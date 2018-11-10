《毒液：致命守护者》：片荒一个月，能打的终于来了！

在比北美晚了1个多月后，《毒液：致命守护者》终于在内地上映！

特别是在国庆档后，值得走进影院一看的电影少之又少，大部分观众（包括我）陷入了片荒的尴尬境地。

11月2日虽然同步北美引进了《胡桃夹子与四个王国》，但真人童话电影在内地的吸引力实在有限，再加上电影本身质量一般般。大盘没有回暖，而是延续了之前的冷清（单日票房不足4000万，单日冠军不足1000万）。

直到《毒液》上映，才扭转了这一惨淡局面。而午夜场1550万、映前预售超1亿，首日破2亿……这些亮眼的票房数据，已经堪比《美国队长3》这样级别的超级英雄电影。

不同于越来越中规中矩的超级英雄电影，《毒液》除了将大反派设为主角外，另一个比较引人瞩目的就是遭遇了媒体、影评人一致恶评：烂番茄新鲜度跌至29%，MetaCritic媒体评分仅为35分……

不过观众却很买账，如果说IMDb7.1分、豆瓣7.4分还算说得过去的话，烂番茄87%的观众好评率就很厉害了。

其实作为一部商业大片，好评也好、差评也罢，最终都要反映到票房上。《毒液》制作成本为1亿美元，目前全球票房不算内地已达6亿美元，最终票房7亿美元+可以说毫无压力。除了票房大赚外，不得不说，影片出资占三分之一的腾讯，还是很有眼光的。

就我个人而言，还是给《毒液》打上一个好评。

在超级英雄电影泛滥的今天，流水线化的问题也越来越严重。各个英雄打来打去，看似热闹，过程却愈发大同小异。

作为超级英雄产出大户，漫威也意识到这个问题，并有意识地做出改变。于是，我们看到了没有超级装备亦可做英雄的《钢铁侠3》，堪比“复联2.5”阵容的《美国队长3》，以及把悲壮史诗拍成逗比搞笑的《雷神3》……

同时，R级超级英雄电影《死侍》《金刚狼3》好评及大卖，也让大家看到了这一题材的无限可能。

当然，DC也为此进行了一些尝试，至于结果……好吧，还是让我们把话题回到《毒液》。

《毒液》将反派洗白为正面角色的做法并不新鲜，但在保留反派派头的同时，又会选择性地做一些行侠仗义的壮举。这种转变磨合的过程以及衍生出的笑点，可以说是影片最大的看点。

所以，当毒液一边吃人脑袋大搞破坏，一边保卫和平挽救人类时，自己难免会有一种“我明明是个大坏蛋，怎么突然做起好事来啦！？”摸不着头脑的感觉，这种反差萌，是非常有意思的。

而且毒液本身也具有很鲜明的性格，虽然猛一看很吓人，也很丑陋，但莫名有一种萌哒哒的感觉。更厉害的是，它居然还是一个“撩妹高手”，化身为女毒液时，也是性感妖娆到不行不行滴。

另外，影片从始至终都没有灌输“能力越大、责任越大”的使命感。人类角色爱迪·布洛克是个记者，为了揭露黑幕，工作丢了、女友分了、房子没了，成为生活、感情双双陷入困境的loser。

你说他这是出于正义感的行径吧，但当亲眼看到便利店被打劫，爱迪并没有挺身而出，而是躲在角落，直到歹徒离去才露头安慰店主……

同理，毒液表面看起来很厉害，但在他们那个世界，他同样是同伴眼中的loser。所以，当爱迪和毒液组成Loser CP，不仅没有违和感，反而像是一对许久未见的知己。

当然，影片也有这样那样的缺陷，否则媒体/影评人也不会往死里打低分，但我还是很推荐它，尤其是在遭遇一个月的片荒后，无论是院线还是观众，都太需要这样一部无需费脑，单纯享受试听盛宴的超级大片了。