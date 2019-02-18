拍抗日神剧，韩国是认真的！

文 /斯嘉丽

说起抗日神剧这个话题，我国的拍摄经验从数量上看应该可以全球夺冠。只是量变何时到达质变就不知道了，而韩国这几年也在这类题材上发力后，高下就立现了。

韩国的抗日神剧数量虽然不多，但每次出手都是大卡司大制作大导演以及，高品质。

比如 2015年河正宇参演的《暗杀》，拿到青龙奖最佳电影。说的是暗杀日本总督和除韩奸的故事。我特么看了两遍。尤其为里面大时代夹杂的小人物的若有若无的感情线唏嘘，这是韩国人最擅长的套路。现在归入三刷库存。

再比如 2016年宋康昊参与的《密探》，说的是炸日本警察局的事，里面策反和反策反的脚力非常精彩，宋康昊还凭此片获得百想影帝。

再比如今年的《词典》，讲的是日本奴役韩国使用日语之后，韩国人如何通过制作韩语词典来保留本民族文化灵魂的故事。首周票房夺冠，虽然数字比不上《流浪地球》但是拍摄技巧之纯熟，充分彰显了韩国的电影水平。

所以你看，是不是角度各异，不落窠臼？拍抗日片，韩国人是不是认真的？

说实话，这部电影时时处处展现的是一种技巧的胜利，到处都是套路，展现出韩国在电影技巧上自成一派的纯熟成就。

抗日的红色电影，绝对也是需要套路的。但是人家的套路不是日本鬼子又傻又蠢，人民游击队永远打不死。他们的套路用的让你极其舒坦。

首先这部电影的题材就很套路。不过也是没办法的事，韩国被日本殖民三十多年，正面抵抗被打压过一次以后，就基本销声匿迹，抗日组织的总部都搬到我国上海了。所以怎样的题材能展示韩国人的抗日精神呢？当然是非正面抵抗。以往选过暗杀，埋炸弹，潜伏，这次选的是文字。当初日本占领我们东三省的时候也是搞的这一套，全面推进日语的学习，不知道我们有没有这种可歌可泣的事迹。算了，不意淫了，看看韩国人怎么对抗日本的语言奴役。他们私下里编辑韩国语词典，希望不管日本人死赖在韩国多久，多么处心积虑地从小孩子就开始暴力推广学习日语，韩国人都能不忘记自己的语言，因为它是民族的灵魂。

题材之外，是技巧的套路。

比如，对比的套路。

刚开始金先生与柳代表相遇，是因为金先生偷了柳代表装词典原稿的包产生的追跑，为了掩人耳目使了个抱着枕头代替包的障眼法。两人不怼不相识之后，结尾也是用这个障眼法拯救了词典原稿。只不过使用的人调换了。变成柳代表用这个方法忽悠日本兵。这种对称呼应的套路并不少见， TVB早年的连续剧就经常使用 。但是看着觉得挺顺理成章，因为用的很自然。两个人在互怼中不打不相识，虽然学识文化阶层水平相差十万八千里，但是爱国之心毫无二致。当国之不存，两个彼此保留初心的人擦出了爱国的火花。

当初那个相信留学救国的文化人，也可以把国家语言文字保存的希望交给一个曾经做过小偷进过监狱当街吐痰上班迟到爱讲粗话的文盲。

当初那个为了儿女生存而做小偷的人，可以为了国家的语言文字而牺牲自己。

把商业电影的套路用到红色电影里，这种手法比普通蠢化日本兵更好用更煽情更容易引起共鸣。强烈建议咱们好好学习。你看咱们大国主义的科幻片都已经出来了，抗日神剧是时候更新换代了。到目前为止，好看而又能让观众从艺术真实中相信是生活真实的，我就看见《风声》这么一部电影。从那以后，咱们抗日神剧就两个套路，要么日本兵蠢死，要么全民皆卧底。当然了，我也理解，电影的题材选择和角度选择，其实也不是想学就能学会的。这跟我们千篇一律的教育模式有关系。大家根深蒂固单一的思考方式，又怎么可能拍出参差多态的电影呢？教育本身的问题，教育界不反省，这个时代的三百六十行都会展现出结果。

再比如，曲折的套路。

当柳时政饰演的金先生决定退出参与帮助编写词典时，我不禁在心里为这部韩国的抗日神剧点赞。艰难时期的战争就是这样，必然会有曲折。韩国被日本殖民了三十年几年，命短的估计从生到死一辈子都没见过韩国独立的样子。这漫长的年月里，犹豫失望绝望屈服的情绪滋长是自然规律。假日我们不是八年抗争而是三十年，你猜有多少信仰会坚持到绝望？所以电影里面的怀疑失望绝望放弃，是可以理解的。是人性的必然。事实是这样，电影也这样拍才更有吸引力。所以韩国这几年的抗日神剧都会给这种情绪展现的舞台。虽然韩奸视不对的，但是韩奸们的绝望，也是正常的绝望。韩国的抗日，心碎程度是可以想见的。

而没有曲折的成功，便缺少成功时苦尽甘来的喜悦。所以除了正面战场表现日本兵的愚蠢，生活中还有方方面面的抗日故事可以挖掘。总之，说着说着，必然又会走到为中国电影编剧和导演，素材和角度瞎操心的路上了。

还有，煽情的套路。

不管韩国人拍的是什么题材的电影，总免不了给煽情一席之地。你看它连拍个鬼片《与神同行》特效炫得人眼花缭乱时，还不忘指向煽情的目的，就知道这个民族不煽情活不下去。

其实呢，柳代表一坐下来，开口，我就知道要煽情了，韩国十年来煽情的套路都没变，但我还是愿意听，也知道这几句话里会有金句。甘心情愿被套路，所以你说人家为什么就把套路用的那么炉火纯青呢？这就是技巧啊。

“比起一个人走十步，十个人走一步迈出的力量更大”

你确定你不是在致敬我们毛爷爷说的 “人多力量大”？自比蒲公英的生存能力和我们的“星星之火，可以燎原”也有异曲同工之妙。哎，为什么我可以理解你们，那不都是因为祖上曾经同仇敌忾过吗！

但是呢，影片里蛮夷饼这个桥段把我伤到了。

“别的国家的军队开到我们国家就叫蛮夷”

“60年前中国的军队开到我们国家，带来了这个饼，就叫蛮夷饼，也叫胡饼。”

你这样说要负责啊，思密达！

朝鲜日据时代的前 60年，那是中国清朝时期的附属国啊。朝鲜附属我国可不止60年，你这么说逻辑不通啊。李氏朝鲜时日寇骚扰朝鲜，那还是明朝宗主国把军队开进来帮你赶跑的啊，那时就你们与水火啊，你看看你们现在的民族服装跟大明的相似率有多高啊。那都是你们自己上书求来的啊。

你恨日本可以，如果你觉得清朝是蛮夷入关篡夺明朝我可以理解，那你说清楚，不要说中国蛮夷好吗？你们一会说我们孔子是你们的，一会又说我们蛮夷，你确定儒家和蛮夷是一回事吗？

再但是呢，又有个桥段让我笑了。

金先生任职的剧场被老板改名成大东亚剧场。这是被日奴役的结果，但是剧院名字的写法，竟然是汉字。所以，说到底日本折腾来折腾去，老祖宗还是我们中国。

这部电影里面有很多经常在韩国罪案剧里刷存在感的演员，很开心他们能聚合在电影里，说真的，韩国电影人真实层出不穷，相比我们的流量世界，分量十足。

柳海镇我就不说了，忠勇路实力担当，虽然其貌不扬，但是演技让你感谢他的长相，幸亏他其貌不扬，要不我们怎能全心全意欣赏他的演技呢？最近他刷屏的影片是《完美的他人》，也是我强烈推荐 2019必看韩剧。

还有在《坏家伙们》里面演过反派的金太勋，说实话我一看到他我都吓死了。因为他之前塑造的反派太成功了，那种不寒而栗让我记住了他。这次虽然只是配角，却是个挺好的开始。

至于跟刘海镇演对手戏的尹启相，其实他的演技比不上柳海镇，所以演员存在感没柳海镇那么强，但是，我们柳海镇就有那个本领，无论跟谁演双雄戏码，都可以带动对方入戏，这就是现实版带你飞啊。

还看到在《阿尔罕布拉宫的回忆》里和玄彬组不离不弃 cp的小秘书闵镇雄，虽然他拿到的是韩奸的角色，但是你也会觉得很不起来，毕竟他们只是自愿服务，而自己的老婆又在监狱里奄奄一息，你是要救一本还没有编好的书还是救你老婆？他的挣扎和后悔都很真实，小秘书加油！

最后致敬一下韩国人对短跑的热爱，至少他们的电影是这样显示的，甭管什么题材，永远都马不停蹄。加油，但愿我们早日追上你们。

2019年2月18日

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影片信息：

片名：词典

导演：严宥娜

主演：柳海镇 尹启相

时长： 135分钟

类型：剧情 /历史

上映时间： 2019年1月9日

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当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

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