《飞驰人生》：献给所热爱的一切





《飞驰人生》结束后片尾出现一段字幕“献给所热爱的一切”。

韩寒在他还很年轻的时候，就曾经说过要“和自己喜欢的一切在一起”，这是很奢侈的一种行为，因为人生其实很多错位，大多数人都和自己喜欢或者热爱的一切，八杆子都打不着。影片中的主人公张驰也和自己热爱的就相去甚远，这么说吧，他热爱赛车，如果他是个导演，还可能实现自己的梦想，但他其实却是个炒饭摊摊主，所以，呵呵。

所以，在影片的前半部分，笑点密集笑到飞起，沈腾扮演的张驰，完全契合韩寒的幽默特质，是那种有点文化的搞笑方式，在这部分里，笑点集中体现在求赞助的一波三折上，对于一个以赛车为职业的导演，完全开发出了这个行业不为人知的部分，趣味十足。

而后半部分，则走炸燃路线，巴音布鲁克这条魔鬼赛道，让人见证了新疆的大美风光，更见识到赛道的奇诡美丽，在喜剧里，看专业姿势很足的赛车比赛情节，果然有另一种刺激，以及乐趣。

讲述梦想，是韩寒特别拿手的，其实进入2019之后，“梦想”便大热了起来，而在银幕这块阵地之中，成为“喜剧之王”是梦想，成为车神“和自己喜欢的一切在一起”同样也是梦想，这个年代已经很少会有这样纯粹追梦的人，因此，显得尤为珍贵。

这就让影片有了存放温情的地方，结尾便是这个地方，但结尾也是存放反转的地方，韩寒此时体现出了一个导演的成熟，搞笑让人觉得有文化，赛车又让人感觉惊艳，就连反转，都带着出人意料的感动，人到中年，深情起来，果然很要命。

说到中年，必须要说说《飞驰人生》里关于“中年人的热血”这回事，影片通过炒冷饭的落魄车神重返车坛，要为自己赢回梦想和现实的故事，把目光投向了曾经的年轻一代在人到中年后，对“坚持自己的梦想”的全新诠释，从油腻到猥琐再到灰色，中年群体大有日薄西山之势，韩寒和沈腾联手，深踩油门猛打方向，要替他们正一下名。

大概也呼应着现实中的不易，就像春晚上那个夜里喝醉了跟代驾聊天的那个小品里的两个中年人一样，太多人都在人到中年时，遭遇了人生的重大波折，而不得不努力创造一个从头再来的机会。影片用张弛的困境缩影了中年危机，也用他的努力，去表明即便不再年轻，但依然可以保持活力，让人生飞驰。

而超燃超硬核的视觉体验，也让飞驰有了质感，车轮呼啸，沙尘飞溅，跟着影片中的镜头一起紧张、担忧、忐忑、欢呼，发现，原来自己还残存着一丝追梦的勇气。当然，毕竟谈梦想谈热爱，还是一件超级励志的事儿，尽管付出成本极高是人生中极尽奢侈之事，但燥起来的人生才更beautiful一些。

来，咱们再多热爱一些。



