暴力是人和禽兽的唯一区别吗？

评级：b+



文/斯嘉丽

哎，我又撸完一部韩剧。









其实是2014年的剧了。但是呢，看完还是狠遗憾地发现，第二季完全换人了。所以追不追我再考虑一下。但是，这部必须推荐。是ocn出品的。

对啊，就是那个出品了《鬼客》的ocn。在韩国是收费的有线电视。没几把刷子，不敢说自己是免检品牌。

首先他们一定是有一些好编剧。好编剧会讲故事。









前段时间张艺谋不是说现在人看电影都期待导演做个说书的，觉得故事不好就认为电影不好。有那么一点道理。看来导演是应该做个拍照的吗？比如说《英雄》就拍的画面美美哒。就算故事一塌糊涂，或者故事很晦涩大家看不懂，只要画面精美就行了？导演不是要调度片场的一切吗？一个好的剧本不是基础吗？故事都没有，剧本都没有，剧情都没有，咱们来看什么？捧个钱场吗？说起来我就是肤浅地喜欢像诺兰昆丁这些很会讲故事的导演啊。对不起了。

《坏家伙们》的故事就充满了一波三折反转无数的曲折感，作为一部罪案剧，非常带感。但是曲折反转的故事，其实只是在说一个观点，

”我们是人，还是禽兽啊？“

”暴力是禽兽的法则，非暴力是人类的法则。”

“生存于世的你我，到底要遵守哪个法则？”









所以一部分级为19禁的暴力连续剧，三个打手，1个警察，跟黑暗势力打了11集，最后其实想告诉你，生而为人，不要总是用暴力解决问题，暴力解决不了问题。我们要用法律的武器来解决问题。

是不是很逗？是不是正能量满满？

所以我推荐你看看。

最初，说出本剧人和禽兽区别的警察厅厅长不是这么想的。

最初他的儿子被连环杀人犯杀了时，他义愤填膺地说

“揍善良的人，那是暴力”

“揍坏蛋，那就是正义”

这是一个非常重要的细节。比里面出现的几个长腿欧巴更重要。因为他作为警察厅长，是执法的存在，但是因为痛失亲人而走向暴力执法的极端。因为他的原则改变，导致我们看到了这部11集剧的前10集。





但是导致我们看到这剧的全部的，是另一个跟他有类似遭遇的检察官。这位一出场就让我毛骨悚然的检察官，演技真是杠杠的，无需言语，浓浓的变态气息就已经溢出屏幕。这位一定在我曾经看过的韩剧里扮演过变态而我忘记了剧名，假如你在其他罪案剧里见过他麻烦告诉我剧名。我想重温一下。就想表扬一下他的演技，这位用气质来演戏的演员金太勋。

他因为妻子被连环杀手杀了，也产生了跟警察厅长一样的悲痛。虽然他们都把罪魁祸首送进了牢房，但是他们的悲伤并没有减轻。这是可以理解的。将坏人绳之于法也不能减轻亲人离世的痛苦。









只不过不同的人选择了不同的处理方法。

警察厅长选择了找一批人去抓真凶。抓到了将他投进监狱，当罪犯并未悔过时，自己找人杀了他。同时，继续打击罪恶。over。他的悲痛也就到此为止了。

但是检察官不是。他看到被自己抓进监狱的杀妻子的连环杀手并没有感到内疚以及活的不安时，很愤怒。于是想出杀掉犯人最爱的妻子来报复。杀了一个还不够，他把自己手下抓过的犯人的妻子女友都杀了。这是一条不归路啊。他惩罚了罪恶的同时，自己也在制造罪恶。同时，他还凌驾在法律之上做出评判。比如为了不让自己的罪行被发现，然后栽赃了一个长腿欧巴—-大部分妹子看这部剧的原因—-朴海镇。





对你们的朴欧巴最佩服的地方不是颜值，而是他的发型，不管打斗多么凶猛残酷受了多少伤流了多少血跟多少人打被捅了多少刀就算人都要死了，发型永远不忘初心，不会有一丝一毫的变化，你们这是打了多少发型添加剂？

其实我真的不认识这个帅哥。我也不明白这个全剧设定智商160的帅哥做了些什么？他什么都没做，就有妹子呼天抢地爱的不行。颜值即正义啊。话说本剧演的最差就是他。哪怕一秒钟的智商160的表现都没有。他的存在就跟唐僧肉一样。检察官想杀他，这样自己的连环杀人案就可以尘埃落定。剧中还有一位迫切想杀他的警察大叔，也跟检察官一样有着失去女儿的切肤之痛。但是他不像检察官那么干净利落地走向地狱执行者的身份，他颓丧，酗酒，停职，诬陷智商160，等人家被他搞进监狱了他又后悔，又查真相，在杀还是不杀智商·160的路上辗转反侧无法安眠。





当剧中检察官杀第一个连环杀手的妻子时，或许是为了让自己的悲痛有处安放，但是当他走为了防止犯罪调查组继续存在而杀了厅长那一步时，就已经成为了罪恶的代表了。为了掩盖自己一次错误，将会犯下无数错误，真的很有道理。

我国有句谚语叫“三个女人一台戏”，这部剧里却是三个男人因为在血海深仇面前搞出了一台值得深究的大戏。

按道理来说，大家都会说法律会制裁罪恶。但是呢，死的不是你儿子你老婆你女儿你没有切肤之痛你有什么发言权？





但是剧中人经历一番挣扎之后，反而是身为黑社会的两位欧巴在滥杀面前停住了手，走向追求真相的路。这两位也就是这部影片的肌肉担当：马东锡和赵东赫。准确的说，我是为了马东锡来看这部剧的。这位大叔在《釜山行》之前也许不多咱们国人知道，但是《釜山行》以后，已经成为了有情有义有肌肉的代表，你看他似睁微闭的小眼睛，亲启朱唇牙齿微露的不屑和悲伤，不愧为本剧的搞笑担当。





至于赵东赫，感觉他应该是偷了智商160的剧本，每次在马东锡犯傻的时候，都能冷静地拨开黑雾。三个服刑期的罪犯加上寻求真相的警察，这个四人帮不比f4更男人吗？





一集又一集地寻找连环杀手的真相过程中，有一位女警监也在配合查案，虽然她中途倒戈向检察官，最后还是因为厅长的死而又倒回来了。她的人设在弹幕里遭到大部分人的指责，但是她承担了一个很重要的作业。她其实就是观众视角。每次有疑惑不解的地方，她就开口为观众询问主角你为什么这么做。所以我们应该感谢编剧费心搞了个这样的角色为我们剧中答疑。而她的选择也是站在道德至高点的很上帝视角的选择，当她觉得厅长不够正义居然在牢里用私刑的时候，就毅然决然倒向她觉得正义的检察官，开始反骨。当她觉得检察官在撒谎，又毅然决然倒向服刑四人帮。跟他们合作。这样的人设，实在是有点可怕。所以呢，这就是教育我们不要随便在网上站在道德至高点评判别人。你的角色很恶心。

比如说最近强行给自己加戏的孟庭苇前夫。离婚无数年之后忽然曝光孟庭苇百合女助理？导致他们离婚？说实话，我真的内心深处怀疑这位前夫是为了让自己的前妻再红一次吗？我对这个老男人特别的火大。孟庭苇是什么，是我们的童年记忆啊。你现在把那些美好的回忆都破坏了。一点职业道德都没有。事件第一天我火速围观孟庭苇的微博很多回复只有1！这是什么概念，就是这位五十岁的小姐姐真的已经只有回忆可以给我们消费了，而大部分时间我们都不记得消费。现在孟庭苇儿子的微博日增粉丝两万。然后很多吃瓜群众就说孟庭苇如何如何，脑残啊。把自己的家务事搬到大众面前的前夫，这个角色本身你就别期待他能说出什么好话。更何况还数十年如一日问自己前妻要钱。倒是孟庭苇的儿子舌灿莲花地维护自己的母亲，12岁就有如此担当。真不是普通家庭能养得出来的。还真亏了那个没担当的爸爸。灾难磨砺人生。









对了，最后我要提醒大家，这好像是我第一次看没磨皮的韩剧，应该是为了配合荷尔蒙乱飞，制造man的感觉，每个人的毛孔都大到可以装下整个首尔。好真实，当然，除了都涂了眼线外。所以，原来眼线才是当你不能化妆时唯一刷存在感的方法。学习了。

要代购吗？

我可以。

2018年11月26日

影片信息

片名：坏家伙们

导演：金政民

主演：金相中朴海镇马东锡赵东赫

上映时间：2014年10月4日

国家/；韩国

类型：犯罪/剧情/惊悚

集数：11集

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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