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《复仇者联盟4》开启与终局 却带不走横跨十年的“托尼”情怀

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2019-4-24 10:54:27

#复仇者联盟4：终局之战/Avengers: Endgame(2019)

复仇者联盟4：终局之战
Avengers: Endgame
(2019)

 

夜已深，路上的灯昏昏暗暗，就像那消失殆尽的星球，《复仇者联盟4：终局之战》看完了，或许是一个开始，更是一个告别。几乎就在这里，随之而来的是十多年前以钢铁侠为主要故事情节的解决方案。到目前为止共有21部电影，每部电影都要跟随很多角色。每个角色又将塑造出一个个鲜活的形象，深入人心，涌入记忆。我们等待了十年的《复仇者联盟4》，却是泪目，更是彷徨，谁都不会知道漫威的第四阶段会如何开启，而此时，我们只怀念当下。

那些活着和离开的“初代”

《复仇者联盟3》中灭霸的一个响指，让这宇宙的一半成为了灰烬，留下的只有那些熟悉的面孔，美国队长、钢铁侠、绿巨人、娜塔莎、火箭等这些角色，他们目睹着身边的朋友一个个的离开。没错，灭霸的计划是成功了，而却是给《复联4》留下了最大的伏笔，所有人都为了灭霸的这种行为而生气。漫威迎来的第十一个年头，我们等待的电影也已经上映，三个小时的片长的确是让大家泪目了。而离开的终究还是离开了。

钢铁侠、娜塔莎逝去

《复仇者联盟4》这部电影上映之前，我们不止一次的想着在灭霸离开之后会有怎么样的一个结局。MCU官方之前也是表明会有关键的角色离开漫威。随着“初代复仇者”的合约到期，虽然说仅仅是演员的合同到期。而他们在电影中的离开却是让漫迷心痛的。（含剧透）没错，钢铁侠和娜塔莎终究还是离开了漫威，这个离开并不是他们的远征，而是逝去。美国队长和雷神已经苍老，钢铁侠和小辣椒终究还是分别，绿巨人还未能说出那句我爱你便失去了娜塔莎。第十一个年头，所有的漫迷都哭了。

善始善终的漫威

漫威在很早的时候就发布了关于英雄角色的海报，但是这版海报完全是以《复仇者联盟3》进行设计的。去年是漫威的十周年，我们看到了“无限战争”，今年作为漫威的第十一个年头，已经变得不同。十年前，第一部《钢铁侠》首次开启了MCU宇宙的序幕，而这十年之后的第十一年，小罗伯特唐尼饰演的钢铁侠就这样离开了我们。十年的陪伴够了吗？并没有，我们或许还记得那个有些霸气、有些以自我为中心的钢铁侠，在《复联1》中的他第一次见到了外星的科技，从而更担心地球，变得焦虑起来。记住的我们会记住，只是托尼，还能看到你吗？

灭霸向往的便是失去

灭霸在《复仇者联盟4》中也已经逝去，（含剧透）钢铁侠戴上了无限手套，却无法掌控那种能量。当在上一部中，灭霸完成计划之后独自到一个无名的农场之后，享受着夕阳最后的安静。而他的野心也是很大，在《复联4》中我们看到，灭霸又到另一个星球进行“计划”的展开。“终局之战”后，所有的地方都如泰坦星球一样孤单，而灭霸这回却跑不掉了，终究会为了自己的行为买单，不仅失去了卡魔拉，更失去了自己，在灭霸彻底完结之后，“复仇者联盟”也已经是疲惫不堪。

归来还是归去

《蚁人2》中，黄蜂女的出现，改变了原本没有任何办法的漫威宇宙。那么，归来还是归去，在《复联4》中更是相得益彰，蚁人在量子领域之后，无法回来，而最后却自己回到了现实，这是一个悬疑点，他已经完全可以在量子领域和现实中穿梭，这算得上是漫威英雄的归来（对《复联3》中英雄的离开有很大作用），而说起归去，则是《复联4》中会不会用到穿越到过去来完成完结灭霸的计划，归去之后的美队和钢铁侠终究信任，也终究相见，而此次相见，却再也不见。

惊奇队长的惊喜

在《复联4》之前曝出的预告中，我们看到，惊奇队长出现在“复仇者联盟”而更与大家打成了一片，她给予我们的惊喜源于，今年三月初上映的《惊奇队长》，作为《复联4》的前哨战，她来的太及时了，不难看出，卡罗尔·丹弗斯的能力算得上是最大的。随之而来的噬元兽，也是一大看点。作为尼克弗瑞的老朋友，卡罗尔·丹弗斯更是“复仇者联盟”的源泉出发点，我们看到的十年布局，都是源于她，而这一次，她也将全力以赴。

最大的彩蛋

MCU的电影不能错过任何一个剧情，正如不能错过任何一个彩蛋是一样的。在《复仇者联盟4》结尾的时候，一个熟悉的声音出现，“危险逼近，需要你们再次集结”这也正印证了灭霸只是万千宇宙中一个不起眼的小角色，而未来对于“复仇者联盟”来说，考验才刚刚开始，没有了托尼的复联，谁又担当起重任呢？（而这点并未是彩蛋，只是大家对于MCU的一个回味）。

致敬斯坦·李

陪伴我们的十一年时间，最应该感谢的便是你——斯坦·李，感谢你在《复联4》中最后的串场，这十一年的时间中，MCU的电影都能看到你熟悉的身影，感谢你为我们缔造了这个完美的漫威宇宙，感谢你在我们童年过渡的时候带来了欢乐，更感谢《复联4》十年布局之后，那一抹的感动。我们致敬，我们泪目，《复仇者联盟4：终局之战》不仅仅是终局，更是开启。你还好吗？

（本文原创/作者：@编剧高喜顺，文章已注册版权 版权所有，未经许可 转载必究）。


8.5 

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

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复仇者联盟4：终局之战/Avengers: Endgame(2019)
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