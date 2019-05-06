治愈感满满的《大侦探皮卡丘》，用萌气化解亲情危机

皮卡丘的动漫形象实在太经典，随便一个“皮卡皮卡”就能表达出兴奋、慵懒、愉快、倦怠等多种情绪，终极大招“十万伏特”的强大威力更是酷炫无比羡煞旁人。有谁不想拥有这样一只既可并肩作战又能随时卖萌的皮卡丘呢？

于5月10日上映的好莱坞真人电影《大侦探皮卡丘》可以说是进行了一次极为大胆的尝试，不但将有史以来一直以二维平面形象示人的宝可梦立体化，而且还赋予了原本金属质感十足的大侦探皮卡丘一副超级好揉的毛茸茸身体，足以看出在特效方面做到了精益求精，最终效果称得上近乎完美。再配上《死侍》“小贱贱”瑞恩·雷诺兹的反差萌大叔音，绝对是全方位无死角的萌度爆表了！

和此前宝可梦系列的动画电影有所不同，这一次皮卡丘不再是从一登场就和宝可梦训练师如影相随的忠诚伙伴，而是逐渐才和男主角蒂姆·古德曼建立起了出生入死的深厚友伴关系。男主角蒂姆的个性也挺特立独行，在这个基本上人手一只宝可梦的世界里，他却坚决抗拒养一只宝可梦的想法。没过多久，他产生消极情绪的真实原因就在后续剧情中得到了揭晓：父亲对于宝可梦的热衷令他不解，他认为宝可梦让他和父亲产生了隔阂和距离。

为了得知生死未卜的父亲下落，蒂姆只身来到了这个如同幻想世界一样不可思议的莱姆市，在这里，各式光怪陆离的宝可梦和人类生活在一起，彼此都感到和谐愉快。他来到尘封已久的父亲办公室，却在里面发现了一个惊人秘密——一只会说人话的大侦探皮卡丘！而且根据大侦探皮卡丘侦探帽上的提示，它就是父亲曾经的宝可梦搭档。大侦探皮卡丘相信蒂姆的父亲一定还活着，而且背后的真相一定没有想象中那么简单，于是这对欢喜冤家就这样踏上了寻找真相和父亲下落的奇异旅途。

如果说《大侦探皮卡丘》的故事明线是蒂姆和大侦探皮卡丘并肩作战破灭反派阴谋的大场面热血战斗，那么另一条暗线就是蒂姆和父亲之间从淡漠疏离到最终和解的亲情故事。人活在这世上都有些只能向自己敞开的秘密和苦衷，一旦缺少言语沟通和情感交流的桥梁，就很容易产生误解，无论是血浓于水的父子亲情还是朋友爱人之间的感情都是如此。误解其实并不可怕，出现了就解决它，视而不见和抗拒沟通都是最糟糕的态度，只会让彼此越走越远。好在经过一场接一场九死一生的苦战后，莱姆市终于重获和平，而蒂姆也和久违的父亲达成了和解。《大侦探皮卡丘》教给每个孩子和成人最重要的事，就是要趁早踏出消除误解的第一步，沟通永远必要且绝对有用。

《大侦探皮卡丘》用治愈感十足的宝可梦真正诠释了“萌，就是王道”，而蒂姆和父亲之间消除隔阂达成和解的暖心结局同样温柔又治愈。无论和亲人关系是亲密还是疏离，都一定趁早表明心迹吧，只要能够拉近心与心之间的距离，就永远不会太迟。



