《血狼犬》: 誓死保卫我的主人！

我是一只血狼犬,从小就没有了父母。 被拐卖到一家饭店,他们要杀我吃肉, 又嫌我太小，我也不喜欢他们我很绝望。后来他们把我给了一位叔叔，这个叔叔一看就知道是好人，他把我放了我自由了。但我开始我困惑，我该去哪里呢？我在路上遇到一个小姐姐，她看上去很有趣，我就跟在她的身后回家了，她心肠可好了收留了我。





她怕被家人发现把我藏在书包里，可还是被眼尖的大姐发现了。好在大姐也是位知书达礼的人，警告妹妹要注意妈妈的脾气，最近经常和爸爸为了养狗场的事和他吵架呢！因为只赔钱不赚钱她的心情可不好了，看见了肯定不准妹妹养狗的，她看见狗就烦。











没有想到爸爸长得挺面善窝囊相却不是妻管严，看见我后想起了我的身世对我微笑地说了句：缘份啊！于是我被名正言顺地包养了，我激动啊！我的名字叫蓝波，我也管他叫爸爸，我开始得到了正统的训练。每天早上天一亮我就起床了：跑步后我去叫醒妹妹,然后叫醒爸爸练习障碍跳,跃起拾帽等等份内活。





就这样在我坚持不懈的努力下,凭借极高的悟性及神勇的技能得到了全家人的赞赏。因为我们生活在美丽的中国西部天山脚下，那里有着丰富的林木资源，所以坏人总是想着来盗木、盗狼，这些都是违法行为。爸爸作为资深的护林员，当他一听到有动静了就立刻骑上他的“战马”，带上我这个精神抖擞的战士向“敌人”冲去。











有时听到我的叫声，那些坏人被吓得拔腿就跑瞬间没有了踪影，只见爸爸得意地说道:“快滚，叫你们再敢来！”，有时坏人被我吓得懵圈的也有，站在原地不动束手就擒。其中有个坏人被抓住后，他的坏哥哥前来向爸爸报复。因为他们的爸爸被气死后妈妈住进了医院，这下可好了他们不但在狗场里下毒，还想骚扰大姐，妈妈本来就想找爸爸的茬儿，在一次争吵中竟然谈崩了要离婚。





妈妈真的离开了家，刀子嘴豆腐心的她去了医院照顾坏人的妈妈：太伟大了！妈妈放心，你不在家的时候我会照顾好他们， 看！这次爸爸、妹妹和我乘车在山林里遇到了发动机失灵，可不一会儿当狼群从四周围攻我们的时候，爸爸给了我重要指示。当他扔出帽子的时候，我就知道自己的表现时刻来了，因为爸爸受伤了说这次全要靠我了。









我咬着帽子拼命地往家跑，正巧看见了警察叔叔和妈妈，因为坏人在林子里绑架了大姐。我扔下帽子分秒必争的去敲隔壁邻居家的门，去解开养狗厂里的门，这些兄弟们都听我的，跟着我奋不顾身的冲进林子里。你们以为我们狗狗是不怕狼的吗？我们是真心怕的，狼不但狡猾凶残，而且他们具有团队合作精神并配合默契。





我和狗狗们是为了报答主人的救命和养育之恩，主人有难我们义不容辞、无怨无悔！是的，在鏖战中我被狼王咬伤，伤势严重，在弥留之际我想起一句话:“狗哭是怕狼、狼哭是怕人、人哭是怕狗和狼都没了、最后可能啥都没了。”千万不要这样啊！



















