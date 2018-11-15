诱人的泡泡－《湮灭》

有没有过那种经验是......明知道危险，但还是忍不住好奇、想要偷瞄一眼、想要有所接触、想要冒险、想要品尝伴随而来的刺激，《湮灭》这部科幻奇葩...嗯该怎么说呢，我本来以为是由娜塔莉波特曼为首的小队要深入秘境，对抗外星人侵略，身上装备都是夸张的高科技，人物断肢喷血尖叫，配角死很惨的铁血战士路线（还是有人死很惨，也有人死得很美），结果科幻只是开胃，批判人性，感情和婚姻问题才是本片精彩之处，而且有一道很神奇的片尾。

《湮灭》述说一群科学家小队进入一个被神秘微光所垄罩的巨大区域，探索与研究事出原因，这巨大的微光，像是泡泡膜或沥青表面上因折射会游移的颜色，多彩又鲜艳，而区域内的动植物都会受到基因突变的影响，变得奇怪，罕见而且异常的唯美诱人......会让人无法自拔地想一探究竟，像是外遇。





小队进入微光（外遇的开始）；途中他们看见各式奇特的景象（外遇的过程充满兴奋惊奇，使人不自觉沉迷的刺激感，害怕却按耐不住想要更多）；队员遭到恐怖残暴的怪兽攻击，死伤惨重（外遇的问题，心底暗藏不能被发现的秘密，会提心吊胆，面对婚姻危机，家庭可能破碎）；最终，大部分的人都惨死于微光内，只有女主角狼狈活着离开......微光，是出轨人的心中，有如黑洞般永远无法填满的欲望，有时候我们太容易相信自己的自制力，事实上，都是引火自焚，错误越来越严重，也许人们的劣根性就是如此可怕。

我特别喜欢电影的最后，娜塔莉波曼饰演的女主角莉娜，最终抵达微光的中心点「灯塔」，与外星物种接触，结合，竟然产生出一个身形有如自己的外星人，一举一动都会被模仿，由于实在太诡异了还互相缠斗过；这个镜像的化身，仿佛是莉娜对情感的渴望，丑陋的私欲，于是，她拿起白磷手榴弹反击，燃烧了「自己」 ，也烧尽微光中的一切，代表她要扼杀眼前这一个对丈夫不忠的自己，不忠的行为。

莉娜从微光中离开之后，与丈夫再度重逢，两人对视却不见热泪盈眶或死里逃生的喜悦，取而代之的是彼此茫然的眼神，尴尬的距离，不仅是因为两人在生理上都与外星物种接触融合过，不再是纯粹的人类，还有一个早已变质、无法回头的夫妻关系。

片名「湮灭」可以说世界受到外星人入侵而毁灭，也可以是人类有意无意地自取灭亡，更可以是一段感情和婚姻遭遇不忠而破碎瓦解，我很喜欢《湮灭》正是因为片中用了大量诡谲、科幻、美丽的景象，来明说暗示人们许多样貌，其中感情最深得我心，这大概是今年最容易被低估的科幻与哲学兼并的佳作，让我想起前年的《降临》，用科幻的角度来探究宿命论、语言学、婚姻家庭，两部电影都让科幻有更深层次的展现。