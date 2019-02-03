命薄两难全，爱更易康复

网飞终于上线了《谁先爱上他的》，因此我也有机会等到了这部2018年备忘录中的电影，就题材方面注定不可能在大陆上映。这是一部悲伤而有趣的电影，并非因为它探讨了同妻和形婚这两个敏感话题，也不是因为它得了金马奖。简单来说，这是一个妻子在得知亡夫将保险金留给一个男性情人后，儿子、妻子和情人三个家属之间的残酷故事，最终他们还是走出了阴影。在深入了解电影背后的创作故事，是来自很多真实的人生，电影拍摄和制作中也有很多插曲，才明白这部电影的诞生有多么不容易。

由于某些原因，你甚至无法在时光网找到这部电影。我对台湾电影并没有太多了解，比较喜欢的类型也是《风柜来的人》或者《海角七号》这种，所以，对台湾电影的印象更多是侯孝贤、杨德昌和李安的早期作品。《谁》的故事比较简单，基本上开篇就能猜到这是一个宽恕主题的生活剧，宽恕别人给予的痛苦，宽恕自己内心的挣扎。电影没有滥用同性恋这个话题，虽然亡夫宋正远的戏份不少，但主角依然是上述提及的三个角色。他们在失爱之痛后的复杂情绪，并没有陷入电影老套的转折，《谁》让我们清楚地了解到他们改变的动机。





前半段以儿子宋呈希为视角的叙事，加入一些漫画形式，也是显得十分有趣，能够将一个沉重的社会话题，顺利展开给观众们。处于叛逆期的儿子，试图了解父亲的真相，在和母亲产生争执后，他选择和父亲的情人住在一起。当然，儿子的戏份并不是主旨，在这种家庭和变故当中，孩子的情绪往往只有愤怒和羞愧，电影聚焦在他和母亲的冲突，儿子不服母亲的管教，他在明白来龙去脉后如何克服自己的压力。但儿子的角度是这部电影的点睛之笔，串联起整个剧情，因为懵懂的年龄是对爱感到陌生和茫然的阶段。





谢盈萱赢下金马奖最佳女主角是有原因的，她在这部电影奉献了近乎完美的表演，我之前对她了解甚少，但谢盈萱饰演的刘三莲则是一个相当复杂的角色。她向丈夫求爱、怒骂小三、母子关系矛盾、对话咨询师等几场戏，都演绎得淋漓尽致。但刘三莲的角色并非只是一个当街泼妇，作为一个普通的女人，她渴望相夫教子的平淡生活，但儿子叛逆、丈夫出轨，让刘三莲感觉自己一无所有。对于任何一个中年女子而言，这是最绝望的人生，宋正远需要一个正常的妻子，所以她就以这个角色生活至今。





尤其是她那两句“我的眼里只有钱”和“全部都是假的吗”，更是对自己过去和爱情的拷问，当同性恋的形式婚礼落在自己身上，刘三莲的抉择就成为了一个社会问题，但电影无意去批判刘三莲的做法是好是坏。而宋正远则是一个两极分化的形象，从回忆里拼凑起来的形象，他是一个善良的大学教授，为了世俗的看法隐藏了自己的性取向，带着自我认同的矛盾进入到一场无爱的婚姻。当自己步入癌症晚期时，他又选择直面人生，放弃家庭选择了昔日的情人，他的选择成为了电影最大的戏剧冲突。

当宋正远告诉刘三莲自己是同性恋时，刘三莲选择了原谅，她认为这是一种病，可以通过治疗来让丈夫变回正常。这也是同性恋身份不合法化的典型遭遇，毕竟，传承千年的《诗经》第一首《关雎》，就是一首求爱诗，成家立室、血脉传承是中国人的永恒命运，像我这种老大不小的单身狗在农村自然也是异类和失败者的存在。而对于宋正远这个有家室有地位的人而言，他的屈服和觉醒，每一次都让身边的人受伤。这是命运的不公，也是世俗的力量，是一个当今无解的难题。





刘三莲决定报复丈夫的情人阿杰，她选择了一个最残忍的方式，那就是告诉阿杰的母亲，自己的儿子是一个同性恋。这个尘封了数十年的秘密被揭开，我们无法得知这对母子的心里是怎样的挣扎，但最后阿杰的母亲为儿子送上一束花，在俗套的泪水之中，我们收获了感动。连一个母亲都能够接受儿子的身份，这表达了主创的心声，他们不歌颂骗婚者，但支持真爱。阿杰是无辜的，当然，刘三莲也是无辜的，爱情和婚姻都没有对错。刚开始的时候，我们以为阿杰只是一个夺走不幸家庭保险金的小三，在穿插的回忆之中，我们逐渐了解到他的人生。





邱泽的演出只能用棒极了来形容，知道他的名字有十多年，但这一次的演技征服了我。尤其他年轻时的笑容，简直温暖如花，那一刻我只想到了媚色。电影有一个桥段，在宋正远结婚当天，他开着机车前来旁观，当阿杰远远眺望着新郎，眼里是不舍和柔情，带着微笑和主副。阿杰自始至终都没有恨过宋正远，当宋正远身患癌症回到自己身边时，他欣然接受了这位老情人，并且花费所有力量试图治好他。阿杰为了这段爱情付出了太多，他的爱并不逊色于刘三莲，尽管电影没有花费太多画面去描述两人的感情，但我们也能够看出阿杰纯真的坚守。





当宋正远在校门眺望自己儿子时，他表示恨更容易康复，而阿杰则认为爱才是真理。还有他最后在医院通知刘三莲时，那种伤心欲绝的表情，简直是演技大爆发。从宋正远当年离开他以后，阿杰活着的每一天就是一万年，而在宋正远离世之后，他的每一天注定也是一万年。虽然我无法猜测主创的想法，但宋正远无疑才是真正的罪人，他拥有多重身份，而藏起来的那个同性恋身份，才是一切的根源。但导致宋正远成为罪人的，正是世俗的力量。作为儿子，我们不应该让家族蒙羞，不应该让父母难过，这是责任也成负担，而互相理解是何等艰难的事情。



