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不变的憨豆

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2018-11-21 13:58:41

文/梦里诗书

如若没有罗温·艾金森的主演，《憨豆特工3》的剧情放在任何一位演员上，都会是一场灾难。电影自身虽然想要与时俱进的融入更多现代化的包袱，但剧情的粗糙，以及匮乏创意的幽默，都使电影并没有能给人以耳目一新的感触，不过好在那位令人熟悉的憨豆先生，他还是一如既往的在电影中奉献了自己足够逗人捧腹的演技。

《憨豆特工3》这一系列走到第三部其实已经尽显颓势，电影最为严重的问题就是新意的匮乏，其实剧情本就是《憨豆特工》最为严重的弊病，而在第三部曲中，电影仍旧没有对这一问题做出任何的修正，当所有的剧情都只是在重复前者的套路，当包袱都只能是依靠憨豆那夸张的肢体动作，这部本自颠覆007,曾用捧腹的幽默一改观众对特工电影传统映像的喜剧，如今其实也将自己陷入了自己的套路中，拿不出任何真正的干活去延续这部曾给人带来不少惊喜的英式喜剧。

在电影中，其实不难看出电影也希望去做出一些创新，比如电影中憨豆的VR体验那段，便是其留给我印象最为深刻的一段，但如若除开《憨豆特工3》这些微弱的闪光点，除开罗温·艾金森的憨豆形象，我们再去看电影的剧情，你会发现在这部电影中几乎所有的人物形象都是低能般的存在，人物设定经不起任何的推敲，这部电影的编剧水准并不夸张的说只是停留在了低幼儿童剧的层级，如果不是憨豆先生本身自带的光芒，可以想见于电影本就简短的89分钟时长，都会成为一种煎熬。

如今的《憨豆特工3》其实已经沦为了一部演员电影，支撑住这部低幼套路喜剧的唯一砥柱便是罗温·艾金森，如今的他虽然以是一位年过六旬的老人，但他却仍旧还是透过憨豆这一形象散发着自己独有的魅力，这种魅力就是你即便能熟知电影行将发生的所有套路，发觉电影的桥段不少都似曾相识，但仍旧还是会为憨豆憨厚可爱的动作所捧腹，仍旧还是会在这个傻人有傻福的的故事中，感受到一股源于英式喜剧的浪漫主义色彩，这种魅力是除了罗温·艾金森外，任何演员都无法赋予憨豆这一形象的。

不同于憨豆在《欢乐喜剧人》中突兀的客串，《憨豆特工3》的老套虽然再也无法掩盖这一故事的各种弊病，但其却仍旧是一部标准的憨豆系电影，如果你是罗温·艾金森的粉丝，并钟情于憨豆夸张的幽默，相信那不变的憨豆至少不会让你失望。

憨豆特工3 (2018)

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憨豆特工3/Johnny English Strikes Again(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8117867/blog/8065206/
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爱电影，只因电影有毒，爱生活，只因生活痛苦，爱深沉，只因穿过热闹喧哗的世界，渐渐明了了自我

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