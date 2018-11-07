《跨越8年的新娘》：遇见极品好男人！

影片中的男女主角是在朋友的聚餐会上认识的，男主原本不想去的因为肚子那天不舒服，可他不愿意扫朋友的兴坚持去了，在烤肉店里朋友们又是吃肉又是喝酒，肠胃还是不舒服的他只能去厕所，之后朋友们建议去唱歌只有他一人提出不去了便告辞走了。

没想到的是女主冲过来指责他一通：说他很奇怪态度也很不好，大家一起出来玩不能板着个脸。男主看了看女主连忙说声对不起后扭头就走，女主追问他为什么道歉？男主见她是个较真的人，连忙解释是今天自己肚子不舒服，女主听罢就笑了还给他个“暖宝宝”让男主开心不已。







就这样他们在一起交往、恋爱、订婚，经过了半年的美好时光并约定来年的3月17日举行婚礼，预定了场地交纳了订金。可天有不测风云，人有祸夕旦福：女主自和男主旅行回来后变得很奇怪，连刚去过的地方都不记得了，发病时更是狂躁、恐惧并胡言乱语。

当父母和男主把她送进医院检查后，才得知女主患的是罕见的病------“抗NMDA受体脑炎”：是一种十分棘手的疾病，它主要在年轻女性的身上发病，患病平均年龄为23岁，其中59%患有肿瘤，常见的为卵巢畸胎瘤，发病期间患有癫痫、痴呆、精神分裂和昏迷等症状。而且这种病的发病概率为三百万分之一！

女主入院后很快昏迷了，男主得知病情后如同晴天霹雳，但善良的他还是怀着悲痛的心情安慰着女主的父母，尽管旅途遥远骑助动车也要2个小时的车程，可男主还是坚持每天下班后来探望她， 就在这6年苏醒期2年康复期里，男主尽显出极品好男人的风范克服重重困难，最后迎娶了跨越8年美丽、坚强、乐观的新娘！因为这个故事是真人真事改编的，所以这种真实奇迹也是特别吸引人，那就来总结一下男主作为极品好男人的5大特质吧：

1.姓名

男主名叫中原尚志，嗯！尚志看来是个特别好的名字：他是个高尚有志气的人，难怪会对卧床昏迷不醒的未婚妻不离不弃。很巧的是我外公的名字是“善志”，里面也有个“志”,外公更是对瘫痪在床十年之久的外婆照顾周到。名字虽然只是区别人与人之间的一个称呼，但名字的内涵却是每个人内心最初的信仰。

2.样貌

尚志个头中等，身材偏瘦给人一种勤劳干练的感觉，由于在汽车修理厂工作，对车的兴趣是他唯一的爱好，这点在和女友麻衣最初的聚餐上被同事当成笑点来讲，但之后麻衣却私下称赞他，清秀的尚志笑起来有些傻傻的憨憨的很是可爱。尚志的眼睛很特别：双眼皮不大不小很漂亮，亮亮的眼神给人一种善良、智慧、老实的感觉，每天能看到这样的眼神也是一种幸福吧！

3.性格

尚志的性格可以用坚强和倔强来形容，当麻衣昏迷后医生告知他们也不知道会什么时候醒来要做好心理准备，可尚志还是孜孜不倦每天来探望麻衣，休息天更是帮麻衣手脚进行按摩、和她聊天、拍摄视频全当她听得见看得见的样子，几年下来脸上也没有流露出坚持不下去的神情。倒是过了四年左右时她父母语重心长地找尚志谈话：感谢尚志为女儿所做的一切，他可以离开了，尚志不愿放弃时父母说了狠话：他并不是他们的家人！可倔强的尚志依然我行我素，甚至代替丈母娘值夜班，用行动证明他是家人！令丈母娘感动得喜极而泣。

4.脾气

尚志好像根本没有脾气唉，可能是不喝酒不吸烟的好习惯培养出来的，因为控制力好的人脾气才能把持得住，他内敛：比如在和麻衣山坡看景时，他问麻衣看下他之前送给她戴在中指的戒指，麻衣取下给他后继续看着风景，没想到浪漫的尚志将戒指换成求婚钻戒，直接戴在了麻衣的无名指上，可当时麻衣一点没有察觉，过了好一会儿尚志看了又看她，麻衣无意中看到了激动不已哭着说愿意。

他温柔：比如有次麻衣在汽车修理厂时不小心被他同事放的物品绊倒了，东西撒了一地同事顿时扯大嗓门责备，此时麻衣的手里沾到很多油漆，尚志见状立刻袒护麻衣，他不大声还笑嘻嘻地嘲讽同事放错地方了，立马捧起麻衣的手心疼地用酒精轻轻地擦了又擦，事后麻衣夸他：这么温柔真好！从这件事情也可反映出尚志的高情商：没有和同事闹得不愉快，也保住了女友的面子。







5.行为

尚志是个忠厚的人，不仅体现在麻衣住院昏迷时期对她的深情：那天早晨尚志带来路边采的小野花放在瓶子里，麻衣突然醒了！是他坚持不懈的行为影响了麻衣，可醒来康复后的一年里，麻衣恢复的记忆里有父母、同学、朋友，唯独没有爱人尚志，麻衣努力到头痛也没用，于是坚强的她独自坐着轮椅，乘车来到尚志的公寓外想尽快唤起对他的记忆，可却无力回天，摔倒在了大雨的泥泞地里，尚志及时赶来他们痛哭地抱在一起。

不善言辞的尚志为了不让麻衣有过大的压力而影响恢复，他决定离开她，在和麻衣一家道别后他开着车停在路边失声痛哭了好久，这个行为就可以证明尚志是个极品好男人：无怨无悔地把痛苦都留给了自己！







另外之前和麻衣预定在3月17结婚的场地，当时由于麻衣患重病可以无理由取消的，而在尚志的一再坚持下不但保留着预定，就算他们分开后还保留着，在麻衣得知情况后感动不已，并揭开了手机密码0317，看见了几百条尚志发给她的信息和视频：全是满满的鼓励和加油鼓劲，麻衣虽然还是记不起尚志，没关系，她已经爱上这个完美的男人!

就这样麻衣康复锻炼得更努力了，经过一年的刻苦训练终于站立起来，经历人生劫难使他们的心紧紧相连，更珍惜相爱彼此，在亲朋好友的祝福声中他们如约举行了隆重的婚礼。当银幕的字幕打出夫妇俩在婚后生了个儿子时，原本被感动得几度落泪的我，开心地笑了！能遇到好男人是福气，能遇到像尚志这样的极品好男人真是三生有幸啊！