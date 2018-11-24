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《无敌破坏王2：大闹互联网》：有些人，只会陪你走一段路

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2018-11-24 11:04:24

 

“我们已经是做了六年的好朋友啦！”

 

当听到拉尔夫对云妮洛普说出这句话时，我才发现，距离2012年第一部《无敌破坏王》上映，已经是整整六年前的事儿。

 

当时也很有意思，迪士尼虽然早在2006年就收购了皮克斯，但两家在动画片领域竞争依旧激烈。

 

2012年，一直被压制的迪士尼推出了叫好又叫座的《无敌破坏王》，皮克斯的《勇敢传说》则反响平平。有评论甚至调侃这两部作品的出品方是不是“掉包”了！？

 

不过，在次年的第85届奥斯卡颁奖礼上，《勇敢传说》仍击败《无敌破坏王》，爆冷拿下最佳动画长片奖。直到现在，这也是奥斯卡历史上最具争议的获奖电影之一。

 

 

以这一年为分水岭，皮克斯随后推出的作品质量有高有低，并不稳定。反观迪士尼则大有重回动画领域霸主的味道，接连推出了《超能陆战队》《冰雪奇缘》《疯狂动物城》三部高口碑且大卖的作品。

 

不甘落后的皮克斯，凭借去年的《寻梦环游记》和今年的《超人总动员2》热映，正式宣告昔日“皮克斯出品，必属精品”的它们，再次王者归来。

 

这也使得迪士尼、皮克斯两家公司，又回到了之前高水平竞争的良性循环。

 

我想，对这种局面最喜闻乐见的人，应该就是动画影迷吧。

 

 

《无敌破坏王》作为迪士尼原创动画，在续集仍延续了大刀阔斧地创新。如果说第一部是以怀旧取胜，这部可谓与时俱进。

 

它大胆地将剧情融入到如今盛行的互联网，并成功将网络世界的点点滴滴进行二次创造，包括你经常使用的收发邮件、网络搜索、弹窗广告、网上支付、点赞留言，甚至植入病毒……都以动画的形式巧妙地展现出来。

 

而且，还加入了许多耳熟能详的互联网品牌。仅大陆就有天猫、QQ、猫眼、新浪微博、爱奇艺上榜（注：没有百度），让人看起来非常有亲切感。

 

 

听说最近很流行在电影里面找彩蛋（对，说的就是华纳的《头号玩家》）？作为版权大户，迪士尼当然不会放过这个推销自己的机会。

 

整部电影犹如一个超级巨型彩蛋库，大致可以分为迪士尼动画、漫威、皮克斯、星球大战四大IP。

 

尼克、钢铁侠、胡迪、伊娃、暴风兵、大白……你熟悉的或不熟悉的电影角色都能找到，包括不久前离世的斯坦·李。数量之多令人咂舌，感觉随便截取一帧，都可以发现数个彩蛋。

 

 

这其中的高潮注定是迪士尼旗下14位公主首次历史性同框，并开启自黑模式疯狂吐槽。特别是借此机会狠狠揶揄了一把唯一一个来自皮克斯的梅莉达公主（《勇敢传说》），也算是为此前惜败奥斯卡的《无敌破坏王》“公报私仇”。

 

这么看，“君子报仇，六年不晚”的迪士尼还是挺记仇的。

 

 

作为一部动画电影必备元素——成长主题，影片也有所体现。那就是友情。

 

身为死党的拉尔夫、云妮洛普，六年来一直形影不离，直到进入互联网后，相比守旧的拉尔夫，云妮洛普在此找到了属于自己的新天地。她也决定长居于此，即便这需要和拉尔夫长久分离。

 

拉尔夫对此非常不满，甚至一度做出毁掉互联网的疯狂行为。最后他幡然悔悟，和云妮洛普联手击败反派，让互联网世界恢复如初。

 

 

但影片没有落俗，让云妮洛普意识到友谊高于一切，安心和好友重返原来的世界。

 

而是拉尔夫理解并尊重了云妮洛普的决定。他自己也十分努力适应了独自一人的生活，打游戏任务、跟朋友喝酒侃大山以及和云妮洛普视频通话，鼓励她加油干！

 

其实，每个人都有类似的经历。

 

你小时候也会有至少一个好到不能再好的玩伴，你认为会和他一直这么愉快地玩下去。

 

然而，因为升学或者搬家，你们的联系慢慢少了，关系越来越淡了，直到再也没有联系对方了。

 

但当你独处时，还是会偶尔回想起那段时光，回忆起和小伙伴一同玩耍的美好经历。

 

也许，这就是我们常说的生活吧。

8.2 

无敌破坏王2：大闹互联网 (2018)

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无敌破坏王2：大闹互联网/Ralph Breaks the Internet(2018)
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