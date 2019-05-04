别再叫文文猪队友了，人在恐惧中“你跺你也麻”

近几年的国剧长度真是越发让人“望而却步”了了，四五十集的电视剧已经算是平常，牵涉到的时间跨度再长一点，七八十集也不无可能，往往还没追到一半就失去了耐心，毕竟剧情就那么多，拉长了时间线，精彩度也势必要打折扣的。



东方卫视播出并上线优酷的公路悬疑剧《七日生》用“浓缩”二字来形容毫不为过。剧如其名，《七日生》讲述的就是在短短七天时间之内发生的一系列惊险变故与争分夺秒的跨国营救，一周的时间看起来不长，但对于置身于这场风暴中心的每个人而言，都仿佛在生与死的边缘游走无定，而二十八集的剧集长度更是堪称良心，其剧情的快节奏与浓缩度自然引人瞩目。

既然是跨国营救，就必然有营救者和被营救的对象，在《七日生》中，在第一集出场没多久就被绑架的文文（石纯子饰）就是对于剧情发展至关重要的被营救者。身为平面模特的文文一心追求梦想，却不成想被伪装成摄影师的塞姆算计，而最让人傻眼的莫过于她被塞姆卖了却还不忘表达感谢，真的是“被卖了还帮人家数钱”的典型案例了，文文傻白甜的天真个性，在这时就已经初露端倪。

对于能在危险情境下保持头脑冷静的受害者来说，最重要的就是在保全自身的条件下，即使与外界联络，传递关键信息以便及时得救，可文文不但整个人半天都冷静不下来，还给一心营救他的男朋友李晓宇（李晨饰）添了不少麻烦。

文文被绑架后，当她用手机向李晓宇求救时，说了一大堆都是无关紧要的话，有那时间还不如赶快干脆利索发个准确的微信定位，害得李晓宇只能坐立不安干着急；第五集中，李晓宇好不容易和文文通上了视频，焦急不安问询她的具体位置，对面的文文却只顾着大喊“晓宇！晓宇！”，简直就像吓破了胆无所适从的孩子，根本没法说出个地址来；再到后来李晓宇和简妮逃到医院仓库里躲避追杀，好不容易暂时安定下来，文文一个电话顿时让两人位置被暴露，虽然这也不能全怪文文，但这个电话也实在是来得太不凑巧了点儿。在文文的手里，任何用于联络的现代高科技工具仿佛都成了无用的摆设，简直恨不得穿过镜头一边猛摇文文的肩膀，一边大喊“文文，你清醒一点！”

当然，观众看得再置身其中，终究是没办法感同身受的看客。正应了本山大叔那句经典的“你跺你也麻”，假如你真的不幸在海外旅行时遇到了被绑架这档子倒霉事，当下的表现还真就不一定能比文文强到哪儿去。猪队友之所以成为猪队友，不是因为脑子和手跟不上趟儿，倒是极有可能是真的被吓傻了。

《七日生》中海外华人用生死时速展开的跨国营救不但让人热血沸腾充满力量，而且还向观众根植了这样一种信念：身在异国他乡的人啊，彼此之间更应该守望相助。



