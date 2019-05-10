文/梦里诗书

谁会拒绝一只生灵活现，尽显萌态的皮卡丘呢？《大侦探皮卡丘》其实完全没有必要为自己加入一件侦探的外衣，仅需尽可能的去还原曾经的小智与皮卡丘的故事，将一群宝可梦从动画步入现实，便足够了。而侦探悬疑的融入，非但没能使这个故事变得高潮迭起，相反只是在画蛇添足。

皮卡丘、妙蛙种子、杰尼龟…，一个个令人熟悉的宝可梦以最为逼真的形象在《大侦探皮卡丘》里走入世人眼帘，这种因为情怀所衍生的感动，或许对宝可梦迷们来说是任何一部曾经的动画剧场版电影所无法比拟的，因为但凡在年少时看过《精灵宝可梦》的观众，都会憧憬有一只如皮卡丘般的伙伴，都会幻想自己也能踏上一段如小智般热血的旅程，而在这部电影中，真人与CG的结合确使这一梦想变得触手可及了起来。

《大侦探皮卡丘》在伊始甚至一度让我错以它会是一部比肩《疯狂动物城》的经典，这是因为电影在最初便向世人展现了一个充斥着宝可梦的世界，但随着剧情的发展，这部电影却并没能如我预想的那样去展现一个如《疯狂动物城》般，真正将宝可梦融入到无微不至的世界观众中，充满奇思妙想的惊艳，《大侦探皮卡丘》所做的只是一部在刻意去讨好粉丝的粉丝向电影，即便是相比于曾经动画剧集，其也没能将宝可梦绽放多少新的亮点。

严格意义上来说，《大侦探皮卡丘》并不是《精灵宝可梦》的正统衍生电影，它是根据一款宝可梦的同名游戏所改编的，所以在这部电影中没有了世人所熟悉的小智和其余角色，昔日的竞技性也被大幅弱化，取而代之的是一段好莱坞的寻父破案，名为蒂姆·古德曼的少年，他意外与父亲的前宝可梦搭档皮卡丘相遇，并发现自己是唯一能听懂皮卡丘说话的人类，两人由此组成的搭档，并共同一起去所力挽狂澜拯救宝可梦世界，是电影预想引领观众走进这一电影的张力所在。

其实如若你看过几部宝可梦系列电影，或者看过几部“惊天大案”类型的犯罪动作片，那么其实就不难揣测电影所有的剧情走向，这使观众在伊始虽然能融入到这个特效打造的宝可梦世界中，但便马上就陷入了一个乏善可陈的套路里，而且即便是面对这样一个难见惊喜的套路，电影在完成度上也难如人愿，导演给人的感觉就是他根本不知道如何去建立皮卡丘与主人公间的情感和互动，可以说全片能支撑我看到最后的只是宝可梦们的萌态。

依托好莱坞特效的加持，《大侦探皮卡丘》只能算是一部勉强合格的合家欢电影，它虽然不够悬疑，也不够有趣，但一只早已深入人心，毛绒绒的皮卡丘，确一萌化心遮百瑕。