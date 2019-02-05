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爱情公寓、阿修罗、西虹市首富…2018这十大坑你可入过吗？

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2019-2-5 16:45:44

前两期，我们总结了一下2018年度的国产十佳与进口十佳，想必这些好看又有内涵的电影一定会让你久久回味吧。

既然有好电影，那么一定也有烂电影。

烂电影，要嘛挂羊头卖狗肉，要嘛把好好一锅食材炖成黑暗料理。而烂电影的存在就像电影界的毒瘤，不仅坑了我们的钱，更是污了我们的眼。

接下来就让我们数数，2018年里哪十部电影坑了我们呢！

— TOP.10 —

《游侠索罗：星球大战外传》


前两期，我们总结了一下2018年度的国产十佳与进口十佳，想必这些好看又有内涵的电影一定会让你久久回味吧。

可比起为正传添砖加瓦的《侠盗一号》来，《游侠索罗》不仅选角差、故事讲得差，甚至把“汉索罗”这个经典角色给毁了。

— TOP.9 —

《李茶的姑妈》


开心麻花显然一片不如一片了，这种幼稚的男扮女装蒙骗一众现代人的眼球不说，更别说那场一女嫁两夫的奇葩桥段。

开心麻花的片都离不开“女人”和“金钱”两个元素，但作为喜剧电影却没有在笑声中惊醒世人，反倒低俗至极，简直令人看不下去。

— TOP.8 —

《铁血战士》


作为与“异形”比肩的“铁血”系列，却把自己拍得一部比一部差，只能说搬起石头砸自己的脚。

在这部《铁血战士》里，不仅人物角色一个都没立住，特效也是渣得不成样子，更别说剧情烂成一个啥样。

— TOP.7 —

《云南虫谷》


鬼吹灯恐怕想拍出好电影真难，好好一部《云南虫谷》被拍成了“爱情虫谷”，也是实属难得。

唯一一点值得称赞的，就是视效方面还是不错的。

— TOP.6 —

《后来的我们》


好好忆初恋就忆初恋，回顾往昔美好没什么不好。但不能假借着回忆当初，就能胡来的话，这世界可真就乱了。

这部电影最大的错误，就是三观不正，极度的三观不正。就是因为有这样的电影，才使得现实里各种出轨、移情别恋、抛妻弃子的故事频频发生。

— TOP.5 —

《西红柿首富》


这部电影显示出了近年来开心麻花“暴发户”一般的心态，买国外版权、场景搞得极为奢华、请来偶像明星客串等等。

但故事讲的是一塌糊涂！

给观众看的都是啥？拜金、物化女性，还有恶俗的笑点。在这部电影里，我们看不到任何的人性光辉，也没有任何对于追求梦想的执着。

就像片中的“王多鱼”一样，开心麻花在有钱之后膨胀了，更变得令人觉得恶心。

— TOP.4 —

《祖宗十九代》


在艺能界，有几个明星是演啥片就毁啥片。

纵观这两三年的烂片，可谓是“前有吴亦凡，后有岳云鹏”。

因此，大家以后若见着这两位的电影，记得绕道而行。

— TOP.3 —

《金蝉脱壳2：冥府》


昔日两大好莱坞硬汉携手演绎了一部精彩的动作片，如今借了个名的续集完全是一部中国“借壳上市”的烂片。

你以为施瓦辛格缺席，还有个史泰龙可以看？残酷的事实告诉你，史泰龙可能是被忽悠过来的。

全场看着晃瞎眼的激光、劣质山寨的“所谓科幻设计”，还有黄教主一身从头到尾都别扭的演技，能够看完简直堪比在鬼门关走了一遭啊！

— TOP.2—

《阿修罗》


这恐怕是2018年最大的翻车现场。

号称7.5亿砸出来的片子，上映三天就紧急撤档，更是史无前例的在猫眼获得了4.9超低分（《逐梦演艺圈》在猫眼好歹也有6.8分）。

然后片方痛斥猫眼的戏码堪比当年毕导状告豆瓣。由此，江湖上有多了一句“状告豆瓣毕志飞，碰瓷猫眼阿修罗”。

片子不用心拍、上映前自吹自擂、上映后作秀，一系列操作简直骚到了极致。

— TOP.1 —

《爱情公寓》


三分的电影却刷了5.51亿票房，可见情怀有多么可怕。

其实，《爱情公寓》的烂也并非遇见不到。上映之前除了一张海报，再也看不见任何正经的剧照、预告片，妥妥就是一款专卖情怀的产品。

但令人始料未及的是，我们能预见它的烂却无法猜中它这么烂。完全脱离系列主元素的《爱情公寓》竟然搞上了“盗墓”？！拍出一部不人不鬼的电影。

《爱情公寓》与《云南虫谷》从此比翼双飞，留下了一句“盗墓公寓、爱情虫谷”的江湖传说~

每一年在统计烂片榜的时候，总是会觉得即便自己努力鉴别，却始终躲不过这些烂片的毒害。

看来，鉴别好坏的功力还需要漫长修炼过程呀！那么各位朋友，哪几部烂片真的雷到你了呢？

3.0 

爱情公寓 (2018)

影评(68)

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爱情公寓/Ipartment Of Love(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8015681/blog/8071628/
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