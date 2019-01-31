寻找大象——观电影《大象席地而坐》

生活有时就是这样绝望。然而有时又会有一丝绝处逢生。命运就是要让你难过。然而在你身上发生的一种骄傲，总会让你想不到的人羡慕。人们戴着面具。出门就戴着面具。抑制着心里的苦走在大街上。就好像挺开心似的。就好像每个人都是英雄。当你试着和一个陌生人交谈，你会发现每个人都挺精明。都维护着自己的小世界而无比强悍。每个人都在心里评论着这个世界。在心里嬉笑怒骂。独自承受着这一切。他也被这个世界评价。所有的精彩与悲伤在每一个活着的醒来之后的生命内心上演。东半球的人们发生思考过后睡着了，西半球的人们又醒来了。接着思考。每一秒这个世界都在上演困惑与无助。或者宁静与绝望。或者麻木与坚韧。我好奇上帝哪有那么多的精力来倾听所有人的内心。那么命运之神是谁。每个人的命运由谁掌控。每一个人都拥有一个命运之神吗。或者每一个动物也有一个小小的命运之神。或者一朵花。一条鱼。一只普通的夏天的蝉。他们的快乐与忧伤又会别的生命的快乐与忧伤产生交集。从而这个世界上诞生了孤独。诞生了幸福。诞生了所谓的人生哲学。上帝是一位很勤劳的教师。他要负责培训每一个青涩的命运之神。他的教案已经很旧了。中心思想总是那一套。于是人类才总结出相似的或悲观或乐观的人生哲学。并不是每一个命运之神都是那么完美。有的急躁，有的虚荣。有的对这个工作完全不上心。有的冷漠。命运之神也有烦恼。于是人类的大多数都是苦的。我们只能寄希望于上帝。什么时候能改革他的教材。让快乐主导人间。

不知道 2017 年自杀去世的导演胡波是否见到了上帝。他是否觉得在天堂比在人世间更加快乐。他是否会和他和命运之神交流意见。之后，他们是变成了朋友，还是敌人。他的命运之神会不会向他陪罪，说一声 S orry 。兄弟，让你受苦了。此刻，胡波只能拍拍命运之神的肩膀，算是认命。他们一起在天堂观看了 2018 年 11 月 19 日，在台北的那个夜晚，金马电影节颁奖。胡波的电影《大象席地而坐》获得最佳电影。这是他的唯一的一部电影。他在天堂看到李安拥抱了他的妈妈。然后他在天堂看到越来越多的人想办法观看了这部电影。他看到一个女孩坐好久的车，为了购买一张这部电影的 DVD 。然后他听到了无数看完这部电影之后，人们的内心感受。就像《柏林仓穹下》里的天使游荡在地铁和人间，聆听人们的内心。是的，此刻，胡波也是一个天使了。他看到那些男孩和女孩，看完电影之后，独自在床上躺了好久。不想说话。也不想吃东西。这部电影让他们感到亲近。因为电影里那四个绝望的故事让他们想到了自己的绝望。他们想，如果在他们的身后也架着一部摄影机，跟拍他们的生活，那也是一部很“丧”的电影。是的。每个人的世界都是一部金马奖。那些在大街上挣扎而无奈的游荡。那些在人群中的孤独与想要逃离的绝望。那个家乡灰蒙蒙的城市。漫长的冬天。荒凉的楼群与垃圾。来自亲人的伤害。没有朋友。没有钱。只有那头大象是自己的慰藉。在满州里的动物园里，有一头坐着的大象。它就整天坐在那儿。可能有人老拿叉子扎它，也可能它就喜欢坐那。每个人的心里都有一头坐着的大象。期待去看一看它。就像我们相信在古老的森林里一定会有龙猫。只有内心纯真的人才能看到。大象是上帝送给胡波的一份礼物。上帝让大象代替自己给予胡波绝望的心灵一份慰藉。那头大象支撑胡波游荡在这个世界上，支撑他写小说，失恋，然后将自己内心的黑暗拍成他的绝响。就像太宰治的《人间失格》是他的绝响一样。他们将自己的黑暗交出，燃烧了自己的生命，然后他们的绝望遭遇了我们的绝望，然后你就交到了一个知己。在电影里，在书里。他们对你说，你的那点小绝望没什么，都能挺过去的。你看看我的绝望，死不可怕，但是努力活着也是一种勇气。最终，他们的绝望治愈了我们的绝望。

于是胡波在天堂里微笑了。他看到那些男孩女孩的心脏又更强壮了一些。内心又更释然了一些。在圣诞节，他伪装成圣诞老人，将电影《大象席地而坐》的影碟扔进了烟囱，塞进了孩子们的长袜子里。然后他牵着一头大象走进了孩子们的梦里。孩子们惊呼，看啊，一个天使牵着一头大象！然后他潜入妈妈的梦里，告诉她自己很好，他已经成为了一个快乐的天使。牵着那头大象给那些受伤的灵魂带去安慰。人们摸摸那头大象，然后就笑了起来。就像在电影结尾，四个孤独的伙伴下车休息，在黑暗的车灯下踢着毽子，忽然远方就响起了大象的嘶鸣。你的大象终会来到你的身边，不论生死，不论你漂亮还是丑陋，不论你高贵还是卑微，不论你年轻还是老去，你会得到救赎。

小时候，妈妈的怀抱给予我们温暖；成年之后，你会需要一头坐着的大象。

胡波找到了他的大象。

我也找到了。

你呢？