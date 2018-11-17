《阮玲玉》：像疯子般演戏的好女人！

“演员就应该像疯子一样，我是一个！”这是阮玲玉经常挂在嘴边的戏言，可她确实也是这样做的。自从1930年至1935年期间她坚决摆脱以往的花瓶演员形象，尝试了革命者、毛遂自荐了女工、苦难的母亲等需要吃苦耐劳、实力演技来驾驭的角色。

比如在拍摄一部电影中需要演绎在暴风雪里怀抱婴儿的戏，阮玲玉在自家后院揣摩，突然有了灵感立刻脱了大衣和鞋子在冰冷厚实雪地里俯身躺下，用手不断地抚摸着，没过一会儿只见她手指、鼻子冻得通红，表情却是很坚韧地咬破手指让血慢慢流出，因为过几天她就要拍摄这场戏了，为了不让怀里的婴儿活活饿死要喂自己的血，阮玲玉为了演出真实感也拼了！

有一场雨戏令导演钦佩不已：是在大雨倾盆的夜里，在街上阮玲玉抱起不省人事的父亲：痛哭地摇晃着、大声地呼唤着爸爸。当时这场戏已经拍了五遍了，导演觉得可以了喊卡，可阮玲玉直摇着头说不行再来，助理悄悄地问导演她怎么了？

原来阮玲玉的父亲在她六岁时去世了，而且也是在这样的大雨里去世的，在演第六遍时阮玲玉吸取了前五次的经验，弥补不足之处，表现地更深情和痛苦了！令导演感动得情不自禁地走出拍摄棚，任由水打湿全身的他，脸上满满的全是对阮玲玉敬业的赞！

她从16岁开始在短短九年中拍摄了29部影片，所饰演的角色，从女学生、女工、农村少女、妓女，到尼姑、乞丐，涵盖面极广，有正派角色也有反派角色。但基本上都难免悲剧，阮玲玉认真的态度及自我要求甚高的表演哲学，使她拥有众多观众。

这也许和她出生有关：从小跟随母亲在东家做事，特别懂事乖巧的她被少爷张达民爱慕不已，尽管被东家赶出门张达民在外硬是借房同居后结婚了，开始日子过得还不错，阮玲玉对他体贴有加甚至宠溺：张达民没有稳定的工作游手好闲还喜欢赌博，生活变得艰辛后阮玲玉经人介绍到明星影片公司报考《挂名夫妻》的女主角结果一炮走红。

后来她主要了影片《野草闲花》、《小玩意》等等也深受观众欢迎！阮玲玉早看出来张达民有着一颗不安定的心，但他是自己的初恋，第一个爱的男人，她做出的让步是有诚意的：喜欢孩子的阮玲玉收养了孤儿，一个可爱的女孩取名小玉、对张达民经常出入舞厅泡舞女，她也是睁只眼闭只眼。

可张达民并不知足，还选择去了福州等地找工作，有个镜头特别搞笑，阮玲玉买了漂亮的戒指要八十元送给张达民，可他的左手无名指却戴不进只能戴右手，原来他们日后不在一起是天注定的。







在偶然的机会里，茶叶商老板唐季姗投资了联华电影公司由阮玲玉主演的电影，对她展开了无限的攻势：让她演女主角、请她吃饭、跳舞，还承诺会和乡下老婆离婚。张达民不在上海期间阮玲玉守住了自己，没有做对不起他的事。

直到他回上海在唐季珊和律师的见证下签署了离婚协议，可贪婪的张达民却要阮玲玉两年的赔偿费，每月三百元，被唐季珊杀价为一百，阮玲玉作为大明星每月只挣三百，张达民真是要榨干她啊！

难怪当阮玲玉的事业如日中天时，《新女性》一片的公映却使阮玲玉惹火烧身，里面涉及到了对记者的捕风捉影、断章取义做事风格的不满！张达民为钱借机状告阮玲玉和唐季珊关系不正当令她事业重挫，纠缠不清的恋爱关系使她倍感苦恼，亦成为市民和新闻界舆论的焦点，出门便被人指指点点，人言可畏、惊心胆战小三的生活逼得她透不过气。

当时拍《新女性》的导演蔡楚生是阮玲玉最喜欢的导演，他对戏的严谨和认真正和她胃口，在拍最后一场戏时拍了十多条还不满意，可她没有任何怨言投入的再试，直到成功后她才释放般大哭一场，可蔡导却胆小得不敢揭开被子看她。

当这部影片被禁放要求剪掉有关记者戏份时，阮玲玉不顾一切要他不要剪，当她因此受到牵连被前夫出卖陷入绝境后，她对灵魂之爱同是广东人的蔡导问一个问题：能否带她离开上海去香港？他答：去了也要回来的，在这他有事要做。她又问：他能放弃乡下老婆和现同居的舞女吗？他答：你说只问一个问题的。







很显然阮玲玉追求的是安稳的生活，而蔡楚生追求的是所谓的事业！如果他们一起去了香港，阮玲玉应该是不会服大量安眠药喝粥自杀的，在葬礼上蔡导也是众多导演中唯一痛哭的导演，他是后悔了？

他化悲痛为力量之后与人合作编导了家喻户晓的经典之作《一江春水向东流》，里面的女主也是历经艰辛，和阮玲玉一样丈夫背叛亲离后自杀，原本我是非常不理解女主为何有个可爱的儿子却不理性地依然选择自杀，原来是为纪念阮玲玉啊！像是写给她的一封情书。

是啊！阮玲玉在天堂也一定会安息的，因为不仅蔡导心里有你，八十年后的观众心里也有你：在今年的上海国际电影节上推出了阮玲玉默片电影展映：《神女》和《恋爱与义务》更是一票难求，相信她自己都不敢相信会如此受到欢迎吧！