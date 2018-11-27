十句话影评|《无敌破坏王2》：迪士尼终于能在情感内涵上比肩皮克斯！

​​​上周末的影坛“大事件”就是《无敌破坏王2》的上映了，从美国那边传来的先期超强口碑果然名不虚传，确实非常好看！在第一集已经实现票房口碑双丰收的基础上，第二部没有故步自封、因循守旧，继续在怀旧游戏里面打转，而是开辟出“大闹互联网”的新天地，而且影片搭载的情感也相当动人，甚至让人感觉迪士尼终于有了一部能在情感内涵上比肩皮克斯的动画电影了！





下面的“十句话影评”，毒舌君就来好好夸夸这部影片，尤其要重点夸一下本片在内涵表达上的出色表现！​

1、首先要夸一下本片精准的宣传策略！如果大家此前看过本片的一些预告片，以及发布的海报剧照的话，​不难发现本片的宣传在最大限度保留剧情神秘感的基础上，依然能用一些强劲的爆点来吸引观众的眼球。观众在观影之前对本片主要有两大深刻的印象：一个是拉尔夫和云妮洛普进入互联网世界时，那种令人眼花缭乱的网络世界的具象呈现；一个就是云妮洛普误入更衣室上演的一场“迪士尼公主”大联欢。这两大印象无疑都让观众在观影之前，就对本片产生了强烈的好感。与此同时，在预告片中，主线剧情基本没有曝光，这同大部分好莱坞电影预告片展现主线剧情的常规做法就有明显的不同，拉尔夫和云妮洛普会在互联网世界里经历什么？观众在看之前是完全没有概念的，所以观影时的新鲜感和惊喜感也会来得更加强烈。​

2、其次，本片在剧情方面的开拓创新相当勇敢而成功。第一集靠怀旧游戏俘获了观众怀旧之心，第二集其实可以继续这个套路，让拉尔夫和云妮洛普继续串场到其他怀旧游戏中，也许能毫不费力地继续票房大卖。但本片编剧并没有丝毫“躺在功劳簿上睡大觉”的想法，而是勇敢舍弃了怀旧游戏的路数，让拉尔夫和云妮洛普引领观众进入互联网的新天地，展开全新的冒险之旅，剧情依然保持了生动精彩与能量十足，情感亦十分真挚动人，算是稳稳地接过了第一集递过来的“好口碑”接力棒！

3、如果你觉得《无敌破坏王2》里面的互联网世界趣味十足、生动可爱，那说明本片将互联网世界的具象化、拟人化方面做得非常成功。互联网访问真的成了车流穿梭、高速直达的公路，搜索网站变成了一个因为不断生成联想词而变成碎嘴子的眼镜小博士，网络拍卖是一个个热闹的喊价拍卖台，支付提醒的信息变成一个有礼貌的提醒服务生，就连广告弹窗都变成了一个个叫卖吆喝的推销人员，抽象的网络世界在本片中变成了一个拟人化的可爱世界，相信许多细节都能让你会心一笑吧！

4、看《无敌破坏王2》也能让人产生不少类似观看《头号玩家》的那种美妙感受哈！由于迪士尼公司庞大的IP储备，本片中有大量动画和电影的经典角色出来跑龙套，能够让观众充分享受到《头号玩家》那种找彩蛋的乐趣。

5、而且《头号玩家》进入游戏世界的第一场动作大戏都是火爆的飙车通关，而《无敌破坏王2》进入互联网世界的动作大戏也是一场超级刺激的追车，由于动画片里镜头运动没有任何限制，所以云妮洛普和闪姐这场追车戏的镜头感简直不要太赞，飙车追逐更是爽到飞起，称之为“动画片最爽飙车戏”绝对不过分吧？“神奇女侠”盖尔·加朵配音的闪姐，也为本片聚拢了不少人气！

6、“迪士尼公主大联欢”虽然在宣传期已经成为本片最吸引眼球的爆点了，正式在影片中看到这一幕，依然让人不会感觉“审美疲劳”哈，反而会感觉眼睛不够用，毒舌君在观影时，就想把每一个迪士尼公主穿的休闲装的细节都看仔细，因为每一个迪士尼公主的休闲装都很独特哦！

​7、云妮洛普的“公主之歌”也堪称影片的一个神来之笔，也让本片的“迪士尼公主元素”并不仅仅是一个噱头哈！因为“公主之歌”代表了主人公的心声，而云妮洛普的“公主之歌”则表达了她不愿回到游戏，而是想在互联网世界开展全新生活的心声，是跟本片的角色构建和内涵表达都产生直接关联的！

8、在这篇影评的一开头，毒舌君就提到​《无敌破坏王2》首次让迪士尼动画片的内涵能够比肩皮克斯，在这一条里就来详细说明。首先一层的内涵表达就是云妮洛普追寻自我的心路历程，互联网让她发现了一个更加精彩的世界，并在飙车游戏里找到了新的朋友和更强的归属感，所以并不想回到原来的游戏世界中，但她同时又担心这样的行为会让老朋友拉尔夫失望，但最终她还是选择用于改变，遵从自己的内心，决定留在互联网世界。这种“追寻自我”、“勇敢改变”的内涵表达，是可以跟年轻观众产生共鸣并发挥正向引导作用的！

9、而云妮洛普追寻自我的人生选择则引出本片的第二层内涵——友情。相对于第一集里两位“游戏失意人”拉尔夫和云妮洛普互相帮助、心灵相通的友情，第二集在两人的友情表达上则更具深度，让两人在面对不同的人生选择时，让友情接受“分离”的考验，从而告诉观众什么才是真正的友情，什么才是维系友情的最佳方式，并且展现两人面对友情考验心态转变的全过程——不是自私地把朋友绑在身边，而是要为朋友着想，即便朋友身在远方、不能经常见面，但只要两人的心始终在一起，友情虽有遗憾，但绝不会变色。影片传达的这种内涵其实并不仅限于友情，而是适合所有的人与人之间的情感，而且影片在“友情”方面的表达也十分生动真挚，让人看起来也格外地暖心与感动！

10、当然，​《无敌破坏王2》在内涵层面的表达更具丰富与深度，但在娱乐性上似乎没有第一集那么好玩了，这也是一些人看完本片后感觉不如第一集的原因所在。毒舌君主要感觉还是结尾的高潮戏不够精彩好玩，相对于第一集结尾活力四射的糖果世界飙车竞赛，击败野心家糖果国王，本片结尾的大BOSS则是“密集恐惧症”般的“怪兽拉尔夫”，场面看起来倒是挺壮观，但动作戏的精彩感有些不足，正是因为如此导致一些观众没有看爽吧！（文/列文）