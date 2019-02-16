在女神的子宫里夺取金币 这部印度奇幻片真够惊悚的！

印度有着几千年历史悠久的文化，不仅瑰丽、多姿且复杂、神秘，而印度电影则是其最好的载体，通过不同的题材、风格，游刃有余地展示它厚重的沉淀。

每一部印度电影对于我来说，都是一次新奇的异域文化之旅，给我各种前所未有的体验，如《巴霍巴利王》史诗般的震撼、《为爱叛逆 2 》中充满想象力的动作设计，再如《老爸 102 岁》里脑洞大开的新奇、《厕所英雄》古老文化底蕴下的奇怪逻辑，哪怕《第三次世界大战》这样的抗中神片，也能够提供镜面式借鉴这样其他影片里从未有过的东西。

但说到印度文化的神秘感，则在最近看了奇幻惊悚片《塔巴德》后，才第一次感受到。

（后面长篇严重剧透）

故事发生在 1918 年，英殖民时期，一座名为塔巴德的小村庄上。

印度一直流传着一个传说。

宇宙之中，有一个名为繁荣女神的神祗，是无限黄金与食物的象征，地球就是她的子宫。当宇宙被创造出来时，她也诞下了 1.6 亿个神，但第一个孩子哈斯塔才是她的最爱。

然而，贪婪的哈斯塔并不满足于这种宠爱，他想要夺得女神所有的黄金与食物。

在他设法取得黄金后、又试图获取食物时，其他所有的神都被激怒了，他们群起攻击哈斯塔，将其变为碎片。几近毁灭之时，女神出手救了哈斯塔，而他也就此永远被人们遗忘，不被崇拜，一直睡在母亲的子宫里。

然而，小村庄塔巴德的人不知从何处获知了哈斯塔，并为其盖了一座神庙。

从此，塔巴德就常年处于阴雨连绵之中。

主角维纳的母亲是一个寡妇，独自带着他和弟弟在塔巴德过着艰苦的日子，她给当地一个贵族老头做了 12 年的情妇（两个孩子就是老头的私生子），并替他照看其常年被禁闭的曾奶奶，目的就是想从他口中套取哈斯塔宝藏的秘密，因为据说他是知情人。





但是贵族老头却始终只是重复一句话 “金币是要你自己去挣的”，他挥霍了所有的祖产，也没能找到宝藏，贪恋肉欲的他却以此为诱饵，让维纳的母亲不断提供性服务，最终一命呜呼。

维纳母子继承了贵族老头的庄园，却依然贫苦。





维纳提出，不如从曾奶奶处询问宝藏的下落，但被母亲一口回绝，常年负责照顾这个老太的她，认为曾奶奶是个非常危险的人。

一次意外之中，维纳的弟弟从树上摔落，砸伤脑袋，母亲急忙带着他外出就医。

求财心切的维纳便试着接近曾奶奶，没想到打开门后，他看到了一个面容可怖的老怪物，嘴上被长钉所固定，她疯狂地扑向维纳，表现的饥饿无比，甚至打算吃了维纳。

情急之中，维纳想起了母亲平时照料曾奶奶时说的一句咒语：快睡觉，否则哈斯塔会来找你！曾奶奶瞬间魔怔，倒头睡去，维纳才算逃过一劫。

母亲带着重伤不治的弟弟回到家中，她觉得是自己对宝藏的贪恋，才让小儿子受到了诅咒，决定离开塔巴德。

离去的途中，维纳念念不忘传说中的宝藏，再次提议回去寻找，母亲大骂他贪婪，并从怀中取出一枚金币，愤怒地丢在了维纳身上。

这枚金币就是神庙里，哈斯塔神像上抱着的那枚金币，维纳望着它，露出了迷醉的神情。

十五年后，贪财的维纳再次回到塔巴德。（估计母亲已过世）

如他所预料的，曾奶奶居然还活着，就在那个禁闭小屋里，肉体已然干枯，几近消亡，裸露的心脏依然强劲地跳动着，痛不欲生的她恳请维纳将自己烧死。作为交换条件，她将宝藏的秘密告诉了维纳。

维纳料理完曾奶奶后事，如愿取得金币回到家中。

自此，他时不时地回到塔巴德，每次总能带一些金币回来，有时只有两枚，有时可多达十几枚，渐渐富裕的维纳过起了奢华的生活，还包养了情妇，为此家中时常不安宁。

而这些来路不明的金币，也引起了与其交易的商贩的觊觎，跟着悄悄来到塔巴德，已然察觉的维纳故作不知，照旧来到宝藏的地点 ——一口大井，从下面取来金币，随后离去。

商贩立马也下到井中，发现了一只巨大的石料大宝箱，欣喜若狂的他打开箱子后，发现里面并无财宝，而是一个洞口。

他顺着洞口悬挂的绳索，慢慢攀爬进去，来到一个诡异的洞穴。





整个洞穴似乎有生命，一直在呼吸、蠕动，墙壁是肉状物体，布满血管，一片红彤彤。

商贩发现地上有个饭盒，打开后，里面是一个人形面团。





正当他百思不得其解时，身边传来一声可怕的低吼，一个怪物闪电般向他扑来，一顿撕咬。

随后，维纳再次来到洞中，当着商贩痛苦的残体，上演了一场夺金币大战。

他用面粉撒出一个圈，

并取出一个面团，很快一个戴着王冠、珠宝，却没有皮肤的干瘦怪物出现，并直勾勾地望着维纳手中的面团，





却又无法靠近，因为面粉圈隔离了他。

维纳将面团扔出圈外，怪物迅速冲过去，狼吞虎咽起来，维纳跨出面圈，顺势拉开怪物的腰包，黄灿灿的金币瞬间撒了一地。

维纳老练地以最快速度捡了几枚，在怪物吃完面团就要来吃他时，灵活地攀上绳索。 眼见快被追上，维纳及时爬离洞口，将石料宝箱重重关上。

至此，哈斯塔宝藏的秘密终于解开。

那个洞就是繁荣女神的子宫，怪物就是哈斯塔，他当初没能取得粮食，因此十分渴望食物，所以面团能将他引诱出来，而他吃完了面团还想吃人，但与此同时他又害怕粮食，所以面粉圈能隔离他。

凡是被哈斯塔咬过的人，都会被诅咒，成为永生但一直饥饿的怪胎。

曾奶奶就曾被哈斯塔咬过，她出事后，族里的人意识到了宝藏的危险，用长钉钉住了她的嘴，隐藏了宝藏的秘密，并留下祖训 “金币是要你自己去挣的”，以告诫后代子孙不可贪婪，但显然这没啥用。

贵族老头一直孜孜不倦地寻找宝藏，一大把年纪了还沉迷肉欲，都显现出他身体流淌着的贪婪血液。

作为他的私生子，维纳则无疑继承了他的贪婪本性，且显得变本加厉，为了取得金币，不惜冒着如此巨大的风险，一次又一次火中取栗。

随着年龄增长，维纳开始渐渐体力不支，尽管早就存够了足够一辈子花的金币，但他依然不知足，于是开始培养自己的儿子接班。





在接二连三取金币失败后，维纳铤而走险，带着年仅 15 岁的儿子踏上了去塔巴德的路。

原本想着先练练手，但急功近利地儿子却带了面团下来，引来了哈斯塔，父子俩一阵慌乱，好在有惊无险，儿子捡得好几枚金币。回家后，洋洋得意的他还调戏起了维纳的情妇。

维纳十分震惊，儿子竟然比自己更贪婪。

但他已来不及反思了，因为印度独立政府的已经成立，塔巴德即将被收回，财路就要断了，维纳心急如焚。

这时，儿子提出了一个大胆的建议，不如多带几个面团下去，争取到足够的时间，干脆把哈斯塔的腰包偷过来，便可一劳永逸。急于保住财富之源的维纳接受了这个提议。

父子俩带着十几个面团，信誓旦旦地要取得哈斯塔的腰包。

然而，来到洞中后，却发现情况完全出乎意料 ...... 影片也迎来了它最惊悚的一刻！

这部电影最大的出色之处就是成功营造出了浓郁的诡异及神秘气息。

首先这得益于其饱含特色的文本。整个故事是来自导演听朋友讲的一个传说，随后又在剧本创作中，融入了当地的恐怖故事，打造出充满印度宗教文化神秘感的剧情，无论是女神的子宫、哈斯塔的腰包以及整个夺金币的机制与惩罚，都独具一格、神秘叵测，令人不由得对其背后悠久的宗教文明，产生一种敬畏。





其次就是影片独特的影像风格。塔巴德永远都是灰蒙蒙的一片，潮湿、泥泞，令人压抑、不安，





而在繁荣女神的子宫里，刺眼的猩红填满了整个画面，可怖的哈斯塔和黄灿灿的金币点缀其中，让人有了一种欲望与惊悚交织的复杂情绪，笼罩在一种诡异的氛围之中。





再者，影片解谜式的叙事方法（从我的剧透你就能感受），让哈斯塔宝藏的秘密像剥洋葱般层层递进，却始终不露全貌直至剧终，不但让故事充满悬念，也越发加重了整个影片的神秘与诡异。

与此同时，影片抛弃了印度电影一贯的歌舞插播、夸张演绎、喧闹冗长，变得冷感、低沉、简洁，与整个故事形成了相得益彰的统一风格。

导演拉希立志要将《塔巴德》拍成一个 “印度前所未有的”片子，为此反复修改，整整拍了六年。最后的成果也是喜人的，这样的印度电影，起码我确实是第一次见，而且真的很棒。





在威尼斯电影节上映时，很多观众都用 “震惊（ shocked ）”来形容对这部电影的观感。《印度时报》则形容它“阴郁又神秘”，甚至评价其让人想起了经典好莱坞电影《潘神的迷宫》和《橡皮头》。

相较之下，影片的主题倒是显得一般了，基本就是一个寓言故事，告诫人们不可贪婪，否则就会付出惨痛的代价，然而贪婪的人们总觉得自己可以把握好分寸，即可满足贪欲还能得到保全，最后一步步滑下深渊。

基本都是老调常谈了。





片中，塔巴德就象征着欲望，连绵不断的阴雨就象征着欲望的永无止尽，即贪婪，而这种贪婪投射到了剧中每一个主要人物身上，并以不同的程度呈现，最后他们也得到了不同程度的惩罚。

影片于 2018 年 10 月在印度本土上映，口碑甚好， IMDb 拿下了 8.4 的高分，斩获 1.35 亿卢比，相较于其仅 5 千万卢比的制作费，这绝对算是一部商业上也很成功的作品了。





目前，已经传出消息，《塔巴德》将拍摄续集。













——————————————————————————————————————





想看更多有关印度电影的评论，欢迎订阅公众平台“Indianmovie”。