《埋伏》：我想死冯巩了！

快乐的时光总是短暂的，长达一周的春节假期还没怎么玩呢，就已经成了过去时。作为一个八十年代末出生的人，在我的春节记忆里印得最深的，就要数大年三十晚上跟父母一起坐在电视机前看春晚，每当春节到来时，看春节联欢晚会变成了必须要做的一件事。

今年春节假期，我虽然一个人跑到北京玩，但在除夕的晚上仍旧是坐在民宿的电视机前看春晚，而今年的春晚却少了一张熟悉的面孔，他就是冯巩。





冯巩连着上了32年春晚，而我今年也正好32岁。从小到大的没一个春节里都离开过冯巩大爷的陪伴，而今年也是巧了，他第一次不上春晚了，我也是第一次没在家里过春节。在这个“离开冯巩的日子”里，我还是挺想他的，于是便又一次重温了冯巩主演的一部老电影——《埋伏》。





《埋伏》是一部1996年上映的电影，那时候我还在上小学，对这部电影只有一点模糊的印象。没想到，时隔二十多年后在看这部电影时，我却丝毫没有感到这部电影的过时和无聊，反而被深深的吸引住了。而这部电影的演员阵容也挺有意思，有冯巩、牛振华、郭冬临、张嘉译、江珊、滕汝俊，那时候的张嘉译还不驼背、名字还叫张小童，那时候活着的牛振华还正是事业如日中天的时候，而那时候的郭冬临也还有头发。





《埋伏》这部电影很有意思，看似简单却相当复杂，简单是因为它的故事内容很简单：因为一起杀人案，船厂保卫科的科长老田和干事叶民主配合公安民警在一处水塔上埋伏监视，后来老田肝癌晚期入院，叶民主一个人在水塔上苦熬数十天，最终案件告破，埋伏任务成功。这就是整部电影的剧情，而说它复杂，则是在这部电影中展现出的当时中国社会的很多方方面面：比如年轻人为了不上班偷懒耍滑、男女恋爱观、出国热、独生子女生活能力差等等。正是这些东西，让这部原本结构简单的电影变得丰满起来。

在我印象中，冯巩就是那个在春晚的舞台上说着一年不如一年好笑相声的中年男人，但在这部电影中，冯巩却为我们展现了一个不一样的形象，穿着宽松的上衣，发白的牛仔裤，脚蹬一双阿迪达斯，这身造型搁到现在都不过时。没事就跟同事耍个小聪明打个赌，分到任务后先问有没有奖金，跟大美女江珊同居在一起，也不说结婚，遇见黄色录像带先想着用“批判的眼光”审查一下，冯巩在这里向我们展示了一个标准的普通社会青年的形象，而他所饰演的这个普通青年叶民主在当今的社会仍然遍地都是，所以才会让人看起来格外亲切。





就像《埋伏》看起来简单实则内容丰富，冯巩饰演的叶民主这个人物看似普通实则却不普通，那就是他对朋友的忠诚，对责任的忠诚。“他是我手底下工作能力最不强的一个，也是最散漫的一个......反正他认朋友，朋友让他干的事呀，最一般的事，他也能当成大事干”这是叶民主的领导老田对公安局杨队长说的话，而这句话也是整部影片中冯巩所饰演的叶民主的行为准则。在影片一开始，他其实并不想干这个埋伏的苦差事，但老田接下了这个任务，他就没有二话马上跟着走，因为他认这个朋友，同样也是因为对朋友的忠诚，在老田因为肝癌住院后，叶民主独自在水塔上监视了三十多天，虽然接近崩溃的边缘，但他却从来没有想过离开，因为这是他对朋友的承诺。

这也是这部电影最让我感动的地方。我们平时都说季布一诺值千金，对朋友的事也都挺热心的，可这种热心能坚持几秒钟呢？什么叫讲义气，讲义气不是吃饭喝酒，真正的讲义气是朋友托付之事要用心去完成，有十分的劲便使出十分的劲，绝对不含糊。而这种“义气”正是当今社会人和人之间最稀缺的一种情感。





影片里还有一段挺有意思，那就是叶民主经常打错一个号码，而这个号码在接通后，总是会由一个老人念一些莫名其妙的话。这个奇怪的“点”从影片开始不久后便被埋下，在电影的进行中反复出现，看起来毫无意义毫无道理，而就是因为这个奇怪的电话，才让冯巩饰演的叶民主在崩溃的边缘又咬牙挺了许多天。而当最后，叶民主找到这个电话的主人时，却发现电话这头的老人其实是个聋子，他所念的那些话也不是念给叶民主听的，只是随机接起打错的电话给人念上一段儿。

“在你的一生中，真正的敌人是你自己，谁也不可能将你打垮.....”当老人当着叶民主和杨队长的面抓起电话念出这一段时，所有人都笑了。这个让叶民主坚持到最后的精神导师，原来是这么回事，而这也恰好印证了老人一遍遍重复的那句话，谁也不可能将你打垮，你的敌人，只有你自己，所有的勇气，只能自己给自己。





原谅我语言的贫乏，无法向大家更多的描述这部电影的妙处，但是这部电影真的很有意思，越琢磨越有深意，值得我们在二十多年后重新观看。在写这篇文章时我一直在想，范伟当年从《芳香之旅》开始，一直坚持自己正剧演员的道路理想，最终凭借《不成问题的问题》一战封神，如果冯巩当年也坚持下来，一直做一个正剧演员，可能他如今在人民群众心中的地位会更高些吧。