《李尸朝鲜》：披着丧尸外衣的权力游戏

上个周五真是热闹非凡，不但全世界众多玩家期盼已久的《生化危机2重制版》正式解锁，网剧大厂Netflix也在同一天推出了亚洲原创剧集《李尸朝鲜》，对我来说，上个周末无疑可以被称作“丧尸周末”了。虽然我在第一时间就迫不及待的去浣熊市警察局上了班，但心里也挂念着遥远的朝鲜大地。鲁迅先生说过:“时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。”，于是我挤了挤自己的海绵，看完了这部Netflix亚洲出品的新剧。





众所周知，Netflix在原创剧集这方面是相当厉害的，虽然做不到HBO那样的神作频出，但质量方面是绝对有保证的，而且能够一上来就牢牢抓住观众眼球，根本不跟你整慢热型的。这部《李尸朝鲜》也是一样，一上来的片头曲部分，就是一个完整的“死人复活”的仪式，牢牢的把观众给吸引住，这部剧虽然叫《李尸朝鲜》，但重点不在“尸”而是在“朝鲜”上，世子李苍和外戚赵学周的对决才是本剧的重点，丧尸，既是他们之间威胁对方的武器，也是他们之间攫取权力的筹码。

虽然这部剧的故事是设置在古代朝鲜的架空历史之上的，但丝毫不会让人感觉有违和感，因为在朝鲜的历史上，外戚、权臣与王室之间的权力斗争就多次发生，而近代历史上中日之间的多次摩擦缘由也都是因为朝鲜的权力斗争。这部剧一上来就交代的非常明白，国君已经死了，掌控权力的外戚赵学周秘不发丧，还将国君变成了“死而复生”的丧尸，以此拖延时间，等待自己的女儿中殿娘娘产下能够继承皇位的子嗣。而一旦中殿娘娘顺利产下继承王位的男婴，此时唯一的继位人选世子李苍将在法理上被彻底挤出权力核心。





套用一下大家都很熟悉的《冰与火之歌》的剧情，此时剧中的形势就是劳勃国王被野猪干掉的时期，赵学周就是泰温，李苍就是艾德·史塔克，但李苍这个人看起来老实，却并不像艾德·史塔克那样忠厚，他也意识到了自己政治生命的危险，于是暗地联络儒生到处贴大字报，为自己制造舆论。但就像伟人说的那样：“枪杆子里出政权”，十个嘴炮MAX的儒生也干不过一个拿着屠刀的军人，李苍的这点小把戏很快就被官场老手赵学周给破解了，还顺便给世子李苍扣了顶谋逆的大帽子，开始了对这个政治对手的公开追杀。





《李尸朝鲜》第一季只有短短六集，故事刚刚展开了一部分便戛然而止，留给观众很多的悬念。虽然集数较少，但这部剧在节奏上特别稳，慢慢悠悠的讲着故事，不徐不疾的把朝堂、民间、后宫、过去等方方面面的细节都呈现在观众眼前，一副慢布局下大棋的阵势，而这盘大棋，其实我们早就见过无数次了，那就是权力的游戏。

古今中外，无论是真实历史还是虚构文学，相同的故事我们已经看过无数次，就像电子游戏《辐射》系列中的那句经典台词“war，war never changes”一样，权力的游戏也从未改变，不管时空怎么转变，世界怎么改变，科技怎么进步，人们追求的依然只有一样东西，那就是“权力”。在权力的面前，任何人和事都可以成为牺牲品，任何人和事也都可以成为权力斗争的武器，就像本剧中的丧尸一样，它们虽然看起来很可怕、无法被控制，但依然不妨碍它们成为权力的游戏中的重要筹码，赵学周用丧尸来打击政敌，但也成了李苍收揽人心的一大法宝。在权力的游戏里，谁都没有绝对的优势，每个人都是站在刀刃上行走，胜负无法预料。





不过本剧还是有些人文关怀的，在聚焦社会顶层权力的斗争时，也将镜头对准了民间百姓。只是在本剧的前两集我们便可以看到明显的对比，一方面是老百姓生活的困苦，住在烂泥地里，到处都找不到食物，连山中的野兽都消失的无影无踪；而在离他们不远的府衙之中，官员们却在开着party，肆意的享用美酒美食，整盘的肉毫不吝惜的就踢到土里。还有李苍和他的护卫武英，李苍对珍馐美食毫无胃口，嚼了几天肉干就发脾气，而武英却为了给自己快要生产的妻子讨点肉饼和海带补身子，不惜把脑袋别在裤腰带里替世子做事。很多这种有意无意的镜头都在做对比，让我们看到了，在刺激的权力游戏背后，是民间一张张快要饿死的脸。权力的游戏只有大人物们才能玩，但那些挣扎在底层的人民才是他们能够坐下来玩这场游戏的根基，如果这些百姓被逼上了绝路，那他们所爆发出来的破坏力，可要比那些暴走的丧尸们还要疯狂。





总的来说，《李尸朝鲜》的第一季给人的感觉还是相当不错的，虽然也有一些逻辑上和设定上的“硬伤”，但也仍旧是一部值得一看的优秀剧集。推荐大家观看。最后，说一下这部剧带给我的启示，那就是八个大字：

推广火葬，利国利民。