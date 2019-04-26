冯建宇：豪爽猎户和府上公子无缝衔接的暖萌少年

赵雅芝叶童主演的九二版《新白娘子传奇》至今仍是难以超越值得重温的经典剧作，而最近正在热播的“青春版”《新白娘子传奇》则多了几分清新自然的况味，由新生代演员阵容所演绎的少年爱情也赋予了经典剧情以额外的创新性和生命力。

许仙和白娘子之间的夫妻情分自不必说，但在《新白娘子传奇》的最近剧情中，有一个人物的出现却为荧幕上纯白恬静的画风注入了一抹生机盎然的亮色，他就是在剧中饰演张玉堂的冯建宇。

不得不说，张玉堂这个角色从首次登场就给观众留下了很深的记忆点：他不是言行举止、待人接物皆完美无瑕许仙，反倒有种莽撞少年的闯劲儿与顽劣之气，倒是正和他猎户的身份相匹配。生性嗜酒的张玉堂碰上了同样爱酒的小青，不是相见恨晚，反倒是为了抢夺一坛上好的“秋露白”而互不相让，不过好歹两个人在酒的品味上志趣相投，彼此也就讨厌不起来，权当是一次不打不相识啦。喜欢耍点小心思来达成目的，但实际上心眼儿又并不坏，冯建宇将猎户少年张玉堂身上的这种小孩子脾气演绎得挺恰当，既不会让人感觉太作太幼稚，也展现出了那种充满孩子气的天真与真诚。

但看起来没什么烦恼的张玉堂也一直在被一个多年来一直如影随形的秘密困扰着，那就是他的身世。他的亲生父母究竟为何人，对此张玉堂已经没有记忆，只记得小时候经历过的一些非常零碎的片段，比如戴在脖子上的长命锁和“两只大猫”的画面，最终，在小青的帮助下，张玉堂终于找回了自己的家人，成谜的身世也得到了揭晓，原来他竟是出身名门大户的府上贵公子！

彼时的猎户少年和药房伙计身上还有种浓郁的纯朴气质，此刻换上了贵公子的锦衣华服，居然也没有丝毫的违和感，褪去了往日毛头小子一样的莽撞之气，多了翩翩公子的温文尔雅和从容清逸。摆脱了与家人失散的痛苦，他却仍旧记挂着往日的情谊与好意，处处想方设法维护小青，丝毫不像那些纨绔公子一样唯我独尊。演员冯建宇在张玉堂的身份突变中把握住了不变，也就是这个人物本身正直磊落、豪爽自在的天性，令人好感倍增。

奈何戏剧性的命运总是不遂人愿，张玉堂在和小青交往中不幸染上蛇毒，只有饮用忘情水方可免去一死。“忘字心中绕，前缘尽勾销。”饮下了忘情水的张玉堂苏醒过来，眼神依旧澄澈明亮，可心里却永远有一部分空空荡荡。曾经的海誓山盟不复存在，张玉堂一身喜气洋洋的红色礼服与新娘拜堂，依旧是翩翩公子的纯粹眼神，却多了几分微妙的沉静，往昔今昔两相对比，一时间只觉得不胜唏嘘。

《新白娘子传奇》中的冯建宇是个暖萌少年，而在同期正在热播的刑侦悬疑剧《晨阳》中，首次挑战反派毒枭沈钰一角的冯建宇却判若两人，眼神中充满了凛冽狠辣的杀气，看得出不管何种角色，冯建宇都是将全部身心投入进去来演的，因此无论是饰演纯真痴情的张玉堂，还是双面毒枭沈钰，都让人感觉过目难忘。



