《大浴场》：腹愁者联盟

提到花样游泳，想必大多数人的脑海中就会浮现出这么一个画面：一群身材苗条、面容姣好的姑娘在水中翩翩起舞，时而露出上半身舞动手臂，时而潜入水中只露出洁白的双腿摆出各种姿势。仿佛在大多数人的心中，花样游泳这项运动，总是和女性息息相关的。但其实，这项优美的水上运动项目也是有男性参与的，而法国影片《大浴场》，讲的就是一群参加花样游泳的大叔们的故事。





看看海报上这些腹部圆滚滚的大叔们，再看看他们一个个沉闷的表情，再看看《大浴场》这个片名，怎么都让人感觉这电影是讲了一个发生在澡堂子里的中年危机故事。但其实，这部电影为我们讲述的却是一群饱受中年危机之苦的大叔们如何在游泳场上跟生活和解的故事。

片中的这支中年男子花样游泳队真可谓是“法国中年危机样本大全”，他们之中有患上抑郁症还失业了的、有一辈子呆在游泳场里从来没碰过女人的、有经营不善濒临泼产却死要面子的、有白天当清洁工晚上四处走穴完了一辈子摇滚却不出名的、还有妈妈是精神病患儿子是失语症的，而这支队伍的教练却是两个非常“不一般”的女性，她们一个是酒鬼，一个是下肢瘫痪的残疾人。





这部长达两个小时的电影为我们讲述的就是这么一支奇葩的队伍如何从闹着玩的聚在一起到最后在世界锦标赛上一展雄姿的。这是一部中规中矩的法国喜剧片，两个小时的片长虽然略显拖沓，但这群体态臃肿、体毛浓重的中年男子与花样游泳运动之间极大的反差仍然给人很大的观影欲望。但在我个人看来，这不电影除了像我们展示一个业余队伍是如何靠坚持和热爱走向世界舞台的励志故事，还暗含了一些其他道理。

我们经常会听到这么一句话，“每一个中年男人下班到家后都会在车里磨蹭而不是立刻上楼回家”，如果你留心，你也会发现身边就不乏这样的例子，说是想要独立空间也好，说是想要逃避家庭责任也好，其实归根到底反映的都是男人到中年时，面对上要照顾父母老人，下要照顾妻子儿女，工作上还要对谁都笑脸相迎时的无奈，不论中外，所有过了四十岁的男人都要面对这个困境。





我们来看看这部影片里的几位法国中年人是什么样子的：贝特朗得了抑郁症丢了工作，还要面对大姨子一家频繁无尽的嘲讽与挑拨；马尔库斯经营不善欠了一屁股债想要骗保却在伪造完现场后发现自己根本没买保险；劳伦特每天要在繁重的体力劳动后还要面对自己有失语症的儿子，养老院中还有一个精神不正常的妈；西蒙发行了17张CD却始终没有名气，只能白天做清洁工晚上在小酒吧演出，被自己女儿鄙视.......

放眼望去，这些中年男人真是一个比一个惨，说他们懒也好说他们运气差也好，但他们的生活就是那样的糟糕，其实对于大多数社会底层的中年男人来说，片中这支中年花样游泳队成员们面临的困境也是他们所面临的困境。但是面对这种状况，并不是说改变就能改变的，而且很多时候，就算他们想努力也会发现找不到方向，而又不可能每个人都“潇洒”的抛下一切远走他乡，那样就成了逃避责任了。那么，面对中年困境，到底该怎么办呢？那就是找到一个合适的方法去面对生活、与生活和解。





在片中，这些男人选择了花样游泳的方式，尽管他们的生活中有着这样那样的问题，但面对花样游泳这件事，他们是发自内心的热爱，因而也非常认真的去对待，即使要面对被人说成“娘炮”、被家人误解、被亲戚瞧不起，他们也依然用百分百的热情去面对这件事，因为对他们来说，花样游泳似乎是他们唯一能够掌控并且做好的事情了。

在比赛完的那天清晨，这些“腹愁者”们站在草地上，看向远处的地平线，太阳跳出地面，出现在他们眼前，这些中年大叔们突然就激动地喊了起来，向孩子一样欢呼雀跃。之后，他们又回到各自的生活中，一切似乎都没有改变，没有媒体关注他们的这场比赛，也没有人突然就飞黄腾达，但一切又都改变了，在花样游泳上取得的成功就像那突然出现的太阳一样，给了他们希望，让这些长久被失败所折磨所困扰的中年男人们发现了自己还是有能力去把生活变得更好的。





其实现实生活中也是如此，当你有一个自己的爱好，并且通过它能让你得到快乐的时候，你就找到了脱困的方法，不仅对于中年男人，对每个人都是如此。在这一点上我深有感触，作为一个年过三十依然单身、人丑家贫、能力有限、工作一般的人，我曾经有一段时间也陷入抑郁的困境之中，但好在我喜欢将自己内心的所想通过文字表达出来，在那段最烦躁抑郁的时间里，我也疯狂的写东西，将之视作是一种在困境中寻找突破的方法，虽然我也知道自己写的东西非常一般，但能看到自己的文章被赞同、被认可、被网站杂志等媒体转载就非常开心，就能抵消掉生活中很多的不愉快，就能让我感觉到自己还并不是一无是处，有能力将一些事情做好。

我觉得，每一个人都要学会在生活中给自己寻找一个突破口，活在这个世界上是我们的生物本能，为了活着我们只能用自己的生命、时间和情感去交换生存必须的物资和社会关系，这种充满痛苦与不开心是会陪伴你一生的，而找到一件爱好的事，则会很大程度上抵消掉这种痛苦，让你找到快乐。如果你也在生活中面临着种种困境，不如试着找到某种爱好，让自己开心点，这样才能有勇气和实力，去面对生活中的各种难题。



