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基努·里维斯新片《克隆人》，在救赎边缘游荡的苦痛灵魂

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2018-11-24 0:04:26

基努·里维斯的新片《克隆人》就要上映，在这部影片中，老李的身份是一位神经科学家，为了复活车祸丧生的妻子和三个孩子，不惜与全世界为敌。

 

在这部影片中，一场突如其来的车祸，让科学家威尔痛失至亲，也让他在工作之余，利用工作之便，开始在家里进行过世亲人的“克隆”工作。无奈，只有三个克隆仓，威尔只能放弃了最小的女儿佐伊，选择将妻子和另外一对儿女来复活。事情的进展，总是在出乎意料的意料之中，对亲人的怀念及热爱，让威尔在家里，成功将几位亲人复活。虽然在接下来，被克隆的亲人们，表现出了异常的思维和行为，虽然，被克隆的亲人们，究竟算瑕疵实验品还是完美替代品，还有待争论，但威尔已经开始用自己的一切，来保护他们，留住他们。

 

其实这个世界上确实有很多人活的极其自我，丝毫不在意他人眼光甚至敌意，脑门泛光吃炸酱面的窦唯是，衣衫褴褛地坐在马路边吃自己生热蛋糕的老李也是，不同的，窦唯在寻常日子里骑电动车，而老李会在无数暗黑的夜里，把前灯关掉，狂飙摩托车到凌晨4点，因为，老李的身体里，住着的是一个极其痛苦的灵魂。

 

这要从他支离破碎的人生里寻找一些线索，他的生父在他两岁的时候和母亲离婚，在他幼年时因贩卖毒品入狱，1993年他最好的朋友里弗·菲尼克斯死于吸毒过量，他唯一的女友詹尼弗·西蒙于1999年生下他们的女儿，但不幸的是女儿出生时便是死胎，两年后，西蒙又在车祸中丧生，而他从小相依为命的妹妹得了白血病……他将拍摄《黑客帝国》收入的百分之七十都捐赠给了治疗白血病的医院，在拍《黑客帝国3》时他就经常在片场读佛经，他，这个满脸络腮胡子一眼望去尽是沧桑的男人，一直在寻找救赎之道，但当被问起他的过去，他的回答依然令人心碎：“你们需要快乐地生活，我不需要。”

 

是的，太多的经历让他的人生遍体鳞伤，也让他的演艺事业起起落落，他总是在大红之后，就去拍一些令人诧异的小成本作品，他从不挥霍，但总是过的惨淡凄凉，或许那些边缘的，痛苦的东西里面存在可以令他灵魂得到安静的情绪。

 

但这部《克隆人》则是一次情绪饱满甚至激荡的作品，在这部影片中，他的悲惨人生再次重演，却也在故事里得到一次改写的机会——那些午夜梦回幻想过千百次的试验，在现实生活中始终无法实现的构想，这次通通都可以付诸行动了，哪怕与全世界为敌也在所不惜。

 

老李以往作品中的表演总有一种疏离感，人物也总是一个很难与其他人发生感情的角色，表演是要以假为真，相信自己演的是真的，但这对一个有点万念俱灰的人来说，这比较困难。而信念感就是信以为真的能力，演员在镜头前时一切都是真的，真哭真笑，真的愤怒，就算掌握的的是假科技，也要相信剑是真的，尽管，演员也不可能真的变成故事里那个人，但演员可以让自己的心理和行为接近角色。对表演来说，演员越是接近人物，表演就越真实，所以，大家会看到老李最投入的一次表演。

 

“基努”这个名字在夏威夷土语中的意思是“吹过山头的清风”，但基努·里维斯这些年却像是不安游荡的灵魂，在寻找着救赎，希望《克隆人》给他自己一次救赎的机会，让痛苦的灵魂，暂时得到慰藉。


6.8 

克隆人 (2018)

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