四月新番推荐：火星上的音乐梦

年纪大了之后，就没有那么多的精力追番了，在年初第一眼扫完四月新番预告后，除了几部大热的漫改，原创新番中只有《卡罗尔与星期二》吸引了我。一方面是音乐题材，卡司阵容、制作团队很给力，骨头社和渡边信一郎吹爆。另一方面，我也有一段时间没有看音乐番了，《卡罗尔与星期二》看起来十分精致，而且背景故事的设定有一些赛博朋克的味道，正是我非常喜欢的类型，之前玩“矩阵潜袭”的时候，也是思考过未来AI歌手的这个话题，万能的AI能创造最好的音乐吗，人类在创作这个部分还能占据主导吗。

骨头社自然无需多言，最近十几年来，基本上每年都有一部我喜欢的作品，他们的动漫不只是单纯的娱乐性质，有一些深入的内涵在里面。渡边信一郎的《星际牛仔》超级棒，前年为《银翼杀手》制作的动画短片也十分出色，因此，当他决定制作一部少女风格的音乐番时，是让我感到有些意外，但也期待他能够取得突破。《卡罗尔与星期二》是完全原创的作品，更考验整个团队的能力和品位，从目前播出的4集来看，第一季的质量和方向还是值得肯定，虽然这些原创音乐缺乏明显的个性，但也符合两个年轻少女的设定。

而且，《卡罗尔与星期二》是在网飞上播出，两个女主角的声源也是英语为母语的歌手，喜欢看日本动漫的观众都知道，日本人的英语发音是有些奇怪的。因此，这部作品整体看起来，充满了现代社会的元素，有很多西方文化的底蕴，但本质上还是一部日风少女动漫。主题就是音乐的魅力和实现梦想的路途，渡边信一郎并没有打算制作一部一本正经的动漫，里面还是有很多笑点，比如第四集拍MV的桥段，日常生活的部分看起来还是蛮舒服，有趣的剧情搭配优秀的音乐这就足够了，后续的剧情展开时可能才有更深的内核，当前的世界格局有些小。

无意对《卡罗尔与星期二》过分吹捧，就目前四集已过的剧情来看，故事的主题还没有揭晓，还是在讲述这个组合出道之前的故事。如果期待这是一个硬核音乐番那就大错特错了，渡边信一郎不想做一部小众作品，更多是想讲述她们的成长，顺便秀一下不同的音乐元素，这可以说是另一部《NANA》，将这个火星看成东京或者纽约也没有区别。而这部动漫每一集的名字，就是一首歌曲的名字，第一集是Cyndi Lauper的《True Colors》，第四集是The Buggles的《Video Killed the Radio Star》，这个玩梗又能对应主题真的很神奇。

从现有的剧情来看，这部动漫后续的剧情，有可能是探索AI音乐和独立创作的冲突。AI音乐的代表包括DJ、安吉拉，不只是限于AI创作，还有依靠AI包装的音乐艺人。在“矩阵潜袭”的世界观里，就谈到过这种情况，未来的人类相信一切体验都是完美的，连娱乐都可以由完美的AI掌控。而卡罗尔和星期二所代表的，就是最纯粹的独立创作，依靠人声的力量。因此，动漫里有一些脱离现实和对未来构想的元素，也是可以理解的，创作者要提炼的是角色特点而非剧情跌宕，不过目前的剧情还没有大肆宣传自我创作大于AI辅助，期待后续的冲突。

看本番的时候总是会想起《Glee》，喜欢看这部美剧的人都有些老了，但在大学时光里，《Glee》带给我很多美好的回忆，我总是期待创作者每周带来怎样的曲子，是乡村、是流行还是摇滚。而《卡罗尔与星期二》也有同样的感受，即使第四集没有新曲子，但从剧集名字我也能够去了解到另一首现实中已经存在的曲子。当然，谈到这部动漫的原创曲子，自然不算非常惊艳或者脱俗，但简单的旋律也能够触动我的内心，心里还是涌起了一些单纯的喜爱。因此，这部新番的评价肯定是两极分化，对得上电波的就能看下去，但称为“神作”还有距离。





幕后视频：https://www.bilibili.com/video/av46422444