好国际市场的用意太明显了！而且影片在制作经费上显然没砸多少钱，这方面大家在影院目测就不难看出，动作场面的火爆刺激之感极其有限，结尾两个“毒液”的特效打斗既无创意也欠精彩。唯一有看头的也就是剧情中段那场旧金山大街的追车戏了，不过刚看过暑期档《碟中谍6》阿汤哥在巴黎的追车戏，再看本片的追车戏也感觉一般般了，无非搞了不少街头爆炸，也远不如迈克尔·贝炸得刺激。总之，本片的动作戏基本没啥看头！

本片的剧情也是平庸俗套到极点，男主角十分儿戏地就被“毒液附体”获得超能力，然后就被科技大亨派来的杀手追杀，警察也莫名其妙地加入进来，只是围攻毒液，对杀手们在旧金山追车爆炸搞出的破坏都直接无视了。那个科技大亨大反派仿佛是扎克伯格＋乔布斯＋埃隆·马斯克，再加上疯子人设的合体，完全不计后果地推进“外星寄生体”的人体试验，而且极度地冷血无情，影片也没有对他这种疯狂行为给出一个合理解释，比如说公司缺钱急需成果之类，让这个大反派角色只能扁平化成一个“冷血疯子”，还总爱发表一套一套的蛊惑人心的说辞，让人越看越乏味。







影片在情节和细节上的bug其实还有很多，比如说前面一直把汤老师塑造成一个屌丝怂包男，但到后来他被科技大亨派出的杀手抓回公司之后，居然会很硬汉地用头去撞抓他的杀手，后来杀人把他带到野外去枪毙，他也会很硬汉地去夺杀手的枪，这样的角色塑造明显是前后矛盾的。

再比如汤老师在实验室被“毒液”附体之后，身体处于失调状态，甚至行为都不受控制，还表现出种种超能力行为，他的表现似乎一点都没想到自己是被“毒液”给附体了，而只是认为自己“病了”，还是汤老师前女友告诉他，他身体里有寄生体。影片为了营造汤老师被“毒液”附体之后的种种喜感效果，从而做出汤老师完全不知道自己被附体的这种设定，这实在也太不符合情理了吧！因为汤老师此前明明知道实验室在用外星寄生体进行恐怖实验，所以自己从实验室逃生之后，身体出现异常，本应第一时间就想到是被寄生体给附身了啊！







还有那个科技大亨大反派，事先也知道“毒液”的弱点是害怕超声波，但他派出杀手去追杀汤老师的时候，一点都没想到要利用超声波去制服“毒液”，这还算是个高智商的科技天才吗？

还有一直活跃在文艺片领域、较少涉足纯商业片的米歇尔·威廉姆斯，在本片中也纯粹是个花瓶，根本没啥演技发挥的空间，而且角色也出现了前后矛盾的问题。前面她就是个标准女白领＋普通小女人的形象，跟汤老师分手后也对他并不怀恋。但后来她却越来越多地主动关心起汤老师来，最后甚至还自告奋勇地要跟汤老师一起去对付大反派“暴乱”，还说“我很能打”（I can fight ugly），“毒液”不愿意带她去打她还不乐意。问题是此前的剧情从未展现她的悍女一面啊，咋就突然变得这么勇了？







哦，对了 ，最后还要重点diss一下本片的彩蛋。虽然添加各种彩蛋已经成为漫威超级英雄电影的讨好观众的标配了，《毒液》的片尾照例也有两个彩蛋，第一个彩蛋还算比较正常，好莱坞老戏骨伍迪·哈里森出场，为《毒液》的后续反派角色做铺垫。但第二个彩蛋就让人目瞪口呆了，也许你之前听过“蜘蛛侠会出现在《毒液》”这样的传闻，但没想到出现的形式居然是这样的——《蜘蛛侠》动画片！第二个彩蛋就是索尼打造的《蜘蛛侠》动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》的一个超长预告片，跟汤姆·霍兰德主演的真人版《蜘蛛侠》系列半毛钱关系都没！所以，在片尾给观众看跟真人电影完全无关的动画电影预告片，索尼这么为自己电影搞宣传也实在太无良了吧？（文/列文）​​​​