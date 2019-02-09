宇宙浩渺灾难多 流浪家园显本色

2000年，刘慈欣的《流浪地球》获得了中国科幻银河奖的特等奖，随后的科幻世界年会上，就有人指出刘慈欣把一个长篇的构思写成了中篇的体量，所以整个故事显得非常赶，信息量巨大，阅读感爆表。说明白话就是干货众多、情节密集，所以改编《流浪地球》既容易，又很难。容易在于构思具象，信息巨大，提供了改编的巨大素材库；而难的地方在于，整个故事过于宏大，如何做好取舍是关键。但将近20年后，电影版《流浪地球》才给出了自己的答案！

一、故事改编

“弱水三千，只取一瓢”是我个人对于《流浪地球》改编概括，《流浪地球》从放出的预告片开始，其实就在各个科幻论坛炸开了锅，大家对于特效其实并无关注，集中于故事这个核心因素开展了激烈的讨论。故事好像对于科幻片不那么重要，但经典的科幻电影无一不是在故事的细节中下功夫打磨，最起码要保障整个故事体系的自圆其说。而《流浪地球》的故事改编可谓既讨巧又成功，如果没有看过原著的观众，可能觉得《流浪地球》的故事除了紧凑，并无太多亮点。但原著中对于电影《流浪地球》的情节描写寥寥数笔，大致三段几百字而已。下面我摘录一些：

这时木星已占满了整个天空，地球仿佛是浮在木星沸腾的暗红色云海上的一只气球！而木星的大红斑就处在天空正中，如一只红色的巨眼盯着我们的世界，大地笼罩在它那阴森的红光中…… …… 但领航工程师们的计算是精确的，暗红色的迷乱的天空在缓缓移动着，不知过了多长时间，西方的天边露出了黑色的一角，那黑色迅速扩大，其中有星星在闪烁，地球正在冲出木星的引力魔掌。这时警报尖叫起来，木星产生的引力潮汐正在向内陆推进， 后来得知，这次大潮百多米高的巨浪再次横扫了整个大陆 ………… 后来知道，那是地球引力作用在木星表面的痕迹，我们的星球也在木星表面拉起了如山的液氢和液氦的巨浪。这时，木星巨大的引力正在把地球加速甩向外太空。

离开木星时，地球已达到了逃逸速度，它不再需要返回潜藏着死亡的太阳，向广漠的外太空飞去，漫长的流浪时代开始了。

整个电影就是依据小说的整体世界观，选取了原著中一个并不重点描写的“引力弹弓”片段，并调整了故事在小说中发生的时间线，从而开启了整个电影世界。通过全片的主线强调以及世界观构建，《流浪地球》改编其实是相当成功和优秀，第一，对细节的扩充。刘慈欣在多次科幻讨论中都提出了宏细节的概念，就是在宏大的叙事中要有许多非常重要的细节贯穿其中，故事才会看起来厚重可信。而这一理念与电影改编一脉相承，对原著中“地下城”“行星发动机”等具体事物及整个社会活动做了大量扩充你，其中一个细节便是无处不在的标语提示，很有中国特色。第二，世界观的搭建。世界观首先并不和小说冲突，有调整但很克制，其次，影片自身的世界观搭建的极为宏大，并且隐藏了很多暗线，导演也并未一一点透，也许是后续伏笔。第三，人物关系的构建。刘慈欣的小说常常被讽刺人物脸谱化，但我反倒认为真正的硬科幻小说，人物知识工具，情节和技术才是主人公，但电影就不一样了，必须要以人物为故事展开，电影中虽然依然存在着人物脸谱化的情况，但人物关系的构建本身就成为了电影的一部分，拿开这些关系，影片的情节就不会成立，故事就会产生逻辑错误；第四，特效奇观。这个部分可能很多读者有情怀加成，毕竟发现20年前的小说忽然就变成了电影，有一种不真实的感觉，但、不能说流浪地球的特效有多优秀，但确实好钢用在了刀刃上，特效是在优秀线之上的。

二、情感内核

《流浪地球》最特色就是他所包裹的情感内核，换而言之，《流浪地球》将其中的人物全部换为外国人，将父子情换为其他情节羁绊，能否取得现在的票房还很难说。

文化差异·中国人的世界观、价值观其实全部是围绕着家庭开展的，所有的情都比不过家，而欧美文化输出强国则不然，只要电影中涉及爱情和其他情感，爱情是可以战胜一切的，爱情是大于一切亲属关系的。中国人则不是，汉宝德说，我们中国文化是一种原始的文化，将一切都包裹成了道德因素和家庭需要，所以去其糟粕，体现《流浪地球》中，家庭的关系就大于一切了，刘启的父亲和姥爷种种举动既是为公也是为私（家庭），家庭才是大于一切的，而且这些情感推动了关键情节的发展，不是一味的沦为煽情工具，与剧情是严丝合缝的，影片整体形式上也以家庭为线索开始和结束，所以《流浪地球》的感情内核是完整而充沛的。但不可避免的是，一些支线人物的行动动机上，还是欠缺交代和衔接，过度突兀的情况还是存在的。

情感来源·这其实是我个人很感兴趣的一个话题，《流浪地球》落脚于父子情的根源来自哪里，直到看到刘慈欣作为监制的身份，才找到了一些蛛丝马迹。《流浪地球》父子情与部分情节设置，其实与刘慈欣的另外一部小说《全频带阻塞干扰》有着情感根源，《全频带阻塞干扰》中儿子在天上的空间站，父亲在地上因为战争到处“救火”，最后儿子为了父亲的胜利，开着万年风雪号空间站一头撞向了太阳，带来了全频带阻塞，战争回到了同样的起跑线。《流浪地球》乍一看确实与《全频道阻塞》确实很像，而且在精神内核上都很像，也很中国化，用我们通俗的话来说“儿子看不惯老子，老子看不惯儿子”，但不得不说这也很中国化，因为“儿子”和“老子”毕竟总有释怀的一天，但悲剧的是，《全频带阻塞干扰》的版权商又要头疼改剧本了。

三、硬核剧情

硬核剧情用来形容《流浪地球》再合适不过，抛开一些BUG（这个后面我会具体谈），整体的剧情是非常硬朗的。现在国外科幻大制作的趋势是把票房留给观众，把脑子留给导演，观众不用去思考整个故事的原理和走向，看的轻松即可，《星际穿越》这类电影也是越来越少了。而《流浪地球》的故事却是一种硬核玩家的态度，什么难拍我就拍什么，洛希极限，地球氦闪，重聚变发动机等等一系列科学术语，影片中都给了相对较为容易理解的解释，但这样还是产生了一些问题，很多人我相信看完影片也不知道洛希极限是什么。其次是情节硬核，整个情节确实存在这样那样的细节问题，但整体情节干净利落，毫不拖泥带水，紧张感始终营造的非常到位；最后，从科幻小说的角度来看，电影《流浪地球》的情节其实并没有脱离套路，但从科幻电影的角度来看，确实很反套路的，重要角色说牺牲就牺牲，重要任务说失败就失败，没有个人英雄主义，没有万中无一的幸运，靠的就是角色的驱动力，很大程度上完成了“把科幻电影拍得如同历史片一样厚重的任务”。

四、隐藏暗线和彩蛋

电影中总有一些隐藏的线索，有些是导演故意埋线的线索，有些是世界观构建的产物，《流浪地球》之中有几条暗线，个人认为还是有一些意思的。为了便于叙述，我还是先放一段小说原文：

“公民们！地球被出卖了！人类被出卖了！文明被出卖了！我们都是一个超级骗局的牺牲品！这个骗局之巨大之可怕，上帝都会为之休克！太阳还是原来的太阳，它不会爆发，过去现在将来都不会，它是永恒的象征！爆发的是联合政府中那些人阴险的野心！他们编造了这一切，只是为了建立他们的独裁帝国！他们毁了地球！...... 我们要推翻联合政府，控制地球发动机，把我们的星球从这寒冷的外太空开回原来的轨道！开回到我们的太阳温暖的怀抱中！” ...... 三天后，叛乱在各个大陆同时爆发了。......美洲、非洲、大洋洲和南极洲相继沦陷，联合政府收缩防线死守地球发动机所在的东亚和中亚。叛军很快对这里构成包围态势，他们对政府军占有压倒优势，之所以在相当长一段时间里攻势没有取得进展，完全是由于地球发动机。叛军不想毁掉地球发动机，所以在这一广阔的战区没有使用重武器，使得联合政府得以苟延残喘。这样双方相持了三个月，联合政府的十二个集团军相继临阵倒戈，中亚和东亚防线全线崩溃。两个月后，大势已去的联合政府连同不到十万军队在靠近海岸的地球发动机控制中心陷入重围。

反叛军其实在《流浪地球》中已经暗示过了，萌芽已经出现了。第一个暗示，主角一行遇到李一一时，李一一直接劫持了韩朵朵，一个刚刚经历了飞机空难的人，落在无际的冰原上，看到活人会是这个反应，第一反应就是保护自己，所以很有可能他遇到了反叛军，所以不相信任何人。第二个暗示，很多观众不理解一个救援队为何要配加特林机枪和自动步枪，而且火力如此强大，如果真的是反叛军存在的话，就解释的通了。第三个暗示，影片结尾，一群游行的人大喊，我们要阳光。所以这一条暗线，也是续集的关注点之一吧。

这个装备要是真的有意设置，真的是细思极恐









第二个暗线，重聚变发动机的火石。重聚变发动机如果按照其原理来说，火石应该类似于氢弹结构的点火装置，所以可以看到联合政府对于火石是集中管理的，而且一旦出现问题，才从各个仓库驰援发动机，这个就暗含了一条联合政府的管理模式，要么真的很集权，要么真的还是堤防反叛军。

关于彩蛋，其实就很多了，一般性的就不作讨论。前面提过的《全频带阻塞干扰》的情节设置；三体中的“前进三”；还有那条冰冻的鲸鱼，其实在刘慈欣的小说《梦之海》中，就有了类似的情节，太空中有一条冻在方冰中的鲸鱼；还有moss通过0.42秒就计算出了结果，42应该是科幻迷很熟悉的数字了（《银河系漫游指南中》宇宙生命及其一切的答案就是42）。









最后关于《流浪地球》我想先讲观影结束之后的一个小故事，排队出门时，一群人在讨论《流浪地球》拍得真好，到时候刘慈欣写的《上海堡垒》上映时要不要去看（《上海堡垒》其实是江南写的 ），我当时忽然感到了难以言表的感情，越来越多的人开始关注中国科幻了，无论是什么样的原因，十年前这种情况是无法想象的。所以，《流浪地球》的出现需要我们改变一种方式来看到，也许《流浪地球》还是很多不足，情节上有冲突、特效不够精细、情感过于突兀等等，但这些都不足以以点带面否定电影，电影《流浪地球》可能带来的可能是更多的反思，一种对非科幻读者的价值观冲击，也是一种时势造英雄的需要，我们一直存在对烂片忍让太多，对好电影包容不够的问题，有位科幻小说作家说过：“来科幻小说找问题，你来对地方了”。这句话同样适用于科幻电影，其实20年前《流浪地球》发表之时，就有人问过大刘：“地球不自传，大气很快就逸散完了？”，所以科幻电影真的无法做到面面俱到，对于《流浪地球》请多一些肯定，多一些包容，因为它树立起的中国科幻标准真的足够优秀！