网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光码字委员会>>《血狼犬》: 誓死保卫我的主人！

《血狼犬》: 誓死保卫我的主人！

加入收藏

2019-5-10 9:08:02

                  

                           

 

         我是一只血狼犬,从小就没有了父母。 被拐卖到一家饭店,他们要杀我吃肉, 又嫌我太小，我也不喜欢他们我很绝望。后来他们把我给了一位叔叔，这个叔叔一看就知道是好人，他把我放了我自由了。但我开始我困惑，我该去哪里呢？我在路上遇到一个小姐姐，她看上去很有趣，我就跟在她的身后回家了，她心肠可好了收留了我。


        她怕被家人发现把我藏在书包里，可还是被眼尖的大姐发现了。好在大姐也是位知书达礼的人，警告妹妹要注意妈妈的脾气，最近经常和爸爸为了养狗场的事和他吵架呢！因为只赔钱不赚钱她的心情可不好了，看见了肯定不准妹妹养狗的，她看见狗就烦。


                           

                             

        没有想到爸爸长得挺面善窝囊相却不是妻管严，看见我后想起了我的身世对我微笑地说了句：缘份啊！于是我被名正言顺地包养了，我激动啊！我的名字叫蓝波，我也管他叫爸爸，我开始得到了正统的训练。每天早上天一亮我就起床了：跑步后我去叫醒妹妹,然后叫醒爸爸练习障碍跳,跃起拾帽等等份内活。


        就这样在我坚持不懈的努力下,凭借极高的悟性及神勇的技能得到了全家人的赞赏。因为我们生活在美丽的中国西部天山脚下，那里有着丰富的林木资源，所以坏人总是想着来盗木、盗狼，这些都是违法行为。爸爸作为资深的护林员，当他一听到有动静了就立刻骑上他的“战马”，带上我这个精神抖擞的战士向“敌人”冲去。


                           

                                

        有时听到我的叫声，那些坏人被吓得拔腿就跑瞬间没有了踪影，只见爸爸得意地说道:“快滚，叫你们再敢来！”，有时坏人被我吓得懵圈的也有，站在原地不动束手就擒。其中有个坏人被抓住后，他的坏哥哥前来向爸爸报复。因为他们的爸爸被气死后妈妈住进了医院，这下可好了他们不但在狗场里下毒，还想骚扰大姐，妈妈本来就想找爸爸的茬儿，在一次争吵中竟然谈崩了要离婚。


        妈妈真的离开了家，刀子嘴豆腐心的她去了医院照顾坏人的妈妈：太伟大了！妈妈放心，你不在家的时候我会照顾好他们， 看！这次爸爸、妹妹和我乘车在山林里遇到了发动机失灵，可不一会儿当狼群从四周围攻我们的时候，爸爸给了我重要指示。当他扔出帽子的时候，我就知道自己的表现时刻来了，因为爸爸受伤了说这次全要靠我了。


                             
                            

        我咬着帽子拼命地往家跑，正巧看见了警察叔叔和妈妈，因为坏人在林子里绑架了大姐。我扔下帽子分秒必争的去敲隔壁邻居家的门，去解开养狗厂里的门，这些兄弟们都听我的，跟着我奋不顾身的冲进林子里。你们以为我们狗狗是不怕狼的吗？我们是真心怕的，狼不但狡猾凶残，而且他们具有团队合作精神并配合默契。


        我和狗狗们是为了报答主人的救命和养育之恩，主人有难我们义不容辞、无怨无悔！是的，在鏖战中我被狼王咬伤，伤势严重，在弥留之际我想起一句话:“狗哭是怕狼、狼哭是怕人、人哭是怕狗和狼都没了、最后可能啥都没了。”千万不要这样啊！







6.2 

血狼犬 (2017)

影评(41)

收藏(125)

血狼犬/The Blood Hound(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/9599883/blog/8190289/
--------------------
评影论理；抒情存真！

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光码字委员会 20860

RSS订阅

时光码字委员会

5866名成员20707个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 