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身不由己是锁，身陷囹圄也是锁，这把《锁》给你钥匙

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2018-11-10 19:17:54

在中文字面里，锁被赋予束缚、制约的意思。人处身社会，行为往往被道德规范和法律所制约，“锁”在此时是一种保护，为各人安全起见，进行最大限度的护航，然而，但凡逾越，“锁”的功能改变，由保护变为惩罚，锁定之后自由消失，人生就此禁锢，所以，如何在“锁”与“锁”间行走，面临许多诱惑，也面临许多抉择。

影片《锁》由王海宁编剧并担任制片人，许振华、徐晓潇执导。这是一部洞彻人性又带着现实叹息的影片，多半部分采用灰暗的色调，因而让人倍感压抑，但也衬托着故事中的人心理色调，以及他们试图找到突围途径渴望最后光明的理想。王海宁谈到本片的主题思想时表示：“锁是有形的，亦是无形的，其实最大的锁不是器物，而是心锁。有锁必然要打开，其实我们每个人打开了心锁，就保证的社会秩序的平衡。”

 

影片中的男主货车司机余存良在婚姻中遭遇劈腿，又在驾驶途中遭遇交通事故，仓皇逃逸，却又把运输的货物弄丢，儿子因为火灾昏迷不醒，巨额的医疗费用让他束手无策——那把本该锁住车门的锁，仿佛厄运的象征，车门没有锁住，却锁住了他不幸的人生。

 

开酒吧的漂亮女人周小凤偶然被他所救，为了表达感激，帮他垫付了儿子的医药费，儿子很快康复起来，这本来应该是一个很美好的英雄救美的故事，接下来也应该是：“一起过上了幸福的生活”的套路，但现实生活也像车门一样，并不那么容易被轻易锁定，在跟周小凤的越来越多的交往中，余存良发现了周小凤天大的秘密。这个秘密也像是一把无形的锁，将周小凤和余存良紧紧锁在一起……

 

酒窖里的锁，以及曾经噩梦般锁定她前半生的婚姻枷锁，都让周小凤的人生充满难以言说的痛苦，禁锢自己的前夫，与被自己禁锢的前老板，最终把故事推到了高潮。有型之锁与无形之锁的斗争，恰恰是人生矛盾纠结之处，哪一把锁才是真正的人生之“锁”，只能在故事里寻求最终的答案。

 

影片是陕西省首部公安题材的院线电影，所以从电影拍摄初期就得到了很多关注。影片今年也成功入选了土耳其安塔利亚电影节、美国格兰岱尔国际电影节、智利康塞普西翁独立电影节、格拉斯哥（英国）国际电影节半决赛、威尼斯电影节，获得了国外观众对《锁》的认可。

 

近年院线电影中，涉及公安题材的影片越来越少，《锁》的出现，在作为影视作品，同时更承担着普法的意义——法律是一把锁，人的心里同样也藏着一把锁，如何保护法律之锁不遭遇“车祸”，也要让心锁不被禁锢，《锁》为你找到钥匙。

 


(2018)

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锁/Binding Desting(2018)
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