想活命有什么罪—《我不是药神》

「我卖药这么多年，发现世上只有一种病，就是穷病，这种病治不得啊。」

贫穷和疾病，是剧中角色相聚的共通点，有人撑得住勉强走得远，有人只能孤单离开，《我不是药神》的故事让人心痛无比，呈现贫穷生活的困境，以及病魔缠身的痛苦，让主角一行人为了赚钱、为了治痛不得不铤而走险，因为活着，比什么都重要。我始终认为世界需要多一点的爱与关怀，才有机会越来越好，因此本片具备的人情味是最触动人心的亮点。

《我不是药神》由中国新锐导演文牧野指导，宁浩、徐峥监制，徐峥、王传君、谭卓、周一围、章宇等主演，故事讲述徐峥饰演的印度神油店老板「程勇」生意惨淡、欠缴房租又受前妻鄙视，情势所逼只好去赚快钱养家、给父亲治病，所以毅然决定组团走私药品。管道搞定，药送来了，那怎么卖？大药厂定价贵到飞天，多数病患买不起，程勇就低价卖，不只赚取暴利，还顺便救人性命，何乐而不为？一夕之间生意好到订单做不完，想低调卖都不行，但是夜路走多势必会遇到鬼。

徐峥饰演的程勇，是整部电影的情感核心，从利己到利人、从商人到圣人，角色转变随着事件不断发生、结识许多朋友后变得更有血肉，多亏徐峥深厚的功力，演出实在深刻感人。他那一颗鬼灵精怪的商业脑袋，挡不住自己容易心软，慢慢地，他会舍不得，他看不下去，于是他融化了，原来不是穷病治不了，而是没人愿意帮忙治疗，大环境的悲哀，都隐藏在每个人的口罩底下。

药厂研发药品成本惊人，维护专利或药价高昂错了吗？警察依法要逮捕卖走私药的罪犯错了吗？白血病患盼望药价能降低才有钱买错了吗？为了生存，为了金钱，每个人都有各自的难关，真正的问题在于，社会严重的贫富差距难以改变，医疗、医保、药品政策也不健全，药贵难买，不吃等死，抗争不断延烧，病情继续恶化，被牺牲的终究是力量薄弱的平民，因为现实矛盾和贫穷是真正的幕后黑手。

程勇最初只是想赚钱解决自己生活危机，不知不觉却赚进大家的心里去了，大家有过欢笑快乐，也遭遇撕心裂肺，因为他们比谁都了解生活困顿的艰难，所以他们共同努力的辛酸让人感同身受，电影知道如何运用情感来挑逗观众，让观众仿佛成为其中一位病患或家属，对整起事件产生共鸣，催泪目的明确，但如果能减弱煽情的成分，别这么用力，或许电影的真实感会更自然。

在特别险峻的情况下，人性就会自然流露，选择什么或牺牲什么都是环境使然，本片的幽默感残酷却温暖。首次指导长片的文牧野导演手法平易近人，捕捉人物神采以及批判社会问题都恰到好处，演员表现深具穿透力，而剧本稳定扎实，叙事流畅，整体来说《我不是药神》是一部完整性高、情感丰富的佳作。走私药品确实违法，必须受到惩罚，然而非黑即白的世界里仍存在许多灰色地带，才能凸显出人情味的珍贵。