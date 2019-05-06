《权力的游戏》第八季第四集：选择与代价

今天，《权力的游戏》第八季第四集播出，播出后在中外网络上都被骂惨了，我确实也有很多不满意的地方，但毕竟这部剧已经脱离原著飞升许久了，如今编成什么样都不让人意外，我只希望它能有个稍微像样一点的结尾了。

正文开始

在经历了上一集的生死大战后，本集以悲壮的群体火葬作为开场，每个角色都在跟自己死去的好友亲朋告别。这里有一个小细节值得注意，那就是珊莎将一枚冰原狼的胸针放到了席恩的尸体上，不同于琼恩的私生子身份，作为史塔克家的养子，席恩是完完全全跟史塔克家族没有关系的，珊莎的这一举动代表了史塔克家族对于席恩的承认，而这，也是席恩生前的夙愿，如今珊莎的这一举动，也算是告慰了席恩的在天之灵吧。





这种悲伤庄严的气氛一直延续到接下来的庆功宴上，熬过了死亡的威胁，他们理应纵情欢歌，但这场庆功宴一开始的气氛却十分压抑，在座的众人如同被老师看着上自习课的学生一样，只敢窃窃私语，原因很简单，因为老师们不高兴。





看看主席台上坐的各位就能知道这种压抑的气氛从何而来，布兰不用多说了，他现在就是个机器人，基本不会说话；珊莎和丹妮莉丝想的其实都是同一件事，那就是接下来该怎么办，本来第二集的时候大家都把事儿摆到明面上来了，再差点谈崩的时候是席恩的回归化解了尴尬，如今死亡的威胁已经消除，两位女性领导人对自己的下一步行动都在紧张的思考。最后是琼恩雪诺，“什么都不懂”的他夹在表情严肃的妹妹和媳妇兼姑姑中间不知所措，也只能尴尬的喝酒了。

领导们都不发话，小兵们自然也不敢起身乱跳，但詹德利可管不了那么多，他现在只想跟艾丽娅“再爽一次”，于是到处找艾丽娅，而探头探脑的詹德利正好给了丹妮莉丝一个立威的好机会。

这场突如其来的封爵其实丹妮莉丝在这个时间点这么做目的很明确，就是为了告诉在座的所有人，我，丹妮莉丝，才是你们的女王，我拥有至高无上的权力，你们想过好日子那就得跟我干。





丹妮莉丝宣布詹德利为风息堡领主的行为就如同体育课上老师说开始自由活动一样，气氛瞬间被点燃，整个临冬城宴会厅沉浸在一片欢声笑语之中，而上一次这里这么热闹，还是在劳勃国王驾临的时候，那时在这个大厅中开怀宴饮的人，此时大多数都魂归天际了，时间，真的是改变了太多。

在接下来的宴会诸人镜头中，有几个点很有意思。在詹姆提利昂布蕾妮和波德瑞克四人的“真心话大冒险”游戏中，当提利昂说布蕾妮还是一个处女的时候，一旁的波德瑞克尴尬的拿起酒杯喝了一口，这一表现真是太搞笑了。我们都知道，波德瑞克可是曾经跟三个女人同时玩最后还被发了红包的“维斯特洛性王”，而他服侍的骑士此时还是一个处女，侍从都比主人见识的多，这确实是有点尴尬。





然后是托蒙德的变脸时间。在被横刀夺爱之后，大眼萌托蒙德跑去跟猎狗哭诉，但还没过十秒钟，他就搂上了一旁侍酒的小妞，还跟猎狗说狗哥你得忘掉悲伤继续前行啊。这脸变得真是快到极致，都说金鱼的记忆只有七秒，我看托蒙德对爱情的忠贞跟这个时间也差不多长。





接下里猎狗跟珊莎的见面也很有意思。上一次两人距离这么近的时候，珊莎还是一个脆弱的小姑娘，而如今她已经成长为一名稳重机敏的女政治家了，当然，她也付出了不小的代价。猎狗说当初如果珊莎跟自己走就不会受这些苦，而珊莎也明白的告诉猎狗，如果她不受这些苦，她就不会成为如今的珊莎。这一切都是每个人自己的选择，你选择了哪条路，你就必须付出相应的代价，这就是命运。

而如果你留心的话，你会发现在珊莎走到猎狗跟前时，远处的波德瑞克正搂着一个妞儿跟另一个妞儿说话，那个曾经呆如木头一般的小伙子，如今也已经成长的跟他的发型一样油滑了。而 当珊莎坐下的时候，远处的波德瑞克已经搂着两个妞儿一起笑着离开了，很显然，他们是去做一些爱做的事情了。上一次在君临城里4P，如今在临冬城里3P，“维斯特洛性王”真是名不虚传，而且更牛的是上次波德瑞克4P的时候是提利昂请客，而这一次的3P显然也不用花钱，每一次大保健都不用自己掏钱，波德瑞克真是运气好极了。





接下来就是众望所归的“詹美时间”，盼了多少年，我们终于盼到了詹姆和布蕾妮走到一起，炉火旁，两人赤裸相对，犹如当初共浴之时一样，他们两个终于熬过了生死，放下了一切防备，真诚而赤裸的走到了一起。但这份甜蜜并没有维持多久，詹姆以为自己从此会归隐田园，跟布蕾妮过上幸福的日子，但远处传来的消息最终还是动摇了他，这里不是他的家，君临才是，因为瑟曦在那里。正如珊莎当初说的那样，“亲情是复杂的”，而这份亲情上又叠加了爱情更是如此，所以詹姆才会抛弃了布蕾妮，回到君临去。而这，估计也是为了最后应验瑟曦那个“你会被自己的兄弟所杀”的预言做铺垫。





调动起了宴会气氛的丹妮莉丝不久之后便意识到了事情的不对，因为这看似热闹的人群之中，竟没有一个是为她而欢呼，明明是她解救了危机中的北境人民，但却没有一个人感谢他，他们都在为琼恩、为珊莎、为艾丽娅欢呼，这让丹妮莉丝更加意识到，她不能再在北境停留一秒了，她必须要南下，为自己争取名义上的最高权力。

这就是为什么刚刚经历完大战，丹妮莉丝就要急迫的发动南征的原因。因为她在北境地区完全没有群众基础，而她手下的人马在北境如果驻扎时间过长，势必会跟北境势力起冲突，更致命的是琼恩是个坦格利安的消息现在已经有山姆和布兰两个人知道了，时间一长万一走漏风声，丹妮莉丝恐怕会被瞬间推翻。比起这个巨大的危险，劳师远征的危险要相对小一些，因此丹妮莉丝才会不顾师老兵疲毅然选择发动南征。





在这里我们还得到了两个信息，一个是在上一集中看似被团灭的多斯拉克军队竟然还有一半的人存在，这非常的不科学，唯一的解释就只能是在大战开始前丹妮莉丝为了保存实力把一半的骑兵派到了远离临冬城的地方。另一个是上集迫降后就在没有镜头的雷哥终于出现了，很显然这头龙没死，不过也被折腾的不轻，翅膀上有好几个大洞，算是为了在后面的被杀做个铺垫吧。





丹妮莉丝做出了自己的选择，而代价，她也将很快付出。

大军动身之前，史塔克家仅存的血脉在神木林进行了一场谈话。这一集中每个人都在做出自己的选择，而这场谈话的作用也很明显，就是让琼恩做出自己的选择，于是他选择了将自己的真正身世告诉两个妹妹。





与此同时做出选择的还有艾丽娅和猎狗。这一集也解释了在第二集中，艾丽娅跟詹德利上床并不是出于爱而更多的是出于好奇心，在躲过了死亡的威胁后，杀死瑟曦显然要比跟詹德利这个好人卡持有者过一辈子更重要，况且，艾丽娅这辈子也不会嫁给什么王子或者领主的；而猎狗的目的很简单，那就是去君临杀掉他那个死过一次的哥哥。雪地上，猎狗和艾丽娅并肩骑马缓缓前行，像是一对父女，也像是一对侠客，前方的路凶多吉少，他们却毫不在意，飘飘悠悠一去不回头。





在起兵南下的军事会议上，提利昂和瓦里斯力劝丹妮莉丝不要为了铁王座而毁掉整个君临城，但效果并不怎么样，丹妮莉丝显然对自己的想法更有信心，最后还是琼恩出面才让她暂时改变了想法。这显然引起了提利昂和瓦里斯的担忧，因为之前我们也看到了，提利昂曾经不止一次的担心过丹妮莉丝会不会成为一个女版的“疯王”，而如今她的种种表现却来越朝着提利昂所担心的方面发展。现在看来，如果丹妮莉丝想做某件事，基本上就是谁的话也听不进去，就连琼恩也是有时候灵有时候不灵，这种君王对他们这些臣子来说，实在是有些危险。



但很快，他们便得知了另一种可能。作为小指头的得意门生，珊莎在丹妮莉丝大军启程之时“无意间”向提利昂透露了琼恩的真正身世，这果然起到了非常好的作用。面对逐渐无法控制的君王，提利昂和瓦里斯在无意间就结成了“叛国二人组”。





这里要说说珊莎的举动。作为一个跟在小指头身边多年的人，珊莎无疑可以说是小指头的得意门生了，即使她不是刻意去学，耳濡目染也让她掌握了不少扇阴风点鬼火的本事。琼恩是正统坦格利安这件事，珊莎不能自己对外公开，因为这样一会显得自己别有用心，二会引起她和琼恩之间不必要的矛盾，三会让史塔克家族自身遭受外界质疑。

而她把这个消息传给提利昂则会起到很有效的作用，提利昂是丹妮莉丝的头号谋臣，这个消息势必会引发丹妮莉丝君臣之间的猜忌，而提里昂很容易嘴上把不住门，只要这个消息在丹妮莉丝军中传播开来，丹妮莉丝的势力就会被削弱，而相反琼恩雪诺的声望会在丹妮莉丝军中进一步提升，因为他才是真正的“天命”，他琼恩在怎么是坦格利安，身上流的血也有一半是史塔克家族的，更何况他还是从小在史塔克家长大的，对于珊莎以及整个北境来说，有这么个人坐上铁王座，总比那个莫名其妙的女王要好得多。





在大洋中的船舱里，提利昂和瓦里斯两个人就维斯特洛大陆上人类的幸福和前途命运展开了一场讨论。提利昂担心丹妮莉丝会变成疯王，而瓦里斯则真真切切的见识过疯王，因此他们都不会允许丹妮莉丝真的变成一个失控的君主。瓦里斯看的很清楚，琼恩的真实身份只要被第二个人知道，那就一定能够一传十十传百，那些已经臣服或者表面上臣服的势力会立刻反对丹妮莉丝，而这也代表着琼恩和丹妮莉丝两人之间将不仅仅出现感情不和这么简单的事情。



丹妮莉丝一辈子都在为了铁王座而努力，为了铁王座她可以不惜一切代价，本集前半段她逼着琼恩不许把身世对外公布的原因就是如此。如果事情传开，丹妮莉丝将失去夺取铁王座的合法性，那么盛怒之下的她会做出什么事情来大家都能想象到。因此来说，提利昂“二王共治”的想法还是太天真，这世上什么都没有铁王座的诱惑来的更大，为了这个，别说是夫妻，就算是骨肉也一定会照样相残。





提利昂说到这里估计也意识到了这个问题，但他还是对丹妮莉丝抱有一丝丝的幻想，于是岔开了话题，但他没想到自己是个乌鸦嘴，刚说完瑟曦，瑟曦的大军就杀到了。

与船舱下面密谋的两人心惊胆战所不同，甲板上的两个人却满脑子都是甜蜜蜜，弥桑黛和灰虫子在熬过生死之战后看来已经完全不用估计了，公然手拉手，看着大海憧憬着退休计划。正如大多数办公室恋情不会有好结果一样，两人也在这场突袭中永别。

这场突袭的戏份只有一个目的，那就是用金手指抹掉一头龙。当丹妮莉丝还打算用空中轰炸的方式像消灭弥林的奴隶主船队一样消灭攸伦的船队时，她却遇到了大麻烦，因为人家有防空炮了。





君临城的生产率真是谜，攻打高庭的时候还只有一支巨弩，如今已经量产化了。而这些巨弩绝不是几年来生产出的，而是在很短的时间内出现的，不然从君临跑到北边的人那么多，不可能没人知道这个情报。





在这里再一次体现出了丹妮莉丝“疯”的潜质。面对雷哥的死亡，丹妮莉丝首先想到的不是躲避密集的火力，而是迎头而上，直到最后一刻才回过味来勉强躲开了射击。而这一切，都被提利昂和瓦里斯看在眼中。

龙狮之间的第一战就这么仓促的结束了，狮子家获得了绝对的胜利，得胜归来的攸伦牵着小翻译美滋滋的向瑟曦请功，而瑟曦也回馈给他一个更好的消息，那就是瑟曦已经怀上了他们的孩子。这个曾经因为出场镜头过于跳而被广大观众所“不喜爱”的角色，又一次交上了好运气，看来再过几十年，他海怪家的血脉，终于能够问鼎铁王座了。但在《权力的游戏》里有一条铁律，那就是跳的越高死得越惨，攸伦的完蛋只是个时间问题，至于以什么方式完蛋，就很值得期待了。





这里还体现出了瑟曦这个人的冷血和计谋（不排除是科本的主意），你丹妮莉丝不是号称穷苦人民的解放者么？那我就把老百姓放在我们之间，看你能不能踩着老百姓的血肉打进来，不打，你就拿我没办法，拖得时间越长劳师远征的丹妮莉丝军失败几率就越大；打，你丹妮莉丝就是自己打自己脸，你的群众基础和政治基础就会丧失掉，看似处于弱势的瑟曦，此时给丹妮莉丝下了一个“两头堵”的套。





面对这种情况，丹妮莉丝果断决定自己打自己的脸，在至高的权力诱惑和复仇的怒火的双重作用下，丹妮莉丝再也不愿意去顾虑什么了，拿下君临杀掉瑟曦是她唯一要做的事情。在苦谏失败后，提利昂和瓦里斯再次坐到了一起，而这一次瓦里斯也失去了耐心。此时的瓦里斯倒像是从游戏《刺客信条》里走出来的人物，他的目的并不是侍奉某位君王，而是为了整个大陆上的人，在天下大乱时他会帮助君王登上统一天下，而当这个君王走向疯狂之时，他也会毫不犹豫的解决掉这个君王。从他那暗示一般的点头中我们能够看到，瓦里斯已经决定启用自己的最终解决手段了，而我们都知道他的手段，那就是暗杀。





最后的这段城下会面基本毫无意义，让人完全不明白为什么在丹妮莉丝都进入巨弩的射程之时瑟曦竟然不下令杀她。总之就是为了告诉我们，双方之间已经没有任何和谈的可能性了，接下来就是你死我活的战争了。

这一集中还出现了波隆跟詹姆提利昂哥俩在一起的戏份，说实话，我实在看不懂拍这段的作用是什么，而且波隆还体现出了从未有过的话痨和紧张，这一切都太不正常，可能是在为这部剧某个人的结局做个铺垫吧。



































