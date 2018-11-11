《货架之间》：我听见，海浪的声音

也许很多人都听说过鲸鱼Alice的故事。1992年12月7日，这头蓝鲸被惠德比岛海军观测站的中士维尔玛·兰奎发现，之所以能引发人类的特别关注，是因为它与其他同类有着一个明显的区别，那就是其他蓝鲸的声音频率都在15-20Hz，但Alice，却有着52Hz的频率，没有其他同类能够听得到它的声音。在被发现后的这20多年中，Alice始终孤独的在大海中徘徊，从太平洋到大西洋，所有的同类都看到了它，却没有一个能听到它的歌唱，听懂它的心碎。

这头世界上最孤独的鲸鱼其实就像我们很多人一样，生活在群体之中，却几乎没有人能够听到我们的声音，久而久之，我们便也不愿意再吐露心声，把自己活成了一头身处人海之中的52Hz蓝鲸，陪伴我们的只有海浪的声音。今年上映的德国电影《货架之间》，讲述的就是这样一类人的故事。





这部长达两个小时的电影将视角放在了一个沉默寡言的男人克里斯坦身上，讲述了他在一家大型超市当理货员的日常工作生活。这是一部非常非常平淡的电影，就像平静时的海浪，几乎没有什么起伏，就是平静的冲到岸边，又平静的回到海中，但却有一种吸引力，牢牢地抓住了我，等到故事看完，我才发现，这个奇怪的吸引力，名字就叫做孤独。

每天打卡上班，穿上统一的制服，换上统一的表情，做着重复的工作，连偷懒的方式每天都一样，然后在每天同样的时间里下班，坐上每天都坐的同一辆公共汽车，跟司机相互问候每天都一样的话语，然后回家，洗漱完毕躺在床上等待第二天的来临，天亮了，一切有重新开始循环。这就是片中克里斯坦每天的生活状态，相信对于我们大多数人来说，生活也是这样的。





片中有这么一个场景，工作搭档布鲁诺带着克里斯坦来到了超市的水产区，超市的理货员们管这里叫“海洋”，在两个大水缸中，挤满了一条条活鱼。“他们在这里游泳，直到有人买下他们”，布鲁诺的话音刚落，一条鱼奋力的跃出水面，然后又重新跌落回水中。看到这里我突然明白了，为什么在之前的剧情中，几次会在满满的货架之间，听到海浪的声音。这并非是错觉，而是导演的一种含蓄的表达。

货架、工作、人群、海洋，其实都是一回事，身处其中的我们，总有那么一两个有着52Hz的Alice，也总有那么一两个想要奋力跃出水面的鱼，但对于其他人来说，这类人是奇葩、是怪胎，他们不理解，也不愿意费心去理解；而对于那些与众不同的人来说，他们不知道如何向别人表达自己不同的声音，到最后就成了不愿意去表达，宁愿自己拥抱孤独，做一只频率不一样的孤独的鲸鱼。





所以说，这是一部观众区分很强烈的电影，在一般观众看来，这只是一部讲述了一个小青年日常生活琐碎之事的拖沓电影，但对那些内心时常感到孤独的观众来说，这部电影就像是Alice收到了另外一个52Hz的同类发来的讯息一样惊喜。在我看来，这部电影如同印象派风格的画作一样，让我们在看的时候有一种似真而非真的感觉在其中，电影讲述的是克里斯坦的日常生活琐事，但却又含蓄的表达了许多生活中看不到的东西。生活被工作所占满，工作是机械的重复，找不到任何的快乐，却又为了糊口而不得不做，所有的情感在一天天中被磨平，热情被熄灭，唯一能让你感到慰藉的，只有升降机履带摩擦时发出的海浪般的声音，听到那个声音的时候，你才能感觉到，自己曾经是生活在大海之中的，逼仄的水缸不是海洋，而是你等待死亡的温床。

为什么有人会突然走向死亡？为什么你认识了一辈子的人却突然做出你无法想象的事情？因为他们的外表和他们的灵魂不是一个样子的，他们就像那条突然跃出水面的鱼一样，突然发现自己只是生活在水缸之中，却无法让自己不去听见海浪的声音，于是他们想跳出去，即便回不到海洋，也不要继续生活在这逼仄的水缸之中，而做出这个决定的时间是不确定的，有人用了几个小时，有人却用了几十年。“真怀念过去在路上的生活啊”，当与克里斯坦亦师亦友的布鲁诺说出这句话的时候，他考虑了几十年的决定，终于在此刻做出了。只可惜，这句话如同Alice的歌声一样，没人能听得懂。





对于我个人而言，我非常非常喜欢这部电影，因为从其中我能找到自己的投射。这几年来，我过得不快乐，最根本原因就是我知道自己要活在海洋之中，却无力跃出逼仄的水缸，而身边的人都觉得这个“娶妻生子、安于现状、日出而作、日落而息、老老实实工作熬到退休享受天伦之乐”的水缸就是海洋。因此我把自己活成了一个想法古怪的大龄单身青年，“别人家”系列中的失败案例。但好在，我找到了听到大海声音的方法，那就是把自己内心的文字敲击出来，在支离破碎而又机械重复的生活中寻找慰藉。





写于2018年11月11日夜，人生中的又一个光棍节。