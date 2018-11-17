“绣花”与“移山”，都有各自的《最后一公里》

城市建设与管理要像“绣花”一样，要求精细，而农村的脱贫攻坚，则是一场全新的“移山”之战，要的是魄力与韧性，两者都有日新月异一日千里之变，也有各自艰难跋涉中的“最后一公里”，电影《最后一公里》讲述的正是当代“愚公”不屈不挠迎难而上的智慧与无畏的精神。

但《最后一公里》并非居高临下的指点江山，而是沉浸到现实之中，找问题的源头，然后再讨论授人以鱼，不如授之以渔的情感力作。影片中的故事缘起四川宜宾珙县一个“光棍起堆堆，要想安个家，除非讨个二门亲”的贫困村珙桐村，要解决问题，首先要找到问题的症结所在，山清水秀茶香，却依然囿于贫困，那么要解决的问题，显然并非挪动脚下的大山，而是思想深处根深蒂固的大山。

村民李双洪是故事里迎难而上的那个当代“愚公”，他不愿随大流外出打工，而是以村党支部书记的身份，带领全体村民脱贫致富，最终突破重重困难，实现了全村脱贫，同时也收获了自己的爱情。这一角色让观众在笑的同时又不禁佩服起年纪轻轻的他就这么敢战敢来。

青年演员李彦锋把一根筋语言诙谐的李双洪演绎得有血有肉，李双洪的父亲当年曾在开凿山路的事故当中丧生，但是，为了开展起适合当地的茶产业，他大胆揭起自己和全村人的“伤疤”，说服村民集资修建废弃的茶园，又一扫村民心头的事故阴影，重新启动因事故被迫停工的山路，打通通向光明未来的最后一公里。钟卫华扮演的周富贵是个“耙耳朵“的老村干部，性格相对李双洪保守、胆小、自私。

与周富贵形成鲜明对比的则是性格泼辣的海娇，她把”耙耳朵”的老公收拾的服服帖帖，充分展现了女性敢闯敢干风风火火的热情。片中两口子多处”追击“的情景，承担起了影片搞笑的桥段，把农村生活描述的即贴切又好玩儿，完全打破了农村题材作品的苦哈哈的桎梏。

影片在宜宾主城区、长江公园、临港码头、李庄古镇、僰人悬棺多地取景拍摄，向观众展示了具有川南农村特色的风土人情和川南的秀丽风光，尤其是从山顶上往下望去，那一排排整齐的茶树，绿油油的随风轻漾，仿佛坐在屏幕前就能闻到茶香，令人对新农村充满向往之情。

《最后一公里》有着深刻主流价值观的表现，但又不以苦难煽情，不卖弄落后和闭塞，而是是带着大地芬芳的气息，以及年轻人一往无前的奋斗精神，生动、感人、接地气，呈现出积极阳光激昂向上的正能量。

没有口号，只有行动，“绣花”也好，“移山”也好，《最后一公里》走出了时代特有的精气神。



