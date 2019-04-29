面对孩子，你能否肩负起一个家的责任？

文/梦里诗书

十二岁的孩子将父母告上法庭，所控诉的是父母给予了自已以生命。电影《何以为家》的故事乍看荒诞至极，但当我真的看完这部电影，却又会被电影中在赤贫环境里生长的孩子，他悲惨的境遇所动容，会因此陷入耐人寻味的深思，这个世界最为弥足珍贵的羁绊是亲情，但并不是每一个能生下孩子的人都有资格成为父母。

作为一部现实主义电影，在《何以为家》里，生长于黎巴嫩的女性导演娜丁·拉巴基将镜头聚焦于了自已国家的社会最底层，透过她的镜头，我们看到的是一个让人不可思议却又如此真实的国度，在这里从贩卖毒品到儿童买卖是那么的随处可见，从非法移民问题到孩子最为基本的生存都无从得到保障，可以说这部电影中的任何一个点都可以延伸为一部颇具深度的电影，而娜丁·拉巴基透过这一系列罪恶事件的串联，却将最后的焦点放在了孩子的身上。

在电影中作为主人公的男孩赞恩，本该是身处学堂，憧憬未来的年龄，却不得不整日为了生计辛苦奔波，而赞恩的家庭虽然是一个拥有七个兄弟姐妹的大家庭，但在这个家里，所充斥的也并不是其乐融融的温馨，赞恩的父母对待自己的孩子的方式只有非打即骂,漠不关心,在这种原生家庭里长大的赞恩,其实从小就不曾感受过多少亲情,但电影却又透过剧情的展开赋予了他以"爸爸"般的责任,这种残酷中透露的人性至善,是电影最具人文关怀的一笔。

面对赤贫的生活，年幼的赞恩并非没有想过去改变，从帮人做事到在药房骗取处方药，为了能够赚钱补贴家用的钱，才12岁的他愿意去干一切自己能干的事，但就是这样，他仍旧无法摆脱贫穷的宿命，贫穷就犹如一张无形而又有力的巨网，深深的网住了像赞恩这样的社会底层，并使之将贫穷一代一代的传承下去，因为在这样一个没有教育，罪恶横行的社会里，所有关于美好的希望都是不复存在的。如果说在是枝裕和的《无人知晓》里家庭的缺失只是个例，那么《何以为家》所呈现的社会现实，则是中东不少家庭最为真实的缩影。

电影里孩子对父母在法庭上的控诉则使电影又增添了一个新的维度，当生育不再是一种责任，而只是源于性的本能，这样的生育是否本生就是一种对生命的亵渎？其实透过赞恩母亲在法庭的辩护，不难发现赞恩的父母并非十恶不赦的歹徒，只能说他们不懂得该如何正确的教育孩子，肩负不起作为父母对子女应尽的责任，愚昧的固有的认知更只是使他们将孩子当成了商品和工具，这种认知的愚昧与一个动荡畸形的社会现状，二者是着密不可分的联系，电影由此对社会不公的讽刺，对社会制度不完善的批判也变得更为真实有力。

一个孩子眼中绝望的家与世界，将一幅凋敝混乱的社会百态跃然光影，而这部电影或许无法改变黎巴嫩的现状，但它却足以让每个人审视自己是否是一个或能成为一个合格的父母，能否肩负起一个家的责任。