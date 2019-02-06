为你理清看《廉政风云》的一团乱麻。





文 /斯嘉丽

下午两点四十就看完的我。现在还是懵逼的。感觉需要很长一段时间才能缓过来，甚至我觉得需要二刷。上网搜了一下，很多人评论没看懂，导致分数并不高，但是，我负责滴说这是一部被低估的电影。

首先帮你们梳理一下剧情。

小时候。

刘青云、张家辉、和另外两个小伙伴在医院因为换过大便的交情所以成为了好朋友。被护士姑娘（香港人称呼护士叫姑娘）抓个现形被罚站以后，张家辉立下将来要赚大钱捐款给医院炒掉凶狠护士姑娘的宏愿。这里顺便交代张家辉心脏有问题。

读书年代。

张家辉邀请大学同学刘青云去考 ICAC。结果自己因为心脏问题没考上转去考会计师，而刘青云考上了。顺便交代另外一位搞笑担当的同学也是后来ICAC的同事。因为被刘青云撬过墙角殴打过。一直很怕他。





案件发生一年前

张家辉和刘青云在撞球间聊到张家辉的工作。张家辉直觉他服务的烟草公司很可疑，刘青云让他帮忙查。

张家辉把有问题的公司资料都整理出来。

案件开始前

刘青云跟张家辉聊要拿现有证据起诉，张家辉说证据不够打倒背后大老虎，刘青云说打倒一个是一个。没有人能一次性打倒大老虎。先要有个开始。于是，张家辉去 ICAC提供证据做证人告发被告。

同时，他联络了儿时在医院的好友准备在他逃离 ICAC以及后续部署做帮手。





案件开始。

到这里，就是影片开始了。

刘青云走进证人张家辉住的酒店，告诉他上庭时间。

所以，你看到的是一个非常简练的开头。很多背景线，都在案件进行中穿插的回忆杀。如果你中途上厕所可能被错过。拍电影用顺序的方法讲述很容易。但是要多处插叙而又不让观众觉得混乱并不容易，经典神作可以参考诺兰的电影《记忆碎片》。所以剪辑真的是神来之笔。并没有任何一个多余的镜头，感谢导演。前戏让人欲罢不能。

案件开始以后的故事也不是平铺直叙的。

一开头就给了个悬念。证人在作证前对自己安全没信心跑了。但是这个逃跑过程有点暴露 ICAC智商问题。太明显是想借客房服务逃跑了。ICAC毫无警觉地瞄了一眼就算了。想问ICAC的训练到底谁来做的？跟警察到底差多远？小时候我们经常在港剧里看的ICAC我忽然发现原来真的是跟警察不能比的。

然后主线就以寻找证人寻找新证据而展开。





在找证人的过程中，几条支线交织。

一条是刘青云和林嘉欣这对夫妻的感情线。最终感情战胜了刘青云对案件执着的贪念。这条线比较明显，我就不展开说明了。无非是两位有矛盾的夫妻分居以后还是觉得有感情，在案件处理中发现还是要互相沟通，走向和好。

一条是刘青云和张家辉从相识到案件结尾各奔东西。刘青云最初似乎是泡妞至上的混混，后来变成查案执着甚至为此游走在触碰法律的地带被上司勒令离职的人。而张家辉自始至终都心怀正义到达自封 ICAC的地步，因为他认为有些问题法律没办法主持正义，所以他用自己的方法去解决。这条线跟主线互相交叉，并通过回忆杀剪辑在一起，互为因果。但并不混乱。









还有一条是罪案线。

就是烟草公司的罪案发展线。他们跟袁咏仪饰演的海关合作坑香港政府的钱，张家辉发现以后决定把这笔钱坑走。他想到的办法是去 ICAC举报，让大老虎在被ICAC冻结资产前慌乱之下转移资产，因为大老虎当时还没发现张家辉是证人，信任他的措施将资产换成比特币，当他们发现比特币被坑了以后派人杀了被告律师、第一被告、被告家人，以及派人杀张家辉。但是张家辉已经预料到这一步，所以找了儿时朋友假扮他挨了一枪，这样他就可以被大老虎以死人的方式遗忘，带着钱跟老婆孩子跑路。但是最后，他居然被女儿推进水里，心脏病发。电影结束。

所以现在你明白电影讲什么了吗？

所有的反转都在插叙和回忆杀里。除了结尾。那种本来以为是这样，结果一句对话一个电话，整件事都掉了个个的感觉挺好的。港片在进步。完全不是有些人觉得杂线很多不知道讲什么的情况。完全值得二刷。





我倾向于希望电影有第二部第三部。虽然我也有怀疑电影的结尾是狗尾续貂，特别像银河映像曾经为了在内地上映而加的结尾。虽然张家辉属于劫富济贫，这种形象在香港上映可以称为侠盗，但是在内地上映妥妥的触犯了法律，这样的形象不适合在内地的大荧幕成为英雄，不符合社会主义价值观。所以他被女儿推水里心脏病发。法律收不了他天收他。符合社会主义道德观。

然而，如果要有第二部，直接让张家辉被救就行了。操作完全可以合情合理。

这一篇暂时说到这里，人物性格分析咱们另起一篇吧，写太长我自己都觉得你们会看到怕。

2019年2月5日

————————————

影片信息：

片名：廉政风云

导演：麦兆辉

编剧：麦兆辉

主演：刘青云 张家辉 林嘉欣 方中信

时长： 114分钟

类型：犯罪 /悬疑

上映时间： 2019年2月5日

—————-———————————

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

识别二维码关注我

让我们一起聊聊

人生的无数个可能









