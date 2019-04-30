《下一任：前任》：爱情本无法，真爱如昙花

爱情本无法，真爱如昙花……

由郭采洁、郑恺、李东学、谢依霖等人主演的这部《下一任：前任》，其实是一部独立的影片，与《前任攻略》系列有着本质上的区别，影片故事重新塑造了一个有点不同的“前任”，“有前任，无攻略“，使之不再单单代表一个“人”，而是代表了一种“爱情”，让坎坷大龄女在孤寂黯然的深夜，有一碗暖汤，可以捧在掌心等待黎明。

影片故事的主题是：对的人终将走散，对的人总会重逢。

正如打排球需要战术一样，爱情需要战术，但战术并不一定能赢得爱情——当你与爱的人一再错过，怎么办？是不再相信真爱重新开始一场新的恋爱，还是持续等待，即使一直等的那个人始终不来。林心恬（郭采洁 饰）就是那个一再错过的人。

故事要从林心恬国中的时候说起，那时候，她喜欢上了爱打排球的学霸黄克群（李学东 饰），然而也是从那个时候开始，每当她想要示爱，都会阴差阳错被人捷足先登，然后，悲情退场，在几次重逢的间隙，她谈了一场将就三年的恋爱，还结了一次以为遇到真爱的婚姻，结果只是被人“报复性拉人垫背”，注定了被劈腿的结局，她的爱情和人生，就像一首多年前的流行歌曲——我等的船还不来，我等的人还不明白，寂寞默默沉没沉入海，回忆回来，你已不在……

《下一任：前任》的故事并不复杂但会让看的人莫名纠结，因为他所讲述的爱情是走心的，也是当下大多数人面临的爱情困境。是的，在爱而不得与和很爱你的人之间作出选择，是自打爱情诞生以来就伴随而来的难题，在不同的时代，大家做出的选择也不尽相同，在这一点上，林心恬与她的渣男前夫吾川（郑恺 饰）观念难得的一致，就是一旦遇见真爱，会毫不犹豫的与陪伴身边的人分手——有时候，陪伴到最后并不见得就是爱情。

就像雨夜离开的父亲，他就是这种恋爱观的践行者。所以，尽管他离开时只有简简单单的一场戏，但却看的人心头一震。这也是为什么会给林心恬手里攥上一张差签，她不是得罪了爱神，是她的爱情观被毁，从此再无奋不顾身去爱的勇气，所以，每次面对心爱之人，都仿佛欠缺一点点运气，总是落人一步。

于是，她变成了一个明白很多爱情道理的人，但爱情和道理是两码事，而爱情往往可以不讲道理。但是，一个人遇到太多坏事的好处就是，终于成长并勇敢起来，然后，她不再讲什么道理，而是直接击球，拿下属于自己的那一分。



