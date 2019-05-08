《破冰行动》：缉毒大案神还原，有谁能够了解缉毒警的心酸

2013年年末，一例震惊国内的中国特大缉毒案件——雷霆扫毒“12.29专项行动”想必至今依然让许多人印象深刻：有谁能够料想在广东省的小小村落，近两成的村民都在制毒贩毒？总以为毒品离普通人的平静生活有十万八千里远，殊不知这定时炸弹一样的危险随时有可能潜伏在你我身边。



由中央电视台和爱奇艺联合出品共同播出的《破冰行动》，还原了这一特大缉毒案件，画面和剧情用冷静客观的真实视角呈现出写实风格，开门见山没有丝毫拖泥带水，一开始的村民暴力抗法就特别写实：具有浓郁地方特色的塔寨村和祠堂、村民与缉毒警对抗只为庇护嫌犯、眼看无法得逞甚至还毁灭了至关重要的冰毒原料证据……不断激化的冲突和难以调和的局面，从一开始就牢牢吸引住了观众的情绪和注意力，也已经悄然为缉毒行动的“任重而道远”埋下了伏笔。

在《破冰行动》中推动故事情节发展的关键角色，就是黄景瑜饰演的嫉恶如仇缉毒警李飞。尽管他年轻资浅缉毒经验不够丰富，但却当机立断头脑冷静不会放过任何一个嫌犯。然而，李飞在接下来遭遇的一系列突如其来的变故中才逐渐体会到什么才叫势单力孤，什么才是真正的有苦说不出。

制毒证据被销毁，嫌犯被抓不久就取保候审；怀疑警局有内鬼，莫名其妙就被处分；想凭借一己之力找出真相，没想到到哪里都被追杀，惩恶扬善的缉毒警反倒变成了命悬一线的“逃犯”……第一集帅气亮相，第二集险些丧命，第三集就被抓了，男主角李飞不但没有主角光环，反而像受了什么诅咒一样不断被算计。暗处的“保护伞”盘根错节互相包庇，“地头文化”更是极为严重，李飞的行为触及了当地毒贩的利益，能够“苟全性命于乱世”已经很不容易了。“东山没好人！”李飞的这一句绝望控诉道尽了心中蓄积已久的无奈与心酸。

《破冰行动》不但塑造了李飞等年轻缉毒警的帅气形象，也通过吴刚、王劲松、任达华等演技派戏骨的实力加盟增加了人物关系的复杂性和故事剧情的可看度。吴刚饰演的禁毒局副局长李维民行事审慎，和李飞有着微妙而隐秘的关系，王劲松一个眼神一个举动都尽显大佬本色，任达华饰演的香港黑帮老大行踪神秘令人难以捉摸，每个人的身份都有种亦正亦邪的感觉，每一个角色的“前世今生”都没有想象中那么简单。

《破冰行动》借缉毒警李飞的形象真实呈现了无数奋斗在禁毒缉毒第一线英雄们默默无闻的崇高一面，也通过缉毒警的流血牺牲展现了缉毒行动的极度残酷与心酸。三集看完，看片会上大家都自发鼓掌，我是觉得根本不过瘾，还想继续往下看。总结下来，这三集可以说节奏快，信息量大，剧情不拖沓，全程高能，飙车枪战也非常刺激，人物关系错综复杂但有条有理，视听体验无比享受，堪称五月追剧首选。



