《流浪地球》:我们无力抗衡宇宙 但我们却有家的彼岸

文/梦里诗书

《流浪地球》是一部让人倍感惊诧的作品，这不仅在于电影拥有着足以媲美好莱坞的特效制作，更在于电影将国人的乡土情怀尤为出色的融入到了一个恢弘的末世科幻故事中，使电影作为中国首部真正意义上的硬科幻电影，所带来的并不仅是视效上的震撼，更还有着情感上的共鸣。

评判一部科幻电影好坏的先决条件，尤为重要的一点便在于其能否拿出一个独具新颖的看点，《流浪地球》所给出的末世设定，是面对太阳突然膨胀，地球危在旦夕，全世界在各地联合制造地球推动机，推动地球前往其他星系谋求生存，这项需耗时2500年才能完成的星球迁移，便是电影在伊始抛出的“流浪地球”计划。

如此天马行空的构想固然新颖，但如果没有夯实的世界观构建，那么电影很可能便会成为一个笑谈，而《流浪地球》的硬核之处，便在于其既有着宏大的体系支撑，能让人被这一故事所吸引，电影也透过例如同声传译，地下城里的新年，极度严寒下被冰封的北京上海等等细节，为观众更为生动的勾勒出了一个带有鲜明中国韵味的“流浪”末世。

在《流浪地球》所塑造的这个末世里，不同于欧美末日科幻中必然存在的弱肉强食，这是一部没有严格意义上坏人存在的电影，或许这样的构思有着乌托邦的色彩，但这恰也是电影最为深邃的内核，对人性的笃信，使电影面对最后的取舍，发出了没有人类，人类文明就毫无意义的声音。人才是驾驭人类发展最为核心的所在。

围绕这一核心，电影所描绘的是一条以祖孙三代亲情为纽带的主线故事，面对人类生死存亡的抉择，电影所一展的无不是家的眷恋，从宇航员父亲与儿子间的矛盾，到驾驶员爷爷与养女间的羁绊，再到地球行将毁灭时直接点出家的重要，中国式亲情成为了电影着点人性最好的介质，也成为了电影借此去诱人共情最为浓墨重书的一笔。

面对浩瀚的宇宙，地球不过沧海一粟，而对于居住在地球上的我们，它却是赖以生存的家园，面对这部拥有极高完成度的科幻电影，相比视效的外硬，电影借以这样一个宏大的命题，所一展对家的眷恋，对人性的尊崇，内核之硬更为值得肯定。

个人评分：8