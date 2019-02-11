假期重看了一遍《苹果》的DVD，竟感觉有些错愕，这部十几年前的电影现在看来竟还是那么先锋、尖锐，而今天自称先锋的国内文艺片导演竟然只会拍拍自己的父母、拍拍“旋转的房子”聊以自慰了。退步，大大的退步。就连导演李玉，主演范冰冰佟大为也在如潮水般退步。

影片开场就定调，肩扛跟拍一个女孩的背影，她是主演?不！她妖娆走进了一个宾馆房间，要和男主角梁家辉进行交易。酒色财气--就是这部电影的主旋律，而这种现代底层世俗感，是后来的电影如《我不是潘金莲》之流无法企及的。

影片前半部分乍看起来是非常低俗的抓马，特别是三段床戏相连，会让一些观众产生反感。这些戏有必要如此露骨么？一方面是后面搞不清谁是亲爹的剧情需要，另一方面是表达出了一种氛围：其实谁都不开心，做这些苟且之事只是排解的一个出口。范冰冰扮演的洗脚妹被老板梁家辉强奸后，又主动往愤怒的男友佟大为的怀里钻，其目的就是试图用感官快感来麻木被侮辱被损害的灵魂而已。剧中人之间早已没有爱情存在，更多的是利用。

影片中的人物都被塑造得缺乏道德约束，是左拉、巴尔扎克那种批判现实主义的调调。剧中最大的恶人梁家辉，在孩子出生后竟然也如慈父一般做饭、换尿布，当他得知孩子不是他的骨血后失声痛哭，让观众对他产生些许同情。梁家辉的精湛演技就是这部电影的灵魂根基。

除了酒色财气，这部电影还传达出了一种焦虑，剧中人不断醉酒、不断抽烟、不断拉扯，但焦虑却如影随形、摆脱不掉。影片中插入了很多空镜头，只见北京大街上形形色色的贩夫走卒忙忙碌碌，在拥挤的街道上来来回回，他们的心里是忐忑不安的，也是欲求不满的。影片最后随着女主角离去戛然而止，但问题却没有解决，很多观众会觉得不尽兴、不完整，但生活也是这样拖泥带水，问题堆在一起无暇处理，不闻不问，大不了一走了之算了！

《苹果》好像时代的微缩照片，再过10年我也会为其竖起大拇指。