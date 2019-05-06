文/梦里诗书

《罗马》是一部与我们认知中意大利罗马完全无关的作品，在这部电影里导演阿方索·卡隆所一展的是他在墨西哥城罗马区的往昔记忆，是第三视角去再现动荡时代下个体的命运，而于此中电影所蕴含的又不仅是女性意识的崛起，更是面对困境我们该如何去重塑自我。

黑白之间大量长镜头的运用，使《罗马》从始至终给人带来最为直观的感触是平淡，但这种平淡又有别于冗长，相比于很多同类型回溯过去的电影，《罗马》更像是卡隆立足当下对过往时代的一次回望。第三人视角的审视，叙事已然不再是电影最为关键的核心，氛围与记忆凝聚而出的是足够客观中立的视听语言，而无论是残酷的宿命，还是崩溃的情绪，电影又都在尽可能的保持了以克制，由此所形成的《罗马》，悄然间便营造了一股属于平民的史诗氛围。

卡隆在这部电影里将镜头聚焦于了两位女性身上，她们一个是未婚先孕的女佣，一个是面临家庭危机的女主人，虽然身份各不相同，但她们却又都经历了一个暴动，阶级对立矛盾不断加深的墨西哥社会，在这样的时代里被虚伪善变的男性伤害，她们如何去弥合伤痛，如何在一个剧变的时代中学会坚强，是《罗马》的剧情张力，电影也正是在这一过程中得以积聚起巨大的力量，终构建了于无声处闻惊雷，巧夺人心的内核。

对于卡隆来说，《罗马》更像是他对故乡所撰写的一篇散文，如果你熟悉这位导演，熟悉他的作品，那么不难发现这部电影其实就是他对自己往昔生活的一次追忆，反之则在某些层面的认知上会有感是是晦涩的，这也是这场带有鲜明私人风格电影所仅存的问题，但好在卡隆他并没有将自身的格局只是局限在一次乡愁的追忆上，虽然电影对时代背景的体现是隐晦的，但仍旧并不妨碍他将家国 、女性 、 政治 、 阶级融入到一部电影中。

透过这一系列的内在沉淀，以及处处隐喻的构思，电影也逐渐完成了意识形态与艺术表达的统一，《罗马》虽然没有高潮迭起的情绪，却饱含了无比充沛的情感，而最为让我印象深刻的便是海滩边的那场戏，伴随着一波波浪花，历经劫难的他们想拥一起，潸然泪下。这个世界上不存在没有挫折的人生，当命运的天平滑向未知，爱的力量会成为最重要的砝码，生命也会由此在爱中迎来真正的成长。

“我们的生活会有所改变，我们会一起度过，这会是一场冒险”，这是电影中历经磨难后女主人召开家庭会议的原话，也是电影对人性真善的笃行，其实在任何挫折中，我们都可以选择用爱来拥抱希望。