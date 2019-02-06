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《新喜剧之王》：周星驰从未离去，他只是“藏”在每一个角色背后

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2019-2-6 23:30:12

等待周星驰，恰如等待“戈多”，戈多戈多戈多……戈多什么时候会来？戈多或许不会来了。周星驰也没有到来，但属于所有人的“周星驰作品”，却再度在今年春节档强势来袭。

当周星驰变身成为戈多，为什么？答案无从得知，也不想深究。只是想保留一份期待，而周星驰作品自然是最好的答案。

作为八零一代芸芸众生中一员，自然也是看着周星驰的无数经典之作，依依惜别已经留不住的青春，而其中最耐人寻味一部作品，无疑还是20年前的《喜剧之王》。那是尹天仇，那也是周星驰，我们看着他笑，看着他哭，看着他癫狂，看着他追梦，看着他执著，看着他寂寞……

时隔20年《新喜剧之王》来袭，光影世界的大银幕已经渐自消失属于周星驰的身影，自《长江七号》的落魄工地父亲之后，周星驰已经退出演员舞台，并且很有可能再也看不到他作为演员出现，但周星驰三个字依然在陪伴我们，他依然在幕后坚守属于他的艺术追求。

那么没有周星驰的《新喜剧之王》还会是喜剧之王吗？每个人看问题的角度不同，每个人会给出的答案可能也不同，但至少笔者还是从中又一次体味到属于“喜剧之王”的滋味。回不来的只是一副名曰周星驰的皮囊，但回来的依然是属于周星驰的味道。

从港片时代的死跑龙套尹天仇，到“竖店”时代的女死跑龙套如梦，女版尹天仇有疑问？没有疑问，却也绝不是单纯的复制粘贴，而是一次再升级的延续，甚至是圆《喜剧之王》未尽的结局。尹天仇终归做出抉择，哪怕是被动抉择，不再有娟姐的提携，他还是那个死跑龙套的，那么他一辈子只能缩在社区演《雷雨》？

所有周星驰影迷想必都会有此疑问，残酷的是周星驰从未给予我们直接答案，但如梦或许就是一个迟来20年的“答案”。一样的坚守，一样的乐观、一样的执拗，一样的单纯，甚至是一样的单纯到被旁人视为“愚蠢”。

在物欲横流价值变更的社会，大明星自然是人上人，站在娱乐圈的金字塔尖，而无数垫脚石自然离不开龙套群众演员，却没有人看得到他们的心酸与辛酸，哪怕看到也是无暇多思考一秒，蝇营狗苟的社会都在为各自的命运奔波。

如梦的那份单纯甚至更胜尹天仇，哪怕不要劳务只要有一份盒饭果腹，甚至不计较被嘲笑臭骂只要有一次出镜机会，更加不在乎父亲赶出家门的决绝只要有母亲的支持……一根筋罢了，但却是一份常人难以企及的坚持。

卑微到尘埃，委屈到自忘，只要还有人给她鼓劲，她就是相信梦想终归会实现，凭什么她不能是女主角？笑着笑着，慢慢会有些微的思维抽搐，如梦的某些刹那，又岂非是我们曾拥有过的一个侧面，在如此社会大多数底层奋斗的人，又何尝不是如此被欺凌、被践踏、被无视、甚至被自我放弃。

如梦之梦？如梦该醒来了，所谓闺蜜小米的无情抛弃，仅仅只是小打击；所谓男友查理的“合理”欺骗，才是狠狠致命一击？天天手握一本《演员的自我修养》，那就是演员了？只是个不现实的梦罢了，渣男骗子才是真正生活当中的好演员，但如梦根本看不透，抑或她根本没想去看透，而老父亲的召唤还是回家好好安安稳稳过日子吧！

如果故事仅仅只是到此戛然而止，或许如梦只是又一位尹天仇，但过气又翻红明星马可到来的一则好消息，成功让如梦又一次踏上追寻梦想之旅。从马可身上能够看到太多娱乐圈的辛酸，曾经年少成名到过气多年，掰不过来的自尊与自卑作祟，近乎癫狂的吃药人生，几乎已经走投无路，却因为一出“吓尿”的好戏，在鬼使神差下再度翻红。

马可尚且能够再度走向成功，而属于如梦的金色大门，也终于被她一把推开，就此一跃龙门咸鱼翻身。太荒诞不可信？如此之处无疑成为争议焦点，如梦的成功似乎交待太短，周星驰根本没有给太多描述，但如此克制恰恰是周星驰的高明之处。

成功的相似之处太多，却终归难以轻易复制，他不想给所有在追梦的人，一个被定格的固定成功模式，只是告诉所有人，走向成功过的道路太曲折太坎坷太残酷……但只要坚持，总会有人能够杀出重围取得成功，也或许就是他对尹天仇迟来的交待。

太简单的道理，但借由周星驰的作品呈现，依然是那么令人泪眼婆娑，“努力！奋斗！”远不只是口号，而是持之以恒的付出，这或许就是周星驰电影的绝对“内核”。

即便周星驰再一次“爽约”，并未在大银幕前奉献他的个人演出，仅仅只在片尾彩蛋背对观众有只言片语，自然大部分观众会像笔者一样存有些许遗憾。只是细细咂摸《新喜剧之王的味道，其实每个角色都可以是“周星驰”，周星驰集导演、编剧与制片一体，他在幕后定然诠释过所有角色，也才有一部延续无厘头精髓的笑中带泪的周星驰作品，再次煮沸春节档。

回看从昔日星仔，到如今星爷，花白头发是外在改变，丰富内涵是内在升华。这就是独属于周星驰喜剧的魅力，他依然是华语电影最令人难以割舍的喜剧之王，依然是承载所有人期待的喜剧输出，也依然是燃爆无数人昨天今天明天记忆的喜剧担当…周星驰作品已不再是单纯搞笑那么简单，更在无形当中融入太多周星驰的反思，也让影片在耐看同时更加耐人咀嚼。

更何况，在华语喜剧被商业市场尽情蹂躏裹挟，出现大量“拿来主义”、“拼盘主义”、“段子主义”式品质，渣渣强贴喜剧标签电影时，周星驰依然在坚守“匠人”精神，用他的精益求精与过分苛刻，去对待每一部电影，更是对待他内心从未改变的艺术坚守。

（文/醉卧浮生）

7.0 

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