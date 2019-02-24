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《阿丽塔：战斗天使》：地表最强女战士

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2019-2-24 20:22:56

有不断实现自我超越的卡神压阵监制，毋庸置疑，电影技术层面完全胜任并超越观众的所有期待。

 

维塔工作室以极度出神入化、同时又极度返璞归真的电脑技术，打造出惊人的视觉大餐，片中那些炸裂酷炫的运动镜头，华丽流畅的格斗场面，被渲染的无懈可击。

 

 

除此之外，以往同类型电影中——比如《最终幻想》系列动作场面虽流畅，但CG角色表情呆板的诟病，也被全面肃清。

 

如果说日本原著漫画《铳梦》赋予了影片故事灵魂，那么精湛的特效制作，则赋予CG角色充满生命力的血肉。

 

观众将惊奇的发现，精确到面部每一丝肌肉变化、外科手术级的动作捕捉技术，让阿丽塔一举超越银幕史上所有CG前辈角色，拥有了足以触动心弦的演技和个人魅力！

 

 

少女阿丽塔面对新世界时活泼灵动的一颦一笑，
面对邪恶绝不退让还击时愤怒凌厉的一拳一脚，
竭尽全力也救不回爱人时悲伤痛楚的一哀一哭
....

 

阿丽塔心灵和躯壳同步进化中的每一道情感内涵，都能经由大银幕上细腻到真假莫辨的角色表情完美表现、传递出来，让人感同身受。

 

她根本不是什么CG角色，她就是有血有肉的人类少女....

 

 

终场，当阿丽塔挥舞单分子利刃斩断自己滴下的泪水，引刀指向高高在上的诺瓦时，那个曾经活泼冲动的单纯少女从此消失不见，接下来取而代之的，将是一位冷静勇猛、武力爆棚的战斗天使！

 

挑战旧秩序反抗奴役的末世鏖战，刚刚拉开序幕....

 

热切期待续集！

 

7.6 

阿丽塔：战斗天使 (2019)

影评(109)

收藏(1696)

阿丽塔：战斗天使/Alita: Battle Angel(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8072936/
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绚烂只是一时，平淡才是一世！

楼主

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2019-2-24 23:33:59

整个故事背景就是《疯狂轮滑》 Rollerball (1975)，《浴血野球场》 Rollerball (2002)，....的第三科幻版吗？哈哈哈~~~连豆瓣此“喜欢这部电影的人也喜欢 · · · · · ·”栏目都没有呢==！

然后阿丽塔的打斗身手很像《 冲出宁静号》里面的 莎莫·格劳 有没有？

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

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